Žhářský útok v Pardubicích: soud poslal do vazby čtvrtou podezřelou osobu
Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji odpoledne poslal do vazby. Policie o tom informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby, řekl soudce novinářům po vazebním jednání.
„Do vazby byla vzatá další osoba ve věci teroristického útoku v Pardubicích, a to ze všech tří vazebních důvodů,“ řekl mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který zároveň o vazbě rozhodoval. Důvody k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněná osoba neutekla, neovlivňovala svědky a neopakovala trestní činnost.
Kriminalisté z Nctekk dopadli a následně soud poslal do vazby čtvrtou osobu, která je další podezřelou z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích. Jedná se o osobu české státní příslušnosti. Pátrání po zbývajících aktérech nadále pokračuje. #policiepp https://t.co/4nK6pUWTAD— Policie ČR (@PolicieCZ) March 28, 2026
Zda jde o muže, nebo ženu, soudce neupřesnil. Osoba popřela svoji účast na trestní činnosti a podala stížnost, bude ji přezkoumávat stížnostní soud pardubické krajské pobočky v Hradci Králové, řekl. „Mohu potvrdit, že osoba dnes vzatá do vazby není osobou zadrženou na Slovensku,“ dodal soudce.
Dnešní jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15:00. Auto s podezřelou osobou vjelo do areálu soudu podle informací krátce před jednáním. S novináři nemluvil ani obhájce Pavel Uhl. Na rozdíl od úterý, kdy se před budovou soudu při rozhodování o předešlých zadržených sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, se dnes vše obešlo bez protestů. Na místě byl pouze hlouček novinářů.
Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie v úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států, uvedla. Dva zadržela v Česku a jednoho na Slovensku.
Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce Karel Gobernac, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání. Dnes tedy soud rozhodl o třetí vazbě. „I v tomto případě soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu, neboť shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové,“ uvedla policie.
Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z obviněných Pavla Čižinského uvedl, že z návrhu na vzetí obviněných do vazby vyplývá, že státní zastupitelství má proti každému z obou zadržených dva nepřímé důkazy, tedy žádné přímé. Deník také píše, že oba svou účast na akci popírají a tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. V návrhu na vzetí obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů měla akci spáchat devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deníku Referendum.
Pátrání po dalších osobách
Mluvčí policejního prezidia David Schön v týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.