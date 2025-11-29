Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

Protesty v Tbilisi
ČTK
ČTK
ČTK

Davy demonstrantů se opět sešly v gruzínském hlavním městě Tbilisi, aby si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie. Tisíce lidí - mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty - pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole, uvedly tiskové agentury.

„Gruzie patří do Evropy a nedovolíme, aby proruská vláda, která se drží moci za pomoci volebních podvodů, nás připravila o evropskou budoucnost,“ řekla agentuře AFP jednašedesátiletá filoložka Cjala Nodjaová. „Autoritářství v ruském stylu zde nevyhraje,“ dodal sedmačtyřicetiletý profesor matematiky Ilja Šigvinadze.

Každodenní protesty začaly loni 28. listopadu 2024, kdy premiér Iraklij Kobachidze oznámil, že země pozastavuje přístupová jednání s EU až do roku 2028. Do ulic po premiérově projevu vyrazily tisíce demonstrantů, kteří se shromáždily se před sídlem parlamentu v Tbilisi. Demonstrace se konaly i v dalších městech.

10 fotografií v galerii

.Ale účast na každodenních demonstracích před parlamentem od té doby poklesla, z několika desítek tisíc na několik stovek lidí, protože demonstranti a opoziční vůdci čelí vysokým pokutám, zatýkání a i uvěznění.

Vládnoucí strana Gruzínský sen se pokusila omezit protestní hnutí zpřísněním pravidel pro veřejná shromáždění a také schválením balíku zákonů zaměřených proti spolkům na obranu lidských právy, nevládním organizacím a nezávislým médiím. Některé zákony se podle kritiků inspirovaly vzory z Ruska, kde prezident Vladimir Putin tvrdě potlačil veškerý, poznamenala agentura AP a dodala, že pokuty za první přestupek se zvýšily desetinásobně a za druhý přestupek již hrozí vězení.

Zatčení postihlo stovky lidí, mezi kterými se ocitla i matka devíti dětí a badatelka sovětské minulosti Rusiko Kobachidzeová coby účastnice protestů před parlamentem. Kobachidzeovou tento měsíc policisté dvakrát zadrželi za blokování ulice, za což ji soud potrestal jedním a čtyřmi dny ve vězení. „Nechci, aby mé děti a vnoučata žili v zemi, kde nebudou smět otevřeně mluvit a kde se nedočkají spravedlnosti,“ řekla AP.

Dalibor Martínek: Rozštěpí Kuba ODS? Na to se bude muset ještě moc snažit

Dalibor Martínek: Rozštěpí Kuba ODS? Na to se bude muset ještě moc snažit

Názory

ODS si svou volební prohru opravdu užívá. Fiala se Stanjurou opustí v lednu vedení strany. Martin Kuba se svými jihočeskými kumpány opouštějí rovnou celou stranu. A severomoravská buňka se bouří proti pražskému vedení a nasazuje vlastního kandidáta na předsedu. Je to začátek zániku ODS, nebo refreš?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Úřady také zesílily tlak na opozici. Gruzínský sen podal žalobu k ústavnímu soudu, aby zakázal tři hlavní opoziční uskupení v zemi. Ve vězení je už několik opozičních vůdců, další emigrovali, anebo čelí trestnímu stíhání, které odpůrci vlády označují za politicky motivované.

Jakkoli jsou jednání s EU pozastavená, představitelé vládní strany trvají na tom, že Gruzie nadále usiluje o vstup do EU. Za to se podle průzkumů zasazuje 80 procent obyvatel země. Ale Brusel tento měsíc ve zprávě o rozšiřování EU poukázal na úpadek demokracie v počínání gruzínských úřadů a varoval, že represe jsou neslučitelné s hodnotami EU, připomněla AP.

Související

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Kalifornská společnost Preventive na své zatím ještě velmi skromné webové stránce informuje, že se chystá zabránit nemocím ještě před narozením. To samo o sobě není úplná novinka. Už dnes se například vcelku úspěšně testují lidská embrya vytvořená při umělém oplození ve zkumavce a ta, která nesou nebezpečné genové mutace, se vyřadí. Jak však uvádí zakladatel nové společnosti Lucas Harrington, tady by to chtěli dělat přímo změnou v genech embrya.

Harrington získal doktorát u profesorky Jennifer Doudnaové na Kalifornské univerzitě. A Doudnaová je nositelkou Nobelovy ceny za vývoj metody tzv. genové editace CRISPR, která umožňuje relativně přesně některé geny v jádru buňky vyřadit v činnosti či naopak přispět ke vložení genů jiných. Právě postupy CRISPR by chtěli využívat i ve společnost Preventive.

Lucas Harrington prozradil, že od privátních investorů získal na projekt 30 milionů dolarů. Časopis The Economist pak doplnil, že peníze vložili například Brian Armstrong, miliardář a spoluzakladatel kryptoměnové burzy Coinbase, nebo australský softwarový inženýr Oliver Mulherin, který je manželem Sama Altmana, šéfa společnosti vyvíjející umělou inteligence OpenAI.

Vědci chtějí přeprogramovat člověka. Prospěje to hlavně medicíně

Enjoy

Vytvoření umělého lidského genetického kódu může odstranit dědičné nemoci. Anebo případně stvořit člověka sestaveného na míru, o čemž ještě budou velké spory.

Josef Tuček

Přečíst článek

Navázání na nezákonné experimenty

Kromě zmíněné společnosti Preventive, připomíná časopis MIT Technology Review, však v USA letos vznikly také společnost Bootstrap Bio a Manhattan Genomics. Ty rovněž shánějí investory ke „genetickým opravám“ dětí.

A jak to chtějí dělat? Výmluvný je fakt, že šéfová Manhattan Genomics, kanadská medicínská podnikatelka čínského původu Cathy Tieová, se letos vdala za čínského biofyzika Che Ťien-kchueje (v mezinárodním přepisu He Jiankui). Vzápětí se s ním rozešla.

Che Ťien-kchuej předtím strávil dva a půl roku v čínském vězení za to, že geneticky upravil tři lidská embrya, ze kterých se pak narodily děti. To je v Číně nezákonné.

IVF

Dítě tří rodičů, robotické oplodnění vajíčka, testování embrya. Pomoc k otěhotnění prožívá boom

Enjoy

Soukromé kliniky pro asistovanou reprodukci čili pro pomoc rodičům k otěhotnění už léta prožívají celkový rozmach. Ne náhodou do nich ještě ve svém předpolitickém období investoval i Andrej Babiš. A stále se objevují postupy, které obor posouvají k netušeným možnostem.

Josef Tuček

Přečíst článek

Co když dojde k chybě?

Proč to Che udělal? Chtěl dokázat, že je takto možné zabránit nebezpečné nemoci. Otcové těchto dětí totiž mají v těle virus HIV. Odevzdali sperma, kterým byla oplozena vajíčka jejich partnerek. V takto oplozeném vajíčku pak Che pomocí technologie CRISPR, „vystřihl“ z dědičné informace část jednoho genu, o němž je známo, že umožňuje nákazu HIV. Díky tomu, že je tento jejich gen nyní narušen, by se tedy narozené děti neměly virem HIV nakazit ani pak následně onemocnět chorobou AIDS.

Jenže nikdo neví, jestli to bude opravdu platit. A hlavně, jestli při zásahu do genů nedošlo k nějaké chybě. I když je postup CRISPR vcelku úspěšný, nedá se předem předpovídat, zda se dobře podaří. Podle posledních dostupných zpráv jsou děti narozené po genetické modifikaci zdravé. Jenže vyhráno nemají a bude je nutné dlouhodobě sledovat.

Barevně upravený mikroskopický snímek lidského embrya ještě v podobě shluku buněk.

Varovný příběh z vědy: Na honbu za slávou a patenty teď doplácejí tři batolata

Enjoy

Je to postup, který může naše potomky ochránit před nebezpečnými nemocemi. Zatím ovšem „jenom“ zkomplikoval život třem dětem. Umělý zásah do lidských genů má potenciál zabránit tomu, aby lidé onemocněli chorobami ovlivněnými genetickými dispozicemi. Otázka teď ovšem zní, jak to udělat správně, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Riziko, které nejde vzít zpět

Pokud by se podařilo genetickou modifikací odstranit zatím nevyléčitelné nemoci, ať už dědičné, nebo jiné, bylo by to jistě úžasné a přispělo by to ke zdraví lidstva. Jenže...

Zmíněné tři společnosti evidentně chtějí dělat podobné zásahy do genů lidského embrya jako Che Ťien-kchuej. Zdůrazňují však, že v tuto chvíli se ještě musí věnovat výzkumu, a teprve až poznají víc, mohou si troufnout na léčbu nenarozených dětí. Kdy to bude? Těžko říct. Bude záležet na vědeckých výsledcích, legislativní situaci i trpělivosti investorů.

Dnes se už ve světě používá několik genových terapií, při nichž se do buněk v určené části těla nemocného například vnáší chybějící gen, jehož absence způsobuje nemoc. Jedna schválená genová terapie využívá i technologii CRISPR. Ve všech těchto případech je genová modifikace přítomna jen v jedné části léčeného lidského těla a s tímto tělem také nakonec „umírá“.

Avšak zmíněné tři společnosti chystají zákroky přímo v lidském embryu. To znamená, že změna pronikne do všech buněk budoucího člověka, včetně buněk pohlavních, takže se pak přenese i do dalších generací. Pokud by se ukázalo, že je s ní nějaký problém, může už být pozdě. Nevhodně upravené geny se budou šířit populací. I proto je dobré s genetickými modifikacemi lidského těla nespěchat.

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Biotechnologický gigant krachuje. Je to ukázkový příklad chyb a přehnaných očekávání

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
IVF

Dítě tří rodičů, robotické oplodnění vajíčka, testování embrya. Pomoc k otěhotnění prožívá boom

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Black Friday. Na nákupy se chystá rekordní množství Američanů, utratí ale méně

Black Friday
ČTK
ČTK
ČTK

Američané se letos chystají nakupovat ve slevových akcích na Black Friday v rekordních počtech. Utratí však méně než v minulých letech, uvedl server listu Finacial Times.

Oficiálně takzvaný černý pátek připadá na dnešek, akce spojené s tímto dnem však obvykle trvají více dní. Podle průzkumu americké Národní maloobchodní federace plánuje v USA od čtvrtka do příštího pondělí nakupovat 187 milionů lidí. To je více než polovina populace.

Podle průzkumu poradenské společnosti Deloitte Američané plánují utratit v průměru 622 dolarů, což představuje meziroční pokles o čtyři procenta. Za úspornějším přístupem stojí podle FT zejména přetrvávající inflace, vyšší životní náklady a rostoucí obavy z cel, která zavedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

"Spotřebitelé zůstávají opatrní. Sentiment je na tříletém minimu kvůli obavám ohledně zaměstnanosti, cenové dostupnosti a cel," řekl podle FT obchodní ředitel řetězce Target Rick Gomez. "Přesto se lidé řídí emocemi. Chtějí oslavovat se svými blízkými a přitom neutrácet," řekl minulý týden analytikům.

Black Friday už není jen o materiálních věcech. Češi si oblíbili wellness pobyty

Zprávy z firem

Letošní Black Friday ukazuje, že se mění charakter tohoto slevového svátku. Výzkumy agentur zabývajících se spotřebitelskými návyky dokazují, že touhu po hmotných věcech přetlačují nákupy zážitků. Místo slev na televize letos frčí slevy na masáže, detox a wellness pobyty. Black Friday se tak mění v rituál klidu a zpomalení.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Podle agentury AP se dnes ve vlajkové prodejně Macy's na newyorském Herald Square krátce po otevření obchodu v šest hodin ráno vydal nepřetržitý proud nakupujících lovit výrazné slevy na oblečení, boty, ložní prádlo a kosmetiku. Mezi nejrušnější sekce patřila obuv, která byla zlevněna o 40 až 50 procent.

Na rozdíl od minulých let, kdy zákazníci brali krabice z velkých stohů, však byla nálada klidná, dodala agentura. Jedna ze zákaznic, 68letá Veronica Namová, uvedla, že slevy na černý pátek jsou podle ní nejvýhodnější ze svátečních nabídek. Přesto koupila pouze boty pro manžela a plánuje s dokupováním dárků pro ostatní příbuzné počkat do období po Vánocích. Je podle ní těžké odhadnout, kdy najít nejlepší ceny vzhledem k nepředvídatelnosti rozsáhlých cel na dovážené zboží zavedené Trumpovou vládou i vzhledem k inflaci.

Podle dat NRF 85 procent spotřebitelů očekává, že kvůli clům zaplatí za dárky a sváteční zboží více. NRF očekává, že růst tržeb za celé sváteční období zpomalí na 3,7 až 4,2 procenta, přesto by se celkové tržby mohly poprvé vyšplhat přes hranici jednoho bilionu dolarů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zlato nadále roste

Stanislav Šulc: Zlato na rekordu. Skvělá zpráva pro investory, špatná pro všechny ostatní

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Jak budou vypadat trhy v dalších měsících, naznačí končící týden

Přehledně: Končí týden, který určí náladu na akciových trzích. Jaké dobré a špatné zprávy přinesl?

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme