newstream.cz Money Noční útok v Praze: Zloději vyhodili bankomaty do vzduchu a ujeli na koloběžkách

Noční útok v Praze: Zloději vyhodili bankomaty do vzduchu a ujeli na koloběžkách

ČTK
nst
nst

V pražské Opatovské ulici došlo v noci na dnešek k odvážné krádeži. Neznámí pachatelé poškodili dva bankomaty a odcizili z nich veškerou hotovost. Škoda podle policie dosahuje několika milionů korun. Z místa činu ujeli na elektrokoloběžkách.

Policie přijala oznámení krátce po půl páté ráno a po pachatelích intenzivně pátrá. „Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Prosíme všechny občany, kteří si všimli mezi 4. až 6. hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie na síti X. Podle mluvčí Evy Kropáčové mohli pachatelé ujet i desítky kilometrů.

Oba bankomaty, umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra, byly výrazně poškozené. Policie zatím zjišťuje, jak se do nich pachatelé dostali. Fotografie zveřejněná policií ale naznačuje, že mohlo jít o útok s použitím výbušniny. Místo proto před ohledáním prověřili pyrotechnici a okolí bylo dočasně uzavřeno.

Případ kriminalisté vyšetřují jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Na vyšetřování spolupracují i banky, kterým napadené bankomaty patří.

Incident krátkodobě omezil provoz obchodního centra. Uzavřen byl vstup od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, některé provozovny – včetně prodejny potravin, lékárny nebo stánku s kebabem – zůstaly dočasně zavřené.

Podle bank jsou podobné útoky v Česku spíše výjimečné, zvláště pokud pachatelé použijí výbušninu. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Komerční banka potvrdila, že jeden z poškozených bankomatů patří jí, a rovněž spolupracuje s policií.

Vyšší dávky až na podzim. Odklad minima ušetří státu miliony

Money

Zvýšení životního minima, které mělo původně platit od května, se posune až na říjen. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, o kterém by měl kabinet rozhodnout na svém příštím zasedání. Současné částky tak zůstanou v platnosti až do konce září.

nst

Přečíst článek

Banky dlouhodobě investují do zabezpečení bankomatů – jak mechanického, tak elektronického. Součástí ochrany jsou i technologie, které při napadení znehodnotí bankovky, například jejich obarvením. Takové peníze jsou pak prakticky nepoužitelné.

Útoky na bankomaty se v Česku objevují jen zřídka. Loni v březnu explodoval bankomat v Srní na Klatovsku, kde policie zadržela dva cizince. Další pokusy se odehrály například v Tisé na Ústecku nebo letos v lednu v Hnojníku na Frýdecko-Místecku, kde výbuch poškodil výdejní boxy.

Trumpovo další ultimátum Íránu: Na dohodu máte 48 hodin, pak se „snese peklo“

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.

Trump připomněl, že dal původně Íránu na uzavření dohody deset dní. „Čas se krátí - zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal.

Agentura AP s odkazem na diplomatické zdroje napsala, že Pákistán, Turecko a Egypt se stále snaží o to, aby se uskutečnila jednání mezi Íránem a Spojenými státy v Pákistánu. Zprostředkovatelé podle agentury pracují na kompromisním návrhu, který by počítal s dočasným příměřím, které by umožnilo během klidu zbraní dojednat řešení pro ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu.

 

Trump oznámil minulý týden, že se konají jednání s Íránem. Ten ale jednání se Spojenými státy popírá, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí dnes také popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů, jak v pátek napsal americký deník The Wall Street Journal. Arakčí uvedl, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území na konci února.

Trump dal první ultimátum Íránu 21.března, tehdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump kritizuje Španělsko za „špatný přístup k Íránu“. Země přeruší obchod

Politika

ČTK

Přečíst článek

Vyšší dávky až na podzim. Odklad minima ušetří státu miliony

Peníze, ilustrační foto
Pixabay
nst
nst

Zvýšení životního minima, které mělo původně platit od května, se posune až na říjen. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, o kterém by měl kabinet rozhodnout na svém příštím zasedání. Současné částky tak zůstanou v platnosti až do konce září.

Po zvýšení by si polepšil například jednotlivec, jehož životní minimum má vzrůst z 4860 na 5500 korun. U prvního dospělého v domácnosti se částka zvýší z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalších dospělých v rodině se minimum sníží ze 4040 na 3750 korun. Výše životního minima přitom ovlivňuje nárok na řadu sociálních dávek.

Původní plán počítal s navýšením už v květnu spolu se zavedením takzvané superdávky, která má nahradit čtyři stávající příspěvky. Příjemci měli nově přepočítanou podporu dostat právě od května. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) však prosadil odklad – první výplaty se posunou na srpen a samotné zvýšení minima na říjen. Důvodem je podle něj potřeba dát úředníkům více času na zpracování žádostí.

Zjednodušení administrativy

Ministerstvo práce, které návrh připravilo, upozorňuje, že bez schválení nařízení by se vyšší minimum zavedlo automaticky. Odklad má úřadům ulevit a zjednodušit administrativu. „Tím se zajistí efektivnější administrativní proces, sníží se zátěž úřadu práce a předejde se dvojí implementaci změn do informačních systémů,“ uvedl resort.

Posunutí termínu ale znamená i úsporu pro státní rozpočet. Vyšší životní minimum by totiž rozšířilo okruh lidí, kteří mají nárok na dávky – například na podporu na děti nebo porodné. Zvýšily by se i mimořádné dávky pro lidi postižené pohromami nebo v nouzi a více peněz by dostali i pěstouni. Vyšší by byla také nezabavitelná částka u dlužníků.

Podle dřívějších odhadů by zvýšení minima znamenalo roční nárůst výdajů o 2,2 miliardy korun. Díky odkladu o pět měsíců tak stát letos ušetří stamiliony.

Hnutí Duha zvažuje právní kroky vůči Macinkovi. Potrefená husa nejvíc kejhá, reagoval ministr

Politika

Hnutí Duha zváží právní kroky na ochranu dobrého jména kvůli výroku ministra zahraničí Petra Macinky, ve kterém předseda Motoristů v souvislosti s touto ekologickou organizací použil slovo terorismus. Hnutí tiskovou zprávou reagovalo na výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) o zastavení dotací organizaci a následnou podporu, které se Turkovi dostalo od Macinky. Ten uvedl, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.

ČTK

Přečíst článek

U dětí se částky měnit nemají – pro děti do šesti let zůstane minimum 2480 korun, od šesti do 15 let 3050 korun a pro mladé od 15 do 26 let při studiu 3490 korun.

Změna se navíc nebude týkat uprchlíků z Ukrajiny. Jejich životní minimum zůstane na 4860 korunách pro dospělé a 3490 korunách pro děti. Lidé s dočasnou ochranou nemají nárok na běžné dávky a v případě potřeby mohou čerpat pouze humanitární podporu, která bývá nižší.

10 let od Panama Papers

10 let od Panama Papers: V daňových rájích se před daněmi skrývá přes tři procenta globálního HDP

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme