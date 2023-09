AKTUALIZOVÁNO: Zátah v ministerstvu průmyslu. Policie se zajímá o zakázky z dob ministrů za ČSSD a ANO

Policisté zasahují na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), trestní řízení se zřejmě týká dotačních výzev z let 2016 až 2018, oznámilo MPO na sociální síti X. Dodalo, že policii poskytuje součinnost.

Mluvčí MPO Vojtěch Srnka řekl deníku Blesk, že policie zasahuje v Agentuře pro podnikání a inovace, kterou MPO zřizuje.

Zátah se týká let 2016 až 2018

„Od dnešního dopoledne poskytujeme součinnost příslušníkům Policie ČR, kteří v našich prostorách provádějí úkony trestního řízení. Podle předběžných informací jde o dotační výzvy z let 2016 - 2018. Bližší detaily v tuto chvíli poskytovat nemůžeme," uvedlo MPO na síti X. Ministerstvo tehdy vedli ministři za ČSSD a ANO.

Zásah vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Provádíme úkony trestního řízení," řekla za NCOZ Barbora Kudláčková. Bližší informace útvar poskytovat nebude, doplnila.

Na případ dohlíží státní zastupitelství

Akce souvisí s případem, který policie už vyšetřuje. „Jde o již probíhající trestní řízení, nikoliv o prvotní úkony," řekl serveru Novinky.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

Agentura pro podnikání a inovace sídlí v pražské Žitné ulici, mimo hlavní budovu MPO. Zřízena byla v roce 2016. Zprostředkovává dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je poskytoval do roku 2020, a nynějšího Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

