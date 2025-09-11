Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Na Leyenovou se chystá další pokus o odvolání. Levice tvrdí, že má dostatek hlasů

Na Leyenovou se chystá další pokus o odvolání. Levice tvrdí, že má dostatek hlasů

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) shromáždila dostatek podpisů pro svůj návrh na další pokus o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi, uvedla spolupředsedkyně frakce, francouzská europoslankyně Manon Aubryová. Stalo se tak dva měsíce po předchozím hlasování, které se konalo v červenci a které komise ustála. Tehdy s návrhem na vyslovení nedůvěry přišel rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Levice Leyenové vytýká hlavně nečinnost v souvislosti se situací v Pásmu Gazy a ustupování od klimatických ambicí.

Von der Leyenová ve svém středečním projevu o stavu EU oznámila, že Evropská komise navrhne uvalit sankce na extremistické izraelské ministry a osadníky z okupovaného Západního břehu a rovněž částečné pozastavení asociační dohody s Izraelem. Podle vedení levicové skupiny to ale nestačí.

„Nepřijala jste žádné skutečné sankce a vaše dnešní oznámení nic nemění,“ řekla von der Leyenové hned v debatě po středečním projevu Aubryová. „Tváří v tvář genocidě nemohou být žádná polovičatá opatření,“ dodala. Frakce vyzývá k okamžitému pozastavení dohody mezi EU a Izraelem, k uvalení sankcí na Izrael a ke komplexnímu zbrojnímu embargu.

EU

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Money

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Josef Tuček

Přečíst článek

Dostatek podpisů

Dnes spolupředsedkyně frakce oznámila, že sesbírali potřebných 72 podpisů a poprvé v historii frakce Levice v EP podává návrh na vyslovení nedůvěry von der Leyenové a její komisi. „Evropské firmy posílají zbraně Izraeli, EU je spoluzodpovědná za genocidu v Gaze,“ uvedla na tiskové konferenci ve Štrasburku Aubryová. Podle spolupředsedy frakce, německého europoslance Martina Schirdewana, má šéfka unijní exekutivy na svědomí i katastrofální stav evropského průmyslu a za poslední rok zcela ignorovala veškerá sociální témata.

Frakce kritizuje rovněž obchodní dohodu, kterou komise vyjednala se Spojenými státy, odmítá oznámenou dohodu mezi EU a jihoamerickým obchodním blokem Mercosur a celkově „odsuzuje neschopnost komise řešit klimatickou krizi i sociální krizi v celé Evropě“.

Parlamentní pravidla říkají, že politická skupina může podat návrh na vyslovení nedůvěry se 72 podpisy pouze dva měsíce po předchozím návrhu – jinak potřebují 144 jmen. Dva měsíce od posledního návrhu uplynuly právě ve středu 10. září, nyní tedy opět pro sesbírání hlasů platí mírnější pravidla.

Americký prezident Donald Trump

Na Krym i vstup do NATO zapomeňte, vzkázal Ukrajincům Trump

Politika

Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO, uvedl na své sociální síti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončení otevřené války, kterou proti Ukrajině v únoru roku 2022 rozpoutalo Rusko. Trumpa tvrdí, že ji Zelenskyj, kterého přijme v Bílém domě, může ukončit „téměř okamžitě“. Podobné vzkazy přitom západní lídři obvykle adresují spíše ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který agresi vůči sousední zemi rozpoutal.

ČTK

Přečíst článek

Debata a hlasování by se mohly uskutečnit už na jednom ze dvou říjnových plenárních zasedání ve Štrasburku. Svůj vlastní návrh na vyslovení nedůvěry měla v úmyslu předložit i populistická frakce Patrioti pro Evropu.

Červencový návrh na vyslovení nedůvěry podpořilo 175 europoslanců, 360 bylo proti a 18 se hlasování zdrželo. Schválení návrhu, který by vedl k odvolání celé 27členné komise, vyžaduje hlasy dvou třetin přítomných europoslanců a zároveň většiny všech europoslanců, kterých je 720.

Související

Unijní lídři se na jménech nových šéfů unijních institucí neshodli

Von der Leyenová ještě neslaví. Unijní lídři se na jménech šéfů jednotlivých institucí neshodli

Politika

ČTK

Přečíst článek
Ursula von der Leyenová a Donald Trump

Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec

Názory

Radim Pařík

Přečíst článek

Karel Pučelík: Dny Emmanuela Macrona jsou sečteny

Francouzský prezident Emmanuel Macron
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Francouzská politika nápadně připomíná podivnou reality show. Premiérské šachy však jsou jen zástupnou bitvou o budoucnost prezidenta Emmanuela Macrona. Řešení se přitom nabízí zcela jasně. Co třeba nechat vládnout vítěze voleb?

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu by se ve svém sídle Matignon raději neměl nijak zvlášť zabydlovat a věci raději nechat v banánovkách. Práce šéfa pařížské vlády by se totiž dala označit za sezonní práci nebo krátkodobou brigádu. Lecornu je už pátým držitelem funkce za necelé dva roky. Každý z jeho předchůdců se po pouhých několika měsících znelíbil parlamentu.

Nic nenaznačuje, že by to v tomto případě mělo dopadnout jinak. Zdá se navíc, že prezident Emmanuel Macron, který jména vybírá (či tahá z klobouku?), ani s žádnou dlouhou misí pro nového premiéra nepočítá. Jeho úkolem má být hlavně to, aby se do konce roku podařilo prohlasovat parlamentem návrh rozpočtu a předešlo se tak (ještě většímu) politickému a ekonomickému chaosu.

Sébastien Lecornu, ačkoli patří mezi nejmladší držitele funkce a doposud má na kontě několik věkových rekordů, je prý velmi obratný politik. Nedělá mu problém mluvit s různými stranami politického spektra, což je dobrá vlastnost pro aktuální situaci. Bez domluvy s názorově odlišnými bloky se totiž nikam nedostane. Tím ale výčet výhod končí.

V pořadí čtvrtý premiér Francie za 14 měsíců má zachránit rozpočet i Macrona

Politika

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý večer jmenoval novým premiérem současného ministra obrany Sébastiena Lecornua, informovaly agentury Reuters a AFP s odvoláním na Elysejský palác. Dosavadní francouzský premiér François Bayrou podal v úterý demisi poté, co jeho menšinová vláda neustála v pondělí hlasování parlamentu o důvěře.

ČTK

Přečíst článek

Hledání ztracené legitimity

Je evidentní, že problém není v dosavadních premiérech. Borneová, Attal, Barnier, Bayrou a patrně ani Lecornu nepatří mezi neschopné postavy. O ně tu ale nejde. Je vidět čím dál tím víc, že žábou na prameni je prezident Macron, který se nemůže srovnat s tím, že jeho slavné dny – minimálně na domácí scéně – už jsou sečteny. A systém, který dovoluje vládnou kabinetům bez podpory parlamentu.

Když Maron před rokem a něco vyhlásil předčasné volby, jeho Obnovu poměrně jasně porazila levicová Nová lidová fronta, přestože před druhým kolem s centristy spolupracovala s cílem odstavit krajně-pravicové kandidáty. A Macron se k ní zachoval dost nevděčně. Ačkoli nejvíce poslanců náleží k levici, v poslední době se ve vedení vlády točí jak apoštolové na Orloji premiéři s konzervativní historií. Ani Lecornu není jiný – před tím, než zakotvil v prezidentově bloku, byl členem Republikánů.

Vládnou lidé, o které nestojí poslanci ani voliči. Prezidentské kabinety se pokouší o reformy, pro které nemají podporu v parlamentu ani společenskou legitimitu. Například plán na utahování opasků, který skolil Bayroua, se až příliš dotýkal méně bohatých vrstev. Levice ale chce něco jiného, například návrat daně z majetku, kterou Macron v minulosti nechal zrušit.

Vladimir Putin na jednání na Aljašce

Putin vyhrožuje. Vojska NATO na Ukrajině by byla pro Rusko legitimním cílem

Politika

Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.

ČTK

Přečíst článek

Cesta ven je jednoduchá? Tedy svým způsobem

Ještě na začátku svého druhého mandátu byl Emmanuel Macron zajímavou postavou – politikem s vizemi a sebevědomou strategií nejen pro Francii, ale i pro Evropu. Jeho aktuální počínání však lze sledovat jen se sebezapřením.

Nemusí přitom rovnou rezignovat na prezidentský mandát, jen pověřit sestavením vlády vítěze voleb, jak se to obvykle v demokraciích dělává... To by ale vyžadovalo zralý státnický přístup.

Nejhorší na celé té taškařici je, že léta strávená v chaosu a přešlapování budou Francii chybět. Jestli nakonec vyústí v další nedůvěru v politiku, kterou využijí populisté, rozhodně to nebude zlaté písmo, jakým se Macron zapíše do historie.

Související

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk
ČTK
ČTK
ČTK

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl postřelen při svém projevu v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem, zemřel. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti.

Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.

„Veliký, ba legendární Charlie Kirk, je mrtev. Nikdo nerozuměl mládeži ve Spojených státech amerických lépe a nezískal si její srdce více než Charlie. Všichni ho milovali a obdivovali, zejména já, a teď už není mezi námi,“ napsal Trump na síti Truth Social.

V dalším příspěvku krátce nato Trump oznámil, že na Kirkovu počest nařídil stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi, a to až do nedělního večera.

Podezřelý uniká

Mluvčí univerzity uvedl, že policie zatím nezadržela podezřelého. Krátce po střelbě přitom škola oznámila, že z nedaleké budovy vyšel jediný výstřel a jedna osoba byla zadržena, podle zdrojů agentury AP však nešlo o střelce. Starosta města uvedl, že úřady po střelci stále pátrají.

Na videích, které po incidentu začaly kolovat na sociálních sítích, je vidět, jak Kirk promlouvá k davu lidí pod širým nebem v kampusu univerzity, když se ozve hlasitá rána, která zní jako výstřel. Kirk si krátce přiloží ruku ke krku, z něhož silně krvácí, než spadne ze židle. Ohromení diváci křičí a dají se na útěk.

„Potvrzujeme, že byl postřelen, a modlíme se za Charlieho,“ řekla krátce po incidentu AP mluvčí Turning Point USA Aubrey Laitschová.

Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová na síti X uvedla, že na místě činu byli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka

Názory

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by to mohlo vypadat v praxi, nastiňuje v komentáři Jan Palaščák ze skupiny Amper.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Bezprostředně po střelbě začaly přicházet reakce vysoce postavených politiků. Bývalý americký prezident Joe Biden podle agentury Reuters uvedl, že pro tento druh násilí není ve Spojených státech místo a že musí skončit. Politické násilí podle agentury AFP odsoudila také jeho viceprezidentka Kamala Harrisová nebo někdejší prezident Barack Obama, pro kterého nemá toto „opovrženíhodné“ násilí v americké demokracii místo, dodala AP.

„Charlie Kirk byl zavražděn za to, že mluvil pravdu a bránil svobodu. Jako přítel Izraele se lvím srdcem bojoval proti lžím a postavil se na obranu židovsko-křesťanské civilizace. Mluvil jsem s ním jen dva týdny zpátky a pozval ho do Izraele. Tato návštěva se bohužel neuskuteční,“ napsal na síti X izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu. Kirkovy vystoupení a debaty v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu „The Charlie Kirk Show“. Nedávno se také stal spolumoderátorem pořadu „Fox & Friends“ na stanici Fox News.

Související

Doporučujeme