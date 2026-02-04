První test Babišův kabinet ustál. Koalice má dál důvěru
Koaliční vláda Andreje Babiše ustála první opoziční pokus o vyslovení nedůvěry. Opozice na potřebných 101 hlasů nedosáhla, dohromady dala jen 84 hlasů. Vláda ANO, SPD a Motoristů tak pokračuje.
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) ve středu odolala ve Sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o svržení vlády se uskutečnilo dvacátý den poté, co získala důvěru. Výsledek se předpokládal.
Sesazení kabinetu podpořilo 84 přítomných poslanců opozičních klubů ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Zbylých osm zákonodárců opozice se z jednání omluvilo. K pádu vlády jsou nutné v dvousetčlenné Sněmovně hlasy aspoň 101 poslanců. Vláda ANO, SPD a Motoristů tedy bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. V hlasování ji podpořilo 99 koaličních zákonodárců, dalších devět bylo omluveno.
Debata zabrala dva jednací dny. Vyplnila celkově zhruba 22,5 hodiny čistého času.
Kdo hlasoval a kdo chyběl
Poslanci hlasovali po jménech, prvním byl shodou okolností právě Motorista Turek. Los sice určil Karla Turečka (ANO), který se ale z jednání omluvil. O nedůvěře nehlasoval například ani premiér Andrej Babiš (ANO), jenž byl v Itálii na jednání s tamní premiérkou Giorgiou Meloniovou, a rovněž omluvený byl Babišův předchůdce ve funkci ministerského předsedy Petr Fiala (ODS). Omluvenku poslal také předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Opozice: urážky a žádná pokora
Předseda ODS Martin Kupka po hlasování řekl, že při sněmovním jednání o nedůvěře nejvíce nadával Babiš na to, že opozice zdržuje vládu od práce. Premiérovo úterní vystoupení bylo ale podle Kupky nejdelší, zdržoval tedy podle něj nejvíc. Předseda občanských demokratů se také pozastavil nad tím, že předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka urážel před poslanci prezidenta Petra Pavla. „Žádná omluva, žádná pokora,“ konstatoval Kupka.
Místopředseda klubu ANO Robert Králíček s odkazem na absenci Fialy a Hřiba řekl, že ani opozičním lídrům nestálo za to, aby v hlasování vyjádřili svůj názor. Končící předseda lidovců Marek Výborný reagoval slovy, že pokud by vláda byla schopná základní sebereflexe, schůze se nemusela vůbec konat.
Macinka pod palbou kritiky
„Odmítáme, že tady děláme prázdná gesta, plná náměstí v neděli ukázala, že občanská společnost není spokojena, jak ministr Macinka bezprecedentně vydírá prezidenta,“ uvedl po jednání předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila místo vysvětlení od Macinky poslanci opět slyšeli agresivní projev, což naznačuje, že zahraniční politika bude v ohrožení. „Plete si politiku s nějakou bojovou hrou, situace začíná být velmi vážná,“ uvedl na adresu ministra.
Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je přesvědčena, že vláda sice hlasování o nedůvěře ustála, nic to ale nemění na závažnosti situace. Andrej Babiš podle ní jako premiér selhává, je loutkou extremistických lidí v pozadí koaličních Motoristů a hnutí SPD. Zahraniční politika nemá podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše být ve vleku osobních ambic ministra Macinky.
Spouštěčem byly zprávy prezidentovi
Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice poté, co koalice nepřipustila minulý týden ve Sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
Mezi poslední vystupující dnes patřil bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), který označil za další útok na prezidenta slova svého nástupce Macinky o temné straně osobnosti a minulosti prezidenta. „Jsme svědky špinavé kampaně Petra Macinky, jejím cílem je snaha zakrýt vlastní selhání. Motoristé se stali otroky Andreje Babiše a Tomia Okamury, nestali se tou kontrolou Andreje Babiše, tvoří jim alibi,“ uvedl Lipavský. „Stali se z nich takoví rudí Motoristé,“ dodal.
Z dosavadních 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka. Předchozí Fialova koaliční vláda čelila čtveřici pokusů tehdy opozičních hnutí ANO a SPD o svržení.