V ulicích gruzínské metropole Tbilisi se opět sešly tisíce lidí demonstrujících proti rozhodnutí vládnoucí strany pozastavit do roku 2028 přístupová jednání s Evropskou unií. Demonstranti se nejprve shromáždili před jednou z univerzit a následně se vydali k budově parlamentu, píše agentura AFP.

Reklama

Protesty pokračují již desátý den, policie se snaží demonstrace násilím rozhánět. „Vláda se nás snaží zastavit a potrestat, ale my neustoupíme, nebojíme se,“ řekl agentuře AFP devatenáctiletý účastník protestů. „Je to naše poslední šance být svobodní, být šťastní. Chceme Evropu a jenom Evropu,“ dodal.

Jiná demonstrantka uvedla, že doposud nebyla politicky aktivní, ale brutální reakce úřadů ji přiměla vyjít do ulic. „Necítím se chráněná, nemám v této zemi žádná práva,“ řekla pětapadesátiletá žena. Dodala, že se obává o budoucnost svých dvou dcer.

Desítky zadržených

Gruzínské ministerstvo vnitra oznámilo, že v noci na dnešek policie při rozhánění demonstrace v Tbilisi zadržela 48 lidí. Policie zadržení desítek lidí zdůvodnila agresivními projevy části demonstrantů, neuposlechnutím jejích požadavků a drobným výtržnictvím. Gruzínský ombudsman naopak uvedl, že v době rozehnání demonstrace měl protest klidný charakter a „neexistovaly žádné právní důvody pro zásah do svobody shromažďování“.

Reklama

Gruzie od získání nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vystupovala jako prozápadní země a krátce po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 požádala o členství v Evropské unii. Vztahy se Západem se však v poslední době zhoršily. EU kvůli kontroverznímu zákonu o zahraničním vlivu, prosazeném vládním Gruzínským snem navzdory protestům, pozastavila přístupová jednání s kavkazskou zemí. Po říjnových parlamentních volbách, které vyhrál Gruzínský sen, pak sedmadvacítka a Spojené státy vyzvaly k prošetření nesrovnalostí. Evropský parlament minulý čtvrtek přijal usnesení, ve kterém uvedl, že parlamentní volby nebyly svobodné a čestné.

Stanislav Šulc: Donald Trump chystá fascinující demontáž státu Názory Fanoušci Donalda Trumpa musí mít neskonalou radost při sledování toho, jak nově zvolený americký prezident systematicky demontuje vše, co by bylo možné označit jako nástroj státní moci. Je opravdu fascinující, jak důsledně chce nabourat vše, co kdy činilo stát státem. Čím to nahradí, přitom zatím ví snad jen on a jeho nejbližší. Stanislav Šulc Přečíst článek