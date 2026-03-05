Sněmovna podržela Babiše i Okamuru. Poslanci odmítli vydat oba politiky k trestnímu stíhání
Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla vydat k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše i předsedu SPD Tomia Okamuru. V obou případech rozhodla podle doporučení mandátového a imunitního výboru a téměř shodným poměrem hlasů. Zatímco Babišovi rozhodnutí zastavuje pokračování soudu v kauze Čapí hnízdo, Okamura čelil žádosti policie kvůli kontroverzním volebním plakátům.
Poslanecká sněmovna dnes rozhodla, že k trestnímu stíhání nevydá premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše ani šéfa SPD Tomia Okamuru. V obou případech tak poslanci vyhověli doporučení mandátového a imunitního výboru. Rozhodnutí dolní komory znamená, že trestní řízení proti oběma politikům během jejich poslaneckého mandátu pokračovat nebude.
V případě Babiše se rozhodnutí přímo dotýká probíhajícího soudního řízení v dotační kauze Čapí hnízdo. Pro návrh na nevydání premiéra hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců, proti jich bylo 81. Soudní řízení tak bude po dobu jeho mandátu přerušeno.
Zatímco turistům na Blízkém východě nad hlavami létají rakety a čekají na cestu domů, česká Sněmovna předvádí vlastní repatriační operaci. Andrej Babiš z pultíku svolává světové aerolinky, vláda odmítá diskutovat o systematické pomoci a debata se rychle mění v diagnostický seminář mezi Babišem a Zdeňkem Hřibem. Český stát tak opět ukazuje, že nejspolehlivější krizový plán je improvizace doplněná parlamentní groteskou.
Michal Nosek: Babiš, Hřib a psychiatrie. Sněmovna řeší repatriaci po česku
Názory
Zatímco turistům na Blízkém východě nad hlavami létají rakety a čekají na cestu domů, česká Sněmovna předvádí vlastní repatriační operaci. Andrej Babiš z pultíku svolává světové aerolinky, vláda odmítá diskutovat o systematické pomoci a debata se rychle mění v diagnostický seminář mezi Babišem a Zdeňkem Hřibem. Český stát tak opět ukazuje, že nejspolehlivější krizový plán je improvizace doplněná parlamentní groteskou.
Babiš spolu se svou někdejší poradkyní a nynější europoslankyní Janou Nagyovou čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na výstavbu rekreačního a kongresového areálu Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Podle žalobců byl projekt účelově vyčleněn z koncernu Agrofert, aby splnil podmínky pro získání evropské dotace určené malým a středním podnikům.
Pražský městský soud oba obžalované dvakrát nepravomocně zprostil obžaloby. Oba rozsudky ale následně zrušil Vrchní soud v Praze a případ vrátil k novému projednání. V posledním rozhodnutí z loňského června navíc odvolací soud městský soud zavázal, aby na základě provedených důkazů obžalované uznal vinnými.
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka
Názory
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Sněmovna dnes zároveň rozhodla také o žádosti policie týkající se předsedy SPD Tomia Okamury. Ani jeho poslanci k trestnímu stíhání nevydali. Pro nesouhlas s vydáním hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců, proti bylo 82.
Okamura čelil žádosti o vydání kvůli volební kampani SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Kontroverzi vyvolal zejména plakát zobrazující muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a košilí doplněný sloganem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a výzvou „Stop migračnímu paktu EU“. Kritici tvrdili, že vizuál může podněcovat nenávist vůči migrantům a menšinám.
Okamura obvinění dlouhodobě odmítá a tvrdí, že šlo o součást politické kampaně upozorňující na migraci a bezpečnostní rizika.
V obou případech poslanci rozhodovali na základě doporučení mandátového a imunitního výboru. Ten už dříve uvedl, že jde o politicky citlivé kauzy, které by podle jeho názoru neměly být řešeny prostřednictvím trestního stíhání během výkonu poslaneckého mandátu.
Nevydání poslance ale neznamená, že by věc byla definitivně uzavřena. Parlamentní imunita je časově omezená a případné trestní řízení může pokračovat poté, co dotyčný politik přestane být poslancem.