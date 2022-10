Němci sáhli Rusům na Rosněfť. Teď čelí arbitráži

Ruská ropná společnost Rosněfť podala žalobu na německou vládu kvůli jejímu rozhodnutí z minulého měsíce převzít kontrolu nad aktivy firmy ve spolkové zemi, píše agentura Bloomberg.

Reklama

Vládní koalice kancléře Olafa Scholze krok zdůvodnila tím, že je nutné ochránit dodávky energie a zajistit budoucnost rafinérie ve Schwedtu (na snímku) u polských hranic, která zásobuje palivem Berlín a velkou část východního Německa, uvedl Bloomberg.

Evropa se zbavuje závislosti na ruské ropě, dovoz je poloviční než před invazí Money Méně než tři miliony barelů ropy denně vyvezlo v posledních dvou týdnech Rusko do Evropy námořní cestou. Je to zhruba polovina toho, co před únorovým začátkem ruské invaze na Ukrajinu. A s blížícím se unijním zákazem námořního dovozu ropy z Ruska od začátku prosince bude zájem dál klesat, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Rosněfť, která se do zestátnění podílela na zpracovatelské kapacitě ropy v Německu asi 12 procenty, což z ní činilo jednu z největších rafinerských společností v zemi, podala stížnost k německému Spolkovému správnímu soudu v Lipsku. Podání potvrdila mluvčí soudu.

Rosněfť: Zákon je protiústavní

Rosněfť tvrdí, že nebyly splněny požadavky pro nařízení nucené správy stanovené v německém zákoně o energetické bezpečnosti a že plně dostála svým dodavatelským povinnostem. V podání k soudu se také píše, že zákon je protiústavní.

„Rosněfť vždy plnila svůj závazek v Německu a stávající smlouvy v dobré víře a bez politického vlivu, navzdory konfliktu na Ukrajině,“ uvedla firma podle Bloombergu v prohlášení zveřejněném na linkedinovém profilu společnosti Malmendier, právního zástupce Rosněfti.

Reklama

Scholz: Putinovi nejde věřit. Po plynu může zastavit i dodávky ropy Politika Německo musí být připraveno na to, že Rusko by mohlo po dodávkách plynu zastavit také dodávky ropy. Vyplývá to podle agentury DPA z vyjádření německého kancléře Olafa Scholze. ČTK Přečíst článek

Německá vláda převzala v polovině září kontrolu nad německou součástí ruského dovozce ropy Rosněfť a nad jeho dceřinou společností RN Refining & Marketing. Spolkové ministerstvo hospodářství tehdy uvedlo, že svěřenská správa je prozatím omezena na šest měsíců.

Správu vláda svěřila Spolkové agentuře pro sítě, která je v Německu síťovým regulátorem. Agentura převzetím německé části Rosněfti získává kontrolu nad jejími podíly v rafineriích PCK ve Schwedtu, MiRo v Karlsruhe a Bayernoil ve Vohburgu.