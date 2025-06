Ukrajina je pro Rusko jen první krok při cestě na Západ, říká šéf německé zpravodajské služby

Šéf německé Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl varuje před podceněním ruských záměrů vůči Západu a NATO. Ukrajina je pro Moskvu jen první krok na cestě na Západ, řekl Kahl v podcastu Table.Today.

„Jsme si velmi jistí, a máme pro to i zpravodajské důkazy, že Ukrajina je jen krokem na cestě na Západ," řekl Kahl. „V Moskvě jsou lidé, kteří už nevěří, že článek pět NATO funguje. A rádi by to otestovali,“ doplnil. Pátý článek Severoatlantické smlouvy zakotvuje závazek pomoci v rámci kolektivní obrany Severoatlantické aliance.

Jak vystrnadit USA z Evropy?

Šéf BND dále řekl, že cílem ruského vedení je rozšířit oblast svého vlivu na Západ. „Chtějí NATO katapultovat zpět ke stavu z konce 90. let. Chtějí Ameriku vystrnadit z Evropy a k tomu je jim dobrý každý prostředek,“ varoval Kahl. Tomu je podle něj třeba se bránit od počátku. Nejméně krvavým způsobem, jak zabránit válce, je odstrašení, dodal.

Rusko v nynější válce proti Ukrajině požaduje kapitulaci Ukrajiny, „a jinak nic“, je přesvědčen Kahl, který nepokládá za příliš nadějná ani jednání Západu s Ruskem. „Neexistuje ani nejmenší indicie pro to, že Putin něco změnil ve svém uvažování, ve svém agresivním přístupu k tomu, jak tento problém ukončit,“ upozornil Kahl a poukázal i na poslední jednání mezi zástupci Ukrajiny a Ruska v Istanbulu, kde Moskva předložila maximalistické požadavky.

Ruští představitelé předali ukrajinské delegaci memorandum s požadavky na ukončení války. Zahrnují mimo jiné mezinárodní uznání Krymu, Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti jako součástí Ruské federace, omezení počtu ukrajinských vojáků a zbraní, neutralitu Ukrajiny nebo zákaz vojenských aktivit třetích států na jejím území.

