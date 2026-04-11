newstream.cz Politika „Nevěděl jsem, že je to podvrh." Kettner z SPD se omluvil Minářovi a Halíkovi za falešnou fotku

„Nevěděl jsem, že je to podvrh.“ Kettner z SPD se omluvil Minářovi a Halíkovi za falešnou fotku

Zdeněk Kettner
Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích.

Kettner na svém facebookovém profilu uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.

„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit.

„Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně," řekl Minář.

Spojitost s požárem v Pardubicích

Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na Facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence. Náměstek ho později smazal.

Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.

„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého," uvedl Kettner.

Výzvy k rezignaci

Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám," zveřejnil Kettner.

Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku odvolání náměstkovo odvolání. Také Halík ČTK sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům pak řekl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.

K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to dnes oznámila na síti X. Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení," uvedla policie bez dalších podrobností.

Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.

Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Radary z Pardubic: Eldis míří do éry 3D technologií a globální expanze

Výrobce radarů Eldis Pardubice
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Na okraji Pardubic se rozrůstá technologické centrum, které posouvá český radarový průmysl na novou úroveň. Společnost Eldis ze skupiny CSG investuje stovky milionů do rozšíření výroby, vývoje i testování. Zároveň otevírá cestu k nové generaci 3D radarů s globálním dosahem.

Na první pohled nenápadný areál na okraji Pardubic skrývá ambice, které sahají daleko za hranice Česka. Společnost Eldis Pardubice zde aktuálně dokončila novou výrobně-administrativní halu za zhruba 100 milionů korun. Nejde však jen o rozšíření kapacit. Nový komplex představuje zásadní krok směrem k technologické budoucnosti firmy.

Eldis, který od roku 2017 patří do strojírenské skupiny CSG, už dávno není malým specializovaným výrobcem. Jeho radarové systémy dnes monitorují vzdušný prostor ve více než pětadvaceti zemích. Klíčovým trhem je například Indie, kde technologie z Pardubic pokrývají téměř celý vzdušný prostor. S rostoucí poptávkou však dosavadní infrastruktura přestávala stačit.

Nová hala proto propojuje výrobu, vývoj i logistiku do jednoho celku. Dominantou areálu je sedmipodlažní věž vysoká téměř 25 metrů, která slouží k instalaci a testování radarových antén přímo na místě. Právě zde se naplno ukazuje technologický posun firmy.

Nové prostory nám umožní nejen zvýšit výrobu, ale i výrazně zefektivnit testování radarů přímo v areálu,“ říká generální ředitel Vladimír Vojáček a doplňuje, že celková zastavěná plocha činí 531 metrů čtverečních, z čehož 424 připadá na čtyřpodlažní halu a 107 na sedmipodlažní věž, v níž jsou kromě antény 3D radaru umístěny též technologie pro zázemí budovy. Věž o výšce téměř 25 metrů je zhotovena z železobetonové konstrukce o síle 300 mm tak, aby unesla 13 tun vážící anténu 3D radaru.

Zásadní roli přitom hraje software. Moderní radary už nestojí jen na hardwaru, ale na kombinaci senzorů, výpočetního výkonu a pokročilých algoritmů. Eldis navíc těží z toho, že si přibližně 90 procent komponentů vyrábí interně. Díky tomu má plnou kontrolu nad kvalitou i schopnost rychle reagovat na specifické požadavky zákazníků.

Portfolio firmy dnes zahrnuje jak tradiční radarové systémy, tak moderní technologie včetně ADS-B řešení a nových 3D radarů. Tato kombinace umožňuje dodávat komplexní systémy pro řízení letového provozu.

Růst firmy je patrný i ve výrobních číslech. Zatímco v roce 2024 Eldis vyrobil jedenáct radarů, o rok později už více než dvacet. A zakázky naznačují další expanzi, mimo jiné na trzích v Evropě, Asii, Africe i na Blízkém východě.

S rozvojem přichází i potřeba nových lidí. Firma letos plánuje přijmout až padesát zaměstnanců, především technicky zaměřených odborníků. Celkový počet pracovníků se blíží pěti stovkám. Ještě před několika lety jich bylo zhruba 150.

Nedostatek specialistů řeší Eldis dlouhodobou spoluprací se školami. Partnerství s Univerzitou Pardubice i středními školami zahrnuje stáže, odborné práce i zapojení studentů do reálných projektů. Firma si tak systematicky vychovává budoucí zaměstnance.

Příběh Eldisu ukazuje, že špičkový technologický průmysl nemusí vznikat jen v metropolích. Z Pardubic dnes míří do světa technologie, které pomáhají řídit letecký provoz i posilovat bezpečnost států. S nástupem 3D radarů a rostoucími nároky na přesnost i bezpečnost se přitom zdá, že význam tohoto hráče bude dál růst.

Otvření provozu výrobně-administrativní haly se zúčastnil management společnosti, hosté z CSG, zástupců zhotovitele, města i Pardubického kraje. Mezi hosty byl též profesor Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice, a docent Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, s níž Eldis Pardubice intenzivně spolupracuje.

