Evropa se zbavuje závislosti na ruské ropě, dovoz je poloviční než před invazí

Méně než tři miliony barelů ropy denně vyvezlo v posledních dvou týdnech Rusko do Evropy námořní cestou. Je to zhruba polovina toho, co před únorovým začátkem ruské invaze na Ukrajinu. A s blížícím se unijním zákazem námořního dovozu ropy z Ruska od začátku prosince bude zájem dál klesat, uvedla agentura Bloomberg.

Svůj dovoz snížili zejména zákazníci v severní Evropě, který se nyní pohybuje pod 300 tisíc barelů denně. To je asi čtvrtina objemu, který byl vyvážen do regionu předtím, než Moskva koncem února poslala svou armádu na Ukrajinu. Nižší vývoz omezil příjmy Kremlu, uvedl Bloomberg.

A navíc se zdá, že začal klesat přísun ruské ropy i do Asie. Ruský export ke třem velkým odběratelům – Číně, Indii a Turecku – které původně zaplnily mezeru poté, co se evropští odběratelé začali ruské ropě vyhýbat, od poloviny srpna klesají. Kombinovaný vývoz do těchto tří zemí během čtyř týdnů do 23. září klesl o zhruba 460 tisíc barelů denně.

Kreml tak čelí dalšímu poklesu příjmů z ropy. V říjnu mají navíc opět klesnout ruská vývozní cla o 15 procent. Tím se příjem Moskvy za barel dostane podle Bloombergu na nejnižší úroveň od února 2021, což odráží jak nižší mezinárodní ceny ropy obecně, tak rozšiřující se nabídku slev na ruskou ropu v období od poloviny srpna do poloviny září klientům ze zemí, které invazi na Ukrajinu mají tendenci tolerovat.

Nižší výnosy však budou Kremlu kompenzovány výplatou dividend. Ropný gigant Rosněfť vykázal v lednu až červnu zisk připadající na akcionáře ve výši 432 miliard rublů (asi 186 miliard korun), což je o 13,1 procenta více než před rokem. Ruská federace vlastní 40 procent společnosti.

