„Nevěděl jsem, že je to podvrh.“ Kettner z SPD se omluvil Minářovi a Halíkovi za falešnou fotku
Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích.
Kettner na svém facebookovém profilu uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.
„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit.
„Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně," řekl Minář.
Spojitost s požárem v Pardubicích
Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na Facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence. Náměstek ho později smazal.
Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.
Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému
Názory
Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.
Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.
„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého," uvedl Kettner.
Výzvy k rezignaci
Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám," zveřejnil Kettner.
Polská kontrarozvědka (ABW) zadržela dalšího člověka v souvislosti s požárem haly zbrojovky LPP v Pardubicích. Podle serveru TVP Info byl muž dopaden v Zelené Hoře na západě Polska krátce poté, co se vrátil z České republiky.
Žhářský útok v Pardubicích: polská kontrarozvědka zadržela klíčového podezřelého
Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku odvolání náměstkovo odvolání. Také Halík ČTK sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům pak řekl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.
K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.