newstream.cz Politika Sněmovna podržela Babiše i Okamuru. Poslanci odmítli vydat oba politiky k trestnímu stíhání

Sněmovna podržela Babiše i Okamuru. Poslanci odmítli vydat oba politiky k trestnímu stíhání

Andrej Babiš a Tomio Okamura
Profimedia
nst
nst

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla vydat k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše i předsedu SPD Tomia Okamuru. V obou případech rozhodla podle doporučení mandátového a imunitního výboru a téměř shodným poměrem hlasů. Zatímco Babišovi rozhodnutí zastavuje pokračování soudu v kauze Čapí hnízdo, Okamura čelil žádosti policie kvůli kontroverzním volebním plakátům.

Poslanecká sněmovna dnes rozhodla, že k trestnímu stíhání nevydá premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše ani šéfa SPD Tomia Okamuru. V obou případech tak poslanci vyhověli doporučení mandátového a imunitního výboru. Rozhodnutí dolní komory znamená, že trestní řízení proti oběma politikům během jejich poslaneckého mandátu pokračovat nebude.

V případě Babiše se rozhodnutí přímo dotýká probíhajícího soudního řízení v dotační kauze Čapí hnízdo. Pro návrh na nevydání premiéra hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců, proti jich bylo 81. Soudní řízení tak bude po dobu jeho mandátu přerušeno.

Premiér Andrej Babiš

Michal Nosek: Babiš, Hřib a psychiatrie. Sněmovna řeší repatriaci po česku

Názory

Zatímco turistům na Blízkém východě nad hlavami létají rakety a čekají na cestu domů, česká Sněmovna předvádí vlastní repatriační operaci. Andrej Babiš z pultíku svolává světové aerolinky, vláda odmítá diskutovat o systematické pomoci a debata se rychle mění v diagnostický seminář mezi Babišem a Zdeňkem Hřibem. Český stát tak opět ukazuje, že nejspolehlivější krizový plán je improvizace doplněná parlamentní groteskou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Babiš spolu se svou někdejší poradkyní a nynější europoslankyní Janou Nagyovou čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na výstavbu rekreačního a kongresového areálu Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Podle žalobců byl projekt účelově vyčleněn z koncernu Agrofert, aby splnil podmínky pro získání evropské dotace určené malým a středním podnikům.

Pražský městský soud oba obžalované dvakrát nepravomocně zprostil obžaloby. Oba rozsudky ale následně zrušil Vrchní soud v Praze a případ vrátil k novému projednání. V posledním rozhodnutí z loňského června navíc odvolací soud městský soud zavázal, aby na základě provedených důkazů obžalované uznal vinnými.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Sněmovna dnes zároveň rozhodla také o žádosti policie týkající se předsedy SPD Tomia Okamury. Ani jeho poslanci k trestnímu stíhání nevydali. Pro nesouhlas s vydáním hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců, proti bylo 82.

Okamura čelil žádosti o vydání kvůli volební kampani SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Kontroverzi vyvolal zejména plakát zobrazující muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a košilí doplněný sloganem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a výzvou „Stop migračnímu paktu EU“. Kritici tvrdili, že vizuál může podněcovat nenávist vůči migrantům a menšinám.

Okamura obvinění dlouhodobě odmítá a tvrdí, že šlo o součást politické kampaně upozorňující na migraci a bezpečnostní rizika.

V obou případech poslanci rozhodovali na základě doporučení mandátového a imunitního výboru. Ten už dříve uvedl, že jde o politicky citlivé kauzy, které by podle jeho názoru neměly být řešeny prostřednictvím trestního stíhání během výkonu poslaneckého mandátu.

Nevydání poslance ale neznamená, že by věc byla definitivně uzavřena. Parlamentní imunita je časově omezená a případné trestní řízení může pokračovat poté, co dotyčný politik přestane být poslancem.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Michal Nosek: Andrej Babiš a Tomio Okamura mají imunitu jako sportovní disciplínu

Tomio Okamura a Andrej Babiš
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

V české politice máme mnoho tradičních disciplín. Třeba slibování před volbami, vysvětlování po volbách a, v posledních letech stále populárnější, soutěž o to, kdo se elegantněji vyhne vydání k soudu.

Aktuální vydávací kolo se týká dvou výrazných postav české politiky: Andreje Babiše a Tomia Okamury. O jejich případném vydání rozhoduje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, která se tak opět mění v poněkud zvláštní instituci. Něco mezi zákonodárným sborem a předkolem soudní síně.

Oba politici tvrdí, že jsou nevinní. To je samozřejmě jejich právo. Presumpce neviny je základ právního státu. Jenže právě proto může veřejnosti připadat poněkud zvláštní, když ti samí lidé zároveň žádají, aby se k soudu vlastně vůbec nedostali. Je to trochu jako říkat: „Nebojím se plavat, ale prosím, hlavně mě neházejte do vody.“

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zvláštní moment přišel, když premiér Babiš zdůraznil, že se spravedlnosti nikdy nebál. V politice je to odvážná věta, obzvlášť když následuje prosba, aby ho sněmovna soudu nevydala. Takové tvrzení pak zní méně jako demonstrace odvahy a spíš jako zvláštní forma politického parkouru. Tedy rychlý přeskok mezi principem a procedurou.

Do celé situace se navíc promítají i politické vztahy. Premiér je ochoten spolupracovat s dříve ostře odmítanou SPD, což kritici vykládají jako pragmatickou matematiku hlasů. Zastánci naopak tvrdí, že jde prostě o politiku, kde se počítají hlasy, nikoli sympatie.

A tak česká veřejnost opět sleduje staré známé představení. Politici ujišťují, že se ničeho nebojí, zatímco sněmovna rozhoduje, zda se budou bát až později, nebo vůbec.

Možná by celou situaci vyřešilo jednoduché pravidlo. Kdo říká, že se soudu nebojí, měl by mít možnost to bez zbytečných procedur dokázat. V takovém případě by totiž z parlamentní debaty zmizelo mnoho dramat a česká politika by přišla o jeden ze svých nejoblíbenějších sportů. Konečně by tak získala klid na onu stále odkládanou práci pro naše lidi.

 

