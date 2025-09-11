Na Leyenovou se chystá další pokus o odvolání. Levice tvrdí, že má dostatek hlasů
Frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) shromáždila dostatek podpisů pro svůj návrh na další pokus o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi, uvedla spolupředsedkyně frakce, francouzská europoslankyně Manon Aubryová. Stalo se tak dva měsíce po předchozím hlasování, které se konalo v červenci a které komise ustála. Tehdy s návrhem na vyslovení nedůvěry přišel rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Levice Leyenové vytýká hlavně nečinnost v souvislosti se situací v Pásmu Gazy a ustupování od klimatických ambicí.
Von der Leyenová ve svém středečním projevu o stavu EU oznámila, že Evropská komise navrhne uvalit sankce na extremistické izraelské ministry a osadníky z okupovaného Západního břehu a rovněž částečné pozastavení asociační dohody s Izraelem. Podle vedení levicové skupiny to ale nestačí.
„Nepřijala jste žádné skutečné sankce a vaše dnešní oznámení nic nemění,“ řekla von der Leyenové hned v debatě po středečním projevu Aubryová. „Tváří v tvář genocidě nemohou být žádná polovičatá opatření,“ dodala. Frakce vyzývá k okamžitému pozastavení dohody mezi EU a Izraelem, k uvalení sankcí na Izrael a ke komplexnímu zbrojnímu embargu.
Dostatek podpisů
Dnes spolupředsedkyně frakce oznámila, že sesbírali potřebných 72 podpisů a poprvé v historii frakce Levice v EP podává návrh na vyslovení nedůvěry von der Leyenové a její komisi. „Evropské firmy posílají zbraně Izraeli, EU je spoluzodpovědná za genocidu v Gaze,“ uvedla na tiskové konferenci ve Štrasburku Aubryová. Podle spolupředsedy frakce, německého europoslance Martina Schirdewana, má šéfka unijní exekutivy na svědomí i katastrofální stav evropského průmyslu a za poslední rok zcela ignorovala veškerá sociální témata.
Frakce kritizuje rovněž obchodní dohodu, kterou komise vyjednala se Spojenými státy, odmítá oznámenou dohodu mezi EU a jihoamerickým obchodním blokem Mercosur a celkově „odsuzuje neschopnost komise řešit klimatickou krizi i sociální krizi v celé Evropě“.
Parlamentní pravidla říkají, že politická skupina může podat návrh na vyslovení nedůvěry se 72 podpisy pouze dva měsíce po předchozím návrhu – jinak potřebují 144 jmen. Dva měsíce od posledního návrhu uplynuly právě ve středu 10. září, nyní tedy opět pro sesbírání hlasů platí mírnější pravidla.
Debata a hlasování by se mohly uskutečnit už na jednom ze dvou říjnových plenárních zasedání ve Štrasburku. Svůj vlastní návrh na vyslovení nedůvěry měla v úmyslu předložit i populistická frakce Patrioti pro Evropu.
Červencový návrh na vyslovení nedůvěry podpořilo 175 europoslanců, 360 bylo proti a 18 se hlasování zdrželo. Schválení návrhu, který by vedl k odvolání celé 27členné komise, vyžaduje hlasy dvou třetin přítomných europoslanců a zároveň většiny všech europoslanců, kterých je 720.