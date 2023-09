Zátah v generálním štábu. Policie stíhá devět lidí kvůli zakázce

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahovali na generálním štábu české armády a dalších místech. Akce pod dozorem pražského Vrchního státního zastupitelství se týká armádních zakázek, uvedla Česká televize (ČT).

Policie stíhá devět lidí kvůli veřejným zakázkám ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě, oznámilo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) kvůli tomu podle žalobců provádí úkony trestního řízení. Ministerstvo obrany uvedlo, že policie zasahuje v některých armádních objektech. Podle České televize (ČT) vyšetřovatelé k zásahu přijeli mimo jiné na generální štáb.

Ve věci, v níž aktuálně provádí úkony trestního řízení NCOZ, vykonává dozor Vrchní státní zastupitelství v Praze, uvedl státní zástupce Adam Borgula. „Skutky, pro něž bylo zahájeno trestní stíhání proti devíti osobám, souvisí s veřejnými zakázkami ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě," dodal.

„Můžeme potvrdit, že v některých objektech Armády ČR provádí Policie ČR úkony související s trestním řízením," uvedlo ministerstvo na sociální síti X, dříve Twitteru. Armáda i resort podle něj poskytuje policii maximální součinnost. „Podrobnější informace v tuto chvílí nemůžeme poskytovat," dodalo ministerstvo. Další vyjádření odmítla také mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej neupřesnil místa, kde kriminalisté zasahují. „Mohu sdělit, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze. Více informací zatím poskytovat nebudeme," sdělil.

