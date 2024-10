Plyn pro Evropu nezdražuje. Na rozdíl od ropy

Cena zemního plynu pro evropský trh dnes dopoledne vykazovala mírný pokles a nacházela se pod hranicí 39 eur za megawatthodinu (MWh), než odpoledne začala mírně stoupat. I tak ale zůstává na hodnotách, kde se pohybuje zhruba od jara. Eskalace napětí na Blízkém východě, který je důležitým zdrojem plynu a ropy, zatím s cenami v Evropě příliš nepohnula, podle analytiků zejména proto, že trh je dobře zásoben z Norska a z Ruska. Navíc plyn v Evropě už je teď více než čtyřikrát dražší než plyn na americkém trhu, ukazují data serveru Statista.

Reklama

Krátce před 15:00 SELČ se plyn pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku s dodáním příští měsíc prodával téměř za 38,90 eura (985 korun) za MWh. Proti předchozímu dni tak velkoobchodní cena vykazovala nárůst asi o půl procenta. Za poslední rok se cena pohybuje v pásmu přibližně od 27 do 58 eur za megawatthodinu. Maximum v letošním roce je v blízkosti 43 eur za MWh, kde byla cena v srpnu. Cena v TTF je pro ceny v Evropě určující.

„Významný výkyv trh zaznamenal hlavně na konci srpna, když Ukrajina obsadila přečerpávací stanici Sudža v Kurské oblasti a zároveň vrcholila údržba norské plynové infrastruktury,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Sudža je na ruském území v blízkosti hranice s Ukrajinou.

Z Norska na evropský trh nyní proudí plyn ve stabilním objemu kolem 225 milionů metrů krychlových denně. Ruská státní společnost Gazprom pak dodává přes Ukrajinu více než 42 milionů metrů krychlových denně a průtok je rovněž stabilní. Gazprom dodával plynu více, ale vývoz do EU přes ukrajinské území od května 2022 klesl přibližně o třetinu, protože Ukrajina znemožnila tranzit přes měřicí stanici Sochranovka. Kyjev to tehdy zdůvodnil tím, že v oblasti se bojuje, podle tvrzení Gazpromu ale k přerušení tranzitu nebyl důvod.

Lukáš Kovanda: Tankujte s klidem do plné. Benzín i nafta už levnější nebudou Názory V příštím týdnu je ale třeba již počítat se stagnací cen paliv. Důvodem je růst cen ropy Brent, jenž nastal v důsledku předvčerejšího masivního raketového útoku Íránu na Izrael. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

Vliv na stabilitu cen plynu pro evropský trh mají i zásoby suroviny. Země Evropské unie průběžně plní zásobníky, které jsou aktuálně naplněny v průměru na více než 94 procent, ukazují data společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). Přínosný zejména pro některá průmyslová odvětví je i fakt, že klesla cena emisních povolenek. V současné době se v EU pohybuje kolem 63 eur za tunu, zatímco loni se přechodně dostala až nad 100 eur za tunu.

„Vývoj cen v dalších týdnech bude výrazně závislý na začátku zimní sezony. Podprůměrné teploty přinesou nad očekávání vysokou poptávku a růst cen,“ řekl Tyleček. „Důležitým faktorem do dalších měsíců bude také zastavení toku plynu z Ruska a jeho potenciální náhrada z Ázerbájdžánu. Pokud by plyn do střední Evropy tekl pouze ze západu, museli bychom počítat s vyššími cenami v tomto regionu,“ dodal.

Napětí na Blízkém východě se zvyšuje od loňského října, kdy příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás povraždili na jihu Izraele na 1200 lidí a další odvlekli jako rukojmí na palestinské území. V posledních týdnech izraelská armáda bojuje i proti militantnímu šíitskému hnutí Hizballáh v Libanonu, které má podporu Íránu. Tel Aviv pohrozil odvetou za úterní íránský útok, při němž na Izrael směřovalo na 200 raket.

Kamil Bednář z BHS: Čas jsou procenta Trhy Éra klidu, éra růstu, éra pádu, éra nejistot. Inflace, válka, růst, propad. Investoři za poslední dekádu prožili na kapitálových trzích všechny situace. Rok 2022 dokonce z hlediska investic patřil k nejsložitějším v historii, protože v záporu skončily jak investice do akcií, tak i do dluhopisů. A to se dlouhé dekády nestalo. Přesto i v roce 2022 bylo možné investované prostředky pozitivně zhodnotit, jak ukazuje příběh Kamila Bednáře, portfolio manažera BHS Asset Managementu. „Základem je jasná strategie, díky níž se můžete oprostit od panických zásahů do portfolia. To je hlavní rozdíl mezi profesionálními správci majetku a drobnými investory,“ myslí si. Stanislav Šulc Přečíst článek

Další vývoj cen plynu bude podle analytiků záviset hlavně na tom, zda pokračující boje na Blízkém východě naruší těžbu a vývoz surovin z regionu. To by se totiž mohlo promítnout do cen plynu na světovém trhu a následně i do cen plynu pro evropský trh. Někteří analytici se domnívají, že například cena plynu na americkém trhu by se do konce letošního roku mohla i zdvojnásobit. Na americkém trhu se teď plyn prodává zhruba za 2,90 dolaru za milion britských termálních jednotek (mmBTu), což je po přepočtu asi devět eur (228 korun) za megawatthodinu.

Situace na Blízkém východě už ale ovlivnila ceny ropy. Severomořský Brent, který je považován za indikátor vývoje cen ropy ve světě, se nyní prodává zhruba za 75 dolarů za barel, zatímco v září byl pod 70 dolaru. Nicméně na jaře stál barel Brentu i více než 90 dolarů. Klíčovými dodavateli ropy na světový trh jsou na Blízkém východě zejména Saúdská Arábie, Irák, Spojené arabské emiráty a Kuvajt. Plyn dodává hlavně Katar, Írán a Omán.

Důsledky íránského útoku na Izrael? Zlato i akcie zbrojařů míří vzhůru, česká koruna oslabuje Názory V důsledku masivního raketového útoku Íránu na Izrael stoupá cena ropy nebo zlata. Zdražují také akcie zbrojařských firem. Česká koruna ovšem oslabuje. Mezinárodní investoři totiž v obavě z rozhořené velké blízkovýchodní války přesunují peníze z rizikovějších aktiv, jako je právě koruna, do těch vůbec nejbezpečnějších, za jaké se obecně považují právě zlato nebo dolar či dluhopisy americké vlády. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na začátku srpna cena zemního plynu na americkém trhu klesla až k 1,90 USD/mmBTu, což bylo v přepočtu asi šest eur za MWh. Znamená to, že v té době byl plyn na evropském trhu proti plynu na trhu americkém více než šestkrát dražší. Značný vliv má fakt, že EU začala po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 ruské suroviny odmítat a nahrazovat je dovozem z jiných zemí. Výrazně se například zvýšil do EU dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států, ukazují data amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA).

Velkoobchodní ceny plynu se začaly výrazněji zvyšovat na podzim roku 2021, ještě před válkou na Ukrajině. Podle části ekonomů je to v souvislosti s takzvanou Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal), ve které Evropská unie stanovila harmonogram rychlého odklonu od fosilních paliv. V létě 2022, tedy už po začátku války na Ukrajině, cena plynu v TTF krátce přesáhla 300 eur za megawatthodinu.