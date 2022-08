Prezident a premiér se vzácně shodli. Ceny energií překročily únosnou mez

Dva nejvyšší představitelé České republiky se po delší době sešli v Lánech. Hlavní téma? Energetická krize, která stále drtivěji dopadá na občany i firmy. Došlo ale i na podporu Ukrajiny nebo na kontroverzního šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka.

Prezident Miloš Zeman se s premiérem Petrem Fialou (ODS) shodli, že vývoj cen energií překročil nejhorší očekávání. K zajištění energií pro české firmy i občany za přijatelné ceny jsou podle nich potřeba kroky na evropské i národní úrovni. Fiala to řekl novinářům po pravidelné schůzce, kterou měl s prezidentem na zámku v Lánech. K dalším tématům setkání patřila situace šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka a zahraniční politika.

„Velmi podrobně jsme se bavili o situaci s cenami energií a s energetickou politikou jak v České republice, tak v Evropě. Shodli jsme se na tom, že vývoj cen elektřiny - zvláště v těch posledních dnech - překračuje všechna, i ta nejhorší očekávání,“ řekl premiér.

„Bavili jsme se o nastavení úsporného tarifu, o tom, co už vláda udělala, i o tom, co je možné udělat v budoucnosti. Budeme se snažit iniciovat nějaké evropské společné řešení, které by samozřejmě bylo nejúčinnější. Začátkem příštího týdne o tom budu mluvit s (německým) kancléřem (Olafem) Scholzem při jeho návštěvě v Praze a samozřejmě s dalšími představiteli evropských států,“ popsal FIala.

Zeman podporuje Ukrajinu. Odsoudil ruskou agresi

Zeman a Fiala si podle premiéra také vzájemně potvrdili, že mezi vládou a prezidentem panuje shoda na základním směřování a postojích zahraniční politiky - včetně podpory Ukrajiny a odsouzení ruské agrese.

Ohledně Mlejnka, který čelí kritice kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupční kauze Dozimetr, Zeman podle Fialy respektuje pozici vlády. „Vyslechl si moji informaci i důvody, proč se vláda rozhodla, že neshledala důvody pro odvolání,“ řekl premiér.

„Velmi okrajově jsme se bavili o prezidentské volbě. Nebylo to ve směru, že by pan prezident někoho přímo označil jako svého kandidáta nebo favorita,“ doplnil Fiala. Zemanovi skončí druhý prezidentský mandát na začátku března.

Zeman s Fialou se v Lánech naposledy sešli koncem června. Prezident tehdy předsedovi vlády oznámil, že jmenuje ministrem školství poslance STAN a ústavního právníka Vladimíra Balaše. Hovořili také o vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Prezident na posledním jednání vyjádřil plnou podporu rozhodnutí evropských státníků, kteří udělili Ukrajině status kandidátské země Evropské unie.

