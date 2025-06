Rusové obvinili Srby, že přes Česko dodávají munici na Ukrajinu

Ruská civilní rozvědka SVR znovu obvinila Srbsko, že prodává munici Ukrajině. Děje se tak podle ní prostřednictvím firem v České republice a Bulharsku, kde se provádí konečná montáž dílů vyrobených v Srbsku. Uvedla to ruská státní agentura TASS. Srbský prezident Aleksandar Vučić dříve oznámil, že Srbsko zastavuje vývoz veškeré munice a dodávky budou napříště směřovat pouze srbské armádě.

„Podniky srbského vojensko-průmyslového komplexu navzdory rostoucímu tlaku na Bělehrad ze strany Moskvy zvyšují vývoz vojenských výrobků do zóny střetu mezi kolektivním Západem a Ruskem,“ citoval TASS z prohlášení SVR.

Munice je podle ruské rozvědky vyvážena ze Srbska ve formě kompletních sad, které stačí pouze smontovat.

„To Kyjevu umožňuje formálně přijímat nikoliv srbské vojenské výrobky, ale ty, které jsou smontovány ve zbrojních závodech západních zemí,“ uvádí se ve zprávě. „Montáž munice se odehrává především v Česku a Bulharsku,“ uvádí prohlášení s tím, že srbští výrobci jsou si dobře vědomi konečného odběratele, jakož i toho, že munice bude zabíjet Rusy.

Vučić: Vývoz munice jsme zastavili

Prohlášení ruské tajné služby přichází ve stejný den, kdy srbský prezident Vučić oznámil, že Srbsko zastavilo vývoz veškeré munice. „Nyní jsme všechno zastavili. Musejí být zvláštní povolení, pokud má něco odejít. Munice jde do našich kasáren a našich zásob,“ řekl Vučić podle stanice N1 po zasedání generálního štábu srbské armády.

Vučić v posledních dnech čelil kritice také za to, že Srbsko dodává munici Izraeli v době jeho střetu s Íránem. K izraelsko-íránské i rusko-ukrajinské válce zaujímá Bělehrad oficiálně neutrální postoj. Srbsko opakovaně popřelo, že by přímo vyváželo zbraně na Ukrajinu nebo do Ruska. Podle něj ale nemůže ovlivnit, zda se srbské zbraně dostanou přes třetí země na ukrajinskou frontu.

Srbsko je považováno za tradičního spojence Ruska, zároveň ale deklaruje cíl vstoupit do Evropské unie. Před více než týdnem Vučić poprvé od začátku plošné ruské invaze navštívil Ukrajinu.

„(Srbská munice) se objevila na Ukrajině na obou stranách, stěžují si jedni i druzí. Změnit něco mohu jenom tímto způsobem - říct, že veškerá munice nějakou dobu půjde pouze do našich kasáren,“ citovala z dnešního vyjádření Vučiče stanice RFE/RL.

Obvinění spojená s dodávkami munice na Ukrajinu vznesla ruská tajná služba již koncem května. Tehdy uvedla, že srbský obranný průmysl se snaží Rusko „střelit do zad“. Vučić k tomu uvedl, že Bělehrad s Moskvou tvrzení společně prověří.

