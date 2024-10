Prezidentské volby v USA se vyostřují. Trump je fašista, uvedla Harrisová

Za fašistu označila americká viceprezidentka a kandidátka demokratů na příští hlavu státu Kamala Harrisová svého republikánského soka a někdejšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Informovala o tom stanice CNN, podle níž se tak Harrisová vyjádřila poté, co bývalý personální šéf Trumpova Bílého domu John Kelly o exprezidentovi řekl, že obecně zapadá do definice fašisty. Ten se ohradil, Kellyho označil za lháře a hlupáka, Harrisovou za hrozbu pro demokracii.

„Myslíte, že je Donald Trump fašista?“ zeptal se moderátor stanice CNN Harrisové. „Ano, myslím,“ reagovala viceprezidentka. „A také jsem přesvědčena, že lidem, kteří ho v této věci znají nejlépe, by se mělo věřit,“ dodala s poznámkou, že několik lidí z někdejší Trumpovy administrativy bývalého šéfa Bílého domu označilo za nevhodného výkonu moci a nebezpečného.

Trump obdivuje diktátory

„Výslovně řekli, že pohrdá ústavou Spojených států. Řekli, že by už nikdy neměl být prezidentem USA. Víme, že proto s ním Mike Pence znovu nekandiduje,“ prohlásila Harrisová s odkazem na svého předchůdce a bývalého viceprezidenta v době Trumpova prezidentství. Řekla také, že Trump obdivuje diktátory jako je severokorejský vůdce Kim Čong-un nebo ruský prezident Vladimir Putin.

Harrisová své výroky pronesla poté, co někdejší Trumpův spolupracovník Kelly v rozhovoru pro server The Atlantic popisoval, jak Trump řekl, že by si přál, aby mu byl jeho personál stejně loajální jako nacističtí generálové Adolfu Hitlerovi. V interview pro list The New York Times Kelly řekl, že bývalý prezident „preferuje diktátorský přístup k vládě“ a zapadá do „obecné definice fašisty“.

Trumpova předvolební kampaň hovory o HitlerovI popřela. „Je to naprostá lež. Prezident Trump to nikdy neřekl,“ uvedl podle CNN poradce Alex Pfeiffer. Samotný bývalý šéf Bílého domu na své síti Truth Social na někdejšího podřízeného zaútočil. „Děkuji za vaši podporu proti naprostému degenerátovi jménem John Kelly,“ napsal a Kellyho obvinil, že si vše vymyslel. „Příběh o vojácích je lež, stejně jako řada dalších věcí, které řekl,“ sdělil Trump.

Na adresu Harrisové exprezident uvedl, že vyostřuje rétoriku a označil ji za hrozbu pro demokracii. „Soudružka Kamala Harrisová vidí, že prohrává a prohrává těžce... takže stále více zvyšuje svou rétoriku, jde až tak daleko, že mě nazývá Adolfem Hitlerem a čímkoliv jiným, co přijde na její zdeformovanou mysl. Ona je hrozbou pro demokracii,“ napsal na své síti Trump, ačkoliv ho Harrisová Hitlerem nenazvala.

