newstream.cz Politika Žhářský útok v Pardubicích: soud poslal do vazby čtvrtou podezřelou osobu

Žhářský útok v Pardubicích: soud poslal do vazby čtvrtou podezřelou osobu

Soud bude rozhodovat o další vazbě v případu požáru zbrojovky v Pardubicích
ČTK
ČTK
ČTK

Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji odpoledne poslal do vazby. Policie o tom informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby, řekl soudce novinářům po vazebním jednání.

„Do vazby byla vzatá další osoba ve věci teroristického útoku v Pardubicích, a to ze všech tří vazebních důvodů,“ řekl mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který zároveň o vazbě rozhodoval. Důvody k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněná osoba neutekla, neovlivňovala svědky a neopakovala trestní činnost.

Zda jde o muže, nebo ženu, soudce neupřesnil. Osoba popřela svoji účast na trestní činnosti a podala stížnost, bude ji přezkoumávat stížnostní soud pardubické krajské pobočky v Hradci Králové, řekl. „Mohu potvrdit, že osoba dnes vzatá do vazby není osobou zadrženou na Slovensku,“ dodal soudce.

Dnešní jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15:00. Auto s podezřelou osobou vjelo do areálu soudu podle informací krátce před jednáním. S novináři nemluvil ani obhájce Pavel Uhl. Na rozdíl od úterý, kdy se před budovou soudu při rozhodování o předešlých zadržených sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, se dnes vše obešlo bez protestů. Na místě byl pouze hlouček novinářů.

Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie v úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států, uvedla. Dva zadržela v Česku a jednoho na Slovensku.

Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce Karel Gobernac, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání. Dnes tedy soud rozhodl o třetí vazbě. „I v tomto případě soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu, neboť shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové,“ uvedla policie.

Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z obviněných Pavla Čižinského uvedl, že z návrhu na vzetí obviněných do vazby vyplývá, že státní zastupitelství má proti každému z obou zadržených dva nepřímé důkazy, tedy žádné přímé. Deník také píše, že oba svou účast na akci popírají a tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. V návrhu na vzetí obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů měla akci spáchat devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deníku Referendum.

Pátrání po dalších osobách

Mluvčí policejního prezidia David Schön v týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Banka Bank of America zaplatí 72,5 milionu dolarů obětem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplývá to z dohody o urovnání hromadné žaloby, o níž informoval web CNBC. Žaloba tvrdila, že banka napomáhala jeho obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání.

Dohoda, v níž Bank of America nepřiznala pochybení, je již čtvrtým případem, kdy velká banka přistoupila na vyrovnání s oběťmi Epsteina nebo vládní institucí. Urovnání ještě musí schválit federální soud na Manhattanu, což je obvykle formální krok.

Vyrovnání se týká všech žen, které byly mezi 30. červnem 2008 a 6. červencem 2019 sexuálně zneužity Epsteinem nebo osobami napojenými na jeho síť. Právníci uvedli, že jde nejméně o 60 obětí.

Mluvčí banky uvedl, že instituce trvá na svých předchozích vyjádřeních, podle nichž se na obchodování s lidmi nepodílela. Dohoda podle něj umožní případ uzavřít a přinést žalobkyním určité zadostiučinění.

Podle CNBC požádala televize o vyjádření také advokátní kanceláře Boies Schiller Flexner a Edwards Henderson, které oběti zastupovaly.

Deutsche Bank uznala chybu

Podobné případy řešily i další banky. JPMorgan Chase v červnu 2023 souhlasila s vyplacením 290 milionů dolarů, Deutsche Bank se o měsíc dříve dohodla na 75 milionech dolarů. JPMorgan navíc v srpnu 2023 zaplatila 75 milionů dolarů vládě Amerických Panenských ostrovů, která tvrdila, že banka z Epsteinových aktivit profitovala.

Ani JPMorgan ve svých dohodách nepřiznala pochybení. Deutsche Bank naopak uznala chybu při přijetí Epsteina jako klienta a slabiny ve svých procesech.

Hlavní žalobkyní v případě Bank of America byla žena vystupující pod pseudonymem Jane Doe, původem z Ruska. Podle žaloby ji Epstein v letech 2011 až 2019 nejméně stokrát sexuálně zneužil.

Žaloba rovněž uvádí, že si žena v roce 2013 na pokyn Epsteinova účetního a imigračního právníka otevřela účet u Bank of America jako součást plánu na podvod vůči imigračním úřadům.

Podle dokumentů také vyšlo najevo, že finančník Leon Black zaplatil Epsteinovi mimo jiné 170 milionů dolarů za údajné poradenství, a to z účtu vedeného u Bank of America. Black se později dohodl s vládou Amerických Panenských ostrovů na vyplacení 62,5 milionu dolarů.

Žalobkyně tvrdila, že banka pomáhala Epsteinovi vyhýbat se kontrole regulátorů a poskytovala mu bankovní služby, čímž umožnila fungování jeho sítě a rozšíření počtu obětí. Banka tato tvrzení odmítá.

Jeffrey Epstein spáchal v srpnu 2019 sebevraždu ve federální věznici na Manhattanu krátce po zatčení kvůli obvinění z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání. Už v roce 2008 se přiznal k navádění nezletilé dívky k prostituci a strávil 13 měsíců ve vězení.

Střídání zimního a letního času se pod dlouhá desetiletí obhajovalo jako „hospodárné opatření“, které má šetřit energii. Jenže ekonomika 21. století už dávno nestojí na petrolejkách a lampách, které se díky slunci rozsvítí o hodinu později. Moderní prosperita se opírá o produktivitu a schopnost soustředění. A právě v tomto ohledu začíná změna času vycházet společnost draze.

Výzkum London School of Economics ukazuje, že po započtení dopadů na zdraví, produktivitu i kvalitu života by zrušení změny času mohlo odpovídat zlepšení blahobytu zhruba 754 eur na osobu ročně. Tento údaj nepředstavuje přímou finanční ztrátu, ale peněžní vyjádření dopadu na kvalitu života. Pokud zohledníme nižší ekonomickou úroveň Česka (zhruba 90 procent průměru EU v HDP na obyvatele v paritě kupní síly), odpovídal by to zhruba 679 eurům na osobu ročně, tedy přibližně 16 600 korun. Pro celou českou ekonomiku by to představovalo zhruba 180 miliard korun ročně.

Ve srovnání s touto sumou působí údajný energetický přínos střídání času téměř komicky. Úspora elektřiny se v tuzemsku odhaduje na zhruba 84 milionů korun ročně. Jen si to srovnejte: ztráta je více než dvoutisíckrát vyšší než domnělý zisk.

Náklady skryté pod hladinou

Přitom podstatná část těchto nákladů zůstává skrytá pod hladinou. Únava, nižší výkonnost v kancelářích i fabrikách, vyšší nemocnost nebo zbytečná chybovost se rozlévají jako jed napříč celým hospodářstvím.

Argument o úspoře energie navíc v digitálním věku zcela ztratil pevnou půdu pod nohama. Vědecký konsensus je proto neúprosný: úspory elektřiny jsou naprosto minimální a v mnoha případech může být paradoxním výsledkem i vyšší celková spotřeba.

Není proto divu, že veřejnosti už dochází trpělivost. Podle průzkumů agentury STEM/MARK vadí střídání času většině Čechů. Odpor navíc logicky roste s věkem, jak se tělo hůře vyrovnává s těmito umělými šoky. I když se lidé neshodnou, zda ukotvit natrvalo čas letní, nebo zimní, v jednom mají jasno: současný stav nevyhovuje nikomu.

Evropská unie si tento problém uvědomila už před lety. Ve veřejné konzultaci v roce 2018 se rekordní počet milionů Evropanů vyslovil pro konec tohoto rituálu a Evropský parlament následně zrušení podpořil. Jenže pak narazila racionalita na bruselskou realitu a neschopnost členských států se dohodnout, které časové pásmo si vlastně nechat. Výsledkem je paralýza: víme, že systém je rozbitý a drahý, ale raději ho zachováme, protože změna by vyžadovala příliš mnoho diplomatického úsilí.

Čím déle budeme tento přežitek udržovat při životě, tím déle budeme všichni platit vysokou daň za řešení, které už dávno patří do muzea průmyslové revoluce, nikoliv do 21. století.

