Noční útok v Praze: Zloději vyhodili bankomaty do vzduchu a ujeli na koloběžkách
V pražské Opatovské ulici došlo v noci na dnešek k odvážné krádeži. Neznámí pachatelé poškodili dva bankomaty a odcizili z nich veškerou hotovost. Škoda podle policie dosahuje několika milionů korun. Z místa činu ujeli na elektrokoloběžkách.
Policie přijala oznámení krátce po půl páté ráno a po pachatelích intenzivně pátrá. „Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Prosíme všechny občany, kteří si všimli mezi 4. až 6. hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie na síti X. Podle mluvčí Evy Kropáčové mohli pachatelé ujet i desítky kilometrů.
Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Prosíme všechny občany, kteří si všimli mezi 4.-6.hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se nám ozvali na linku 158. #policiepha— Policie ČR (@PolicieCZ) April 4, 2026
Oba bankomaty, umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra, byly výrazně poškozené. Policie zatím zjišťuje, jak se do nich pachatelé dostali. Fotografie zveřejněná policií ale naznačuje, že mohlo jít o útok s použitím výbušniny. Místo proto před ohledáním prověřili pyrotechnici a okolí bylo dočasně uzavřeno.
Případ kriminalisté vyšetřují jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Na vyšetřování spolupracují i banky, kterým napadené bankomaty patří.
Pyrotechnická prohlídka vyloučila jakékoliv riziko a poté kriminalisté provedli ohledání místa činu. V současné chvili pátráme po pachateli, který poškodil bankomaty a odcizil veškerou finanční hotovost. Případ řešime jako TČ krádež vloupáním a poškození cizí věci. #policiepha pic.twitter.com/rshGrB6p9g— Policie ČR (@PolicieCZ) April 4, 2026
Incident krátkodobě omezil provoz obchodního centra. Uzavřen byl vstup od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, některé provozovny – včetně prodejny potravin, lékárny nebo stánku s kebabem – zůstaly dočasně zavřené.
Podle bank jsou podobné útoky v Česku spíše výjimečné, zvláště pokud pachatelé použijí výbušninu. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Komerční banka potvrdila, že jeden z poškozených bankomatů patří jí, a rovněž spolupracuje s policií.
Zvýšení životního minima, které mělo původně platit od května, se posune až na říjen. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, o kterém by měl kabinet rozhodnout na svém příštím zasedání. Současné částky tak zůstanou v platnosti až do konce září.
Banky dlouhodobě investují do zabezpečení bankomatů – jak mechanického, tak elektronického. Součástí ochrany jsou i technologie, které při napadení znehodnotí bankovky, například jejich obarvením. Takové peníze jsou pak prakticky nepoužitelné.
Útoky na bankomaty se v Česku objevují jen zřídka. Loni v březnu explodoval bankomat v Srní na Klatovsku, kde policie zadržela dva cizince. Další pokusy se odehrály například v Tisé na Ústecku nebo letos v lednu v Hnojníku na Frýdecko-Místecku, kde výbuch poškodil výdejní boxy.
