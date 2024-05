OBRAZEM: Si v Budapešti. Město obsadili záhadní muži s červenými čepicemi. Vidět byly i protesty za Tibet

Čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Budapešť. Šlo hlavní politickou událost, kterou Maďarsko v tomto roce zažilo. A kromě mnoha politických jednání mezi čínskými a maďarskými státníky proběhly i jiné věci. V metropoli mohli místní a turisté vidět nejen demonstranty z Tibetu, ale také záhadné muže v červených čepicích a s vlajkami. Podívejte se, jak to v Budapešti vypadalo.

Reklama

Město se v čase návštěvy čínského prezidenta na mnoha místech „převléklo“ do červené v podobě čínských vlajek. Na vše podle serveru The Guardian „dohlíželi“ skupinky číňanů, kteří na sobě měli všichni červené kšiltovky. Ti měli dle svědectví dohlížet na to aby se na trase Siovy kolony nevyskytovaly žádné vlajky EU, Tibetu a Tchaj-wanu.

Putin: Západ zapomněl na roli Sovětského svazu při porážce nacistického Německa Politika Rusko udělá vše pro to, aby se vyhnulo globální konfrontaci, ale nedovolí nikomu, aby jej ohrožoval. Účastníkům tradiční vojenské přehlídky k připomínce porážky nacistického Německa to řekl ruský prezident Vladimir Putin. Zatímco po Rudém náměstí pochodovali vojáci, ruská vojska tlačí na frontovou linii na Ukrajině, kde Rusko svou invazí v roce 2022 rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od roku 1945. ČTK Přečíst článek

Úplně jiná kultura

Právě demonstranti z poslední jmenované země byli v Budapešti přítomni, uvedla agentura AP. Pro tu se k situaci vyjádřil i zástupce organizace Tibet Aid Society Tibor Hendrey, který uvedl, že obchodování s Čínou je pro maďarskou ekonomiku důležité, ale zdůraznil nebezpečí vztahů se zemí, která má špatnou demokratickou historii a historii lidských práv.

„Potřebujeme dobré vztahy s velkým impériem, to není problém. Problém je v tom, že Čína má úplně jinou kulturu, úplně jiný přístup k lidským právům,“ řekl Hendrey. „Mám pocit, že chtějí vyvážet tento druh myšlení sem do Maďarska a že maďarská vláda je ochotna to akceptovat,“ doplnil.

FOTOGALERIE: Jak to vypadalo v Budapešti?

„Partnerství do každého počasí“

Čína je jedním z pilířů nového světového řádu a Maďarsko podporuje její mírový plán pro Ukrajinu, řekl po jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem maďarský premiér Viktor Orbán. Oba politici dali také najevo, že jejich země prohloubí spolupráci. Podle čínské hlavy státu se vydají na „zlatou cestu“ v bilaterálních vztazích.

Orbán na tiskové konferenci zase hovořil o „partnerství do každého počasí“, které oba státy spojuje, a také o tom, že se jejich vztahy prohloubí například v oblasti jaderné energetiky. Si pak zmínil další rozvoj ekonomických, obchodních, investičních a finančních vztahů.

FOTOGALERIE: Ve stejný den se konala i vojenská přehlídka v Moskvě

Čínský prezident v Maďarsku zakončí svou několikadenní návštěvu Evropy, při níž zavítal také do Francie a Srbska. Právě Srbsko a Maďarsko patří k evropským zemím s nejbližšími vztahy s Moskvou; s Pekingem budují partnerství v době, kdy mezi Evropskou unií a Čínou panuje napětí kvůli postoji k invazi ruských vojsk na Ukrajinu či kvůli obchodním neshodám.

Peking navzdory Ruskem vyvolané válce Moskvu nepřímo podporuje, když jí mimo jiné poskytuje velké množství strojů, mikroelektroniky či technologií využitelných pro drony a řízené střely. Také na diplomatické frontě ruskou invazi do sousední země zásadně nekritizuje a požaduje mírovou konferenci, s níž bude souhlasit Kyjev i Moskva.

Ničí mě evropský duch porážky, říká evropský jestřáb a pochmurný vizionář Emmanuel Macron Politika Emmanuel Macron pro magazín The Economist osvětlil svá nedávná slova o možné „smrti Evropy“. Snaží se francouzský prezident být silným lídrem, kterých se kontinentu zrovna nedostává, nebo chce jen odvrátit porážku v eurovolbách? Karel Pučelík Přečíst článek