Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Pavel je tři roky na Hradě. Lidé ho podporují, přibývá ale těch, kterým vadí jeho aktivita

Pavel je tři roky na Hradě. Lidé ho podporují, přibývá ale těch, kterým vadí jeho aktivita

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami. V posledním roce však podle dat analytického ústavu STEM narostl dojem, že prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění. O průzkumu informoval server iROZHLAS.cz.

Prezident v neděli na síti X zveřejnil krátký text a video ke třem rokům v prezidentském úřadu. "Před třemi lety jsem přijal závazek sloužit všem občanům této země a posilovat to, co naši společnost drží pohromadě," uvedl prezident. Demokracii podle něj nedefinují jen zákony, ale i další pilíře, jako je slušnost, solidarita a vzájemný respekt. "Jako prezident cítím zodpovědnost tyto hodnoty hájit. A velmi si vážím toho, že na to nejsem sám," doplnil Pavel.

Podle STEM na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Pavel se tak výrazně přiblížil své zatím nejvyšší podpoře. Několik měsíců po zvolení měl prezident podle průzkumu důvěru 60 procent veřejnosti. V následujících dvou letech se snížila, přesto po celou dobu mandátu zůstala nad polovinou. Nejvíc Pavlovi věří mladí lidé a podpora stoupá také s vyšším dosaženým vzděláním.

Povolební vyjednávání pomohlo

Podle analytika STEM Martina Kratochvíla prezidentovi pomohla jeho role v povolebním vyjednávání. "Obrázek se oproti loňsku vylepšil. Situace kolem loňských voleb a další události, které se odehrály později, jsou prvním okamžikem, kdy může prezident v našem ústavním systému využít své pravomoci naplno a opravdu hraje nějakou dobu hlavní roli. Zdá se, že alespoň podle velké části veřejnosti zvládl tuto roli dobře," uvedl analytik.

Voliči stran, které tvoří současnou vládu ANO, Motoristé a SPD, převážně prezidentovi nedůvěřují. Nejslabší pozici má mezi voliči stran kolem SPD a samotné SPD. Pavlovi naopak důvěřuje jednoznačná většina voličů stávající sněmovní opozice. U voličů koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dosahuje důvěra v prezidenta 96 procent, v hnutí STAN 95 procent a u podporovatelů Pirátů se Zelenými 97 procent.

Moc aktivity škodí

Podstatnou změnu zaznamenal STEM v otázce zasahování prezidenta do politického dění. "Necelá polovina lidí soudí, že do systému vstupuje až příliš aktivně," uvedl Kratochvíl. Pokud by se tak dělo dlouhodobě, může to podle analytika ohrozit nebo snížit důvěru veřejnosti v prezidenta.

Připomněl přitom, že podobná situace se opakovala i u bývalých prezidentů Miloše Zemana, Václava Klause i Václava Havla. "Když se prezident dostane do dlouhodobého sporu s premiérem nebo vládou, tak mu to spíš uškodí jak v důvěře, tak i v jiných hodnoceních," popsal analytik. Podle 90 procent dotázaných by prezident měl být nadstranický.

Generál ve výslužbě Petr Pavel vyhrál prezidentské volby v lednu 2023. Funkce se ujal 9. března 2023. Stal se tak čtvrtým prezidentem samostatné ČR.

Související

České zbrojení, americké bolení

České zbrojení, americké bolení
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Macinka si přinesl do Sněmovny Rudé Právo. Babiš s Okamurou si potvrdili nadřazenost nad českou justicí. Američané ale Babišovi to zbrojení neodpustí. Bude Vít Rakušan věčným čekatelem?

Petr Macinka využívá toho, že ve sněmovně sedí za pultíkem řečníka a je při každém projevu vidět. Ideální příležitost pro politickou práci. V případě Macinky provokace, koulení očima a úšklebky. Na první projev prezidenta před touto Sněmovnou si přinesl Rudé Právo. Účel byl jediný: upoutat pozornost, přebít Pavlova slova, opět se mu veřejně vysmát. Turek zase jako jediný poslanec nepovstal při odchodu prezidenta.

U Turka bylo jeho zastydlé chování známe už před vstupem do Sněmovny. U Macinky je děsivé, že se nešťastným řízením osudu stal se svojí komunikační schopností hlavním českým diplomatem. Provokace mají udržet pozornost jeho voličů. Fajn, ale co my ostatní? Jeho „přínosem“ české politické kultuře je malost.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Politický diář Dalibora Martínka: Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

Názory

Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Okamura s Babišem si mohou oddechnout. Potvrzeno, následující čtyři roky si odbydou ne v teplácích, ale v limuzínách s majáčky. Babiš kvůli svému prospěchu v minulosti obcházel zákon, ostatně rozpočet porušující platný zákon o rozpočtové odpovědnosti ho netrápí ani teď. Okamura si za sázku na nízké pudy voličů také vysloužil trestní stíhání.

Řečeno s Trumpovým přízvukem: Jsou to velmi, velmi špatní lidé. Že je sněmovna soudům nevydá, bylo jasné předem. Vznikl tak precedens. Každý trestně stíhaný se na ně nyní může odkázat a tvrdit, stejně jako oni, že justice v Česku je nedůvěryhodná. Faktem však je, že „každému“ to nepomůže, protože „každý“ nemá majáček.

Jaká bude reakce USA?

Andrej Babiš si možná myslel, že když koupí F-35 a Macinka se skamarádí s Trumpem, máme všechno v suchu. Bohužel, když někdo začne vynikat, je na něj vidět. Babiš se chce blýsknout tím, že bude mít nejnižší výdaje na obranu ze všech členů NATO. V době, kdy všichni zbrojí a Rusové i Američané mají válečný apetit. Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick připomněl vládě, že to není nejlepší nápad. Babiš tvrdošíjně trvá na svém. Nejsou peníze a  ANO chce mír, ne válku. Aby se občané měli dobře. Je idealismus myslet si, že se Česku „zrada kamarádů“ vyplatí.

Šéf Starostů Vít Rakušan se ani na třetí pokus nestal místopředsedou Sněmovny. Možná se o post přihlásí i po čtvrté, a potom zas a znovu. Nepolepším se. Polepšit by se měla koalice a přestat válcovat sněmovní kulturu parním válcem arogance, pravil. Možná tu máme věčného kandidáta. Proč ne, pro Starosty dobrý prostor pro zviditelnění.

Související

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vláda napraví staré křivdy. Důchodci mohou dostat zpět peníze ze zrušené podpory

ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda zřejmě podpoří návrh, který umožní důchodcům ukončit starší penzijní spoření bez sankcí. Týká se zhruba 150 tisíc lidí, kteří si smlouvu založili před rokem 2023. Asi 16 tisíc klientů, kteří kvůli změnám přišli o státní podporu nebo část úspor, má získat finanční kompenzaci.

Vláda v pondělí zřejmě podpoří návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, ho mohli bez sankce ukončit. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Návrh ve Sněmovně předložili představitelé vládní koalice v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Stojí to v návrhu stanoviska na vládním webu. Připomínkové řízení k této předloze se nekonalo.

Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které schválila bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Novela předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023 a je jim již přiznán starobní důchod, budou moct spoření ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Ta je pro smlouvy uzavřené před koncem roku 2023 pět let, u novějších smluv deset let. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150 tisíc.

Součást konsolidace rozpočtu

Návrh rovněž umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16 tisíc lidí.

Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.

Předkladatelé, mezi nimiž je i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), navrhli, aby Sněmovna schválila návrh zrychleně v prvním čtení. Opozice může tento postup vetovat, jak jí umožňuje jednací řád.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Správná investiční strategie může u spoření na penzi vynést i miliony navíc

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme