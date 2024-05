Čínská automobilka BYD chce dominovat Evropě. Hledá místo pro další továrnu

Čínská automobilka BYD zvažuje výstavbu další továrny v Evropě, uvedl šéf evropských aktivit podniku Michael Shu na konferenci o budoucnosti automobilového trhu pořádané listem Financial Times v Londýně. Dodal, že BYD se do roku 2030 hodlá stát vedoucím výrobcem elektromobilů v Evropě.

Společnost BYD koncem loňského roku oznámila, že postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní vozy. Dodala, že továrna ve městě Szeged (Segedín) by měla vytvořit tisíce nových pracovních míst. BYD již v Maďarsku provozuje továrnu ve městě Komárom u slovenských hranic, která vyrábí autobusy s elektrickým pohonem.

Pro evropské automobilky, například německý koncern Volkswagen, znamená nová továrna BYD v Maďarsku vyhlídku na dalšího silného konkurenta na evropském trhu s elektromobily.

Lídr v elektromobilitě už do pár let

Maďarsko se za vlády premiéra Viktora Orbána stalo pro Čínu důležitým obchodním a investičním partnerem. To podle agentury Reuters kontrastuje se vztahy některých jiných členských zemí Evropské unie k Číně.

Shu podle listu Financial Times potvrdil, že nová továrna v Maďarsku bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy umožňující dobíjení baterie z elektrické sítě. „Máme špičkové technologie a velmi silný plán rozvoje,“ prohlásil. „Věříme, že do roku 2030 bychom mohli zaujmout vedoucí postavení (na evropském trhu s elektromobily),“ dodal.

