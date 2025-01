Rusové vydali novou učebnici dějepisu. Ta obhajuje invazi na Ukrajinu jako existenční boj

Rusko představilo novou učebnici dějepisu, ve které vojenskou invazi na Ukrajinu přirovnává k sovětskému boji proti nacismu. Informovala o tom agentura Reuters, podle které školní kniha mimo jiné uvádí, že vyslat vojáky do sousední země byla Moskva donucena, neboť čelí existenčnímu boji proti dekadentnímu Západu snažícímu se Rusko oslabit a roztrhat na kusy.

Reklama

Zatímco Ukrajina i západní státy invazi přirovnávají k dobyvačné válce, kterou se ruský autoritářský prezident Vladimir Putin snaží rozšířit území a vliv, Kreml hovoří o speciální vojenské operaci s cílem zajistit bezpečnost Ruska.

Poradce Kremlu Vladimir Medinskij, který se v roce 2022 po začátku války zúčastnil neúspěšných mírových jednání s Ukrajinou, redigoval třísvazkové Vojenské dějiny Ruska. Třetí díl, který je určen pro mladé lidi od 15 let, přináší ruský pohled na příčiny války, popisuje příklady hrdinství na frontě a vysvětluje, jak moderní ruská armáda někdy používá postupy Rudé armády z druhé světové války.

Fico následuje Trumpa. Chce, aby Slováci uznávali jen dvě pohlaví Politika Slovenský premiér Robert Fico navrhl, aby právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy ohledně kulturně-etických otázek už neměly přednost před slovenskou ústavou. Zopakoval, že do ústavy chce doplnit rovněž ustanovení, že země uznává jen dvě pohlaví. Změny zdůvodnil snahou vytvořit hráz proti progresivismu. ČTK Přečíst článek

Válka byla nevyhnutelná

Kapitola nazvaná Profesionalita, nezdolnost a odvaha: Ruské jednotky ve speciální vojenské operaci školákům sděluje, že Rusko bylo v únoru 2022 donuceno vojáky na Ukrajinu poslat. Západ podle učebnice roky ignoroval ruské bezpečnostní obavy, kdy se Severoatlantická aliance rozpínala na východ a kdy s podporou Západu Ukrajinci svrhli v roce 2014 proruského prezidenta Viktora Janukovyče, což z Ukrajiny vytvořilo agresivní protiruské předmostí.

Reklama

Vojenský historik Ivan Basik, který je spojen s ruskou armádou řekl, že kroky Ukrajiny a Západu učinily válku nevyhnutelnou. „Nejdůležitějším úkolem je vysvětlit mladší generaci, školním dětem, vynucenou povahu speciální vojenské operace prováděné Ruskou federací,“ prohlásil.

V Rusku to není první školní kniha, která před dětmi obhajuje postoj Moskvy k invazi na Ukrajinu. Už v roce 2023 vydal Medinskij čtyři nové učebnice dějepisu pro studenty ve věku od 16 do 18 let, které odrážejí Putinův pohled na rozpad Sovětského svazu a příčiny války na Ukrajině.

Postoj Čechů k EU se zlepšil, stoupá i podpora přijetí eura, uvádí průzkum STEM Politika Postoj Čechů k Evropské unii se podle agentury STEM opět zlepšil a v některých oblastech loni bylo proevropsky naladěných lidí nejvíce za několik uplynulých let. Třeba s členstvím země v EU bylo spokojeno 51 procent veřejnosti a pro setrvání ČR v unii by v případném referendu hlasovaly tři pětiny občanů, což bylo nejvíce od roku 2019. Čtvrtina lidí se loni vyslovila pro zavedení eura v republice, přičemž obdobný podíl naposledy zaznamenala agentura před 11 lety. ČTK Přečíst článek

Rusko v souvislosti s invazí často opakuje, že ruské obyvatelstvo na Ukrajině čelilo útlaku a také útokům ukrajinských fašistů. Konflikt proto přirovnává k takzvané Velké vlastenecké válce, kdy Sovětský svaz bojoval proti nacistickému Německu.

Velkou vlasteneckou válkou Rusko nazývá část druhé světové války, která začala v červnu 1941 německým přepadením Sovětského svazu. V roce 1939 přitom nacisté a Sověti uzavřeli smlouvu o neútočení, kterou si zároveň rozdělili východní Evropu. Po německém napadení Polska v září 1939, kterým začala druhá světová válka, Sovětský svaz zabral východní polské regiony. Sovětské a nacistické armády následně uspořádaly i společné vojenské přehlídky.