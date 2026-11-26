„My to platíme, ale u jednání nejsme.“ Babiš se v Bruselu opřel do pomoci Ukrajině
Andrej Babiš odmítá spojovat další miliardy pro Ukrajinu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Česko podle něj potřebuje peníze především na dálnice a nemocnice. Na summitu v Bruselu se tak dostal do názorového střetu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který požaduje, aby se na financování Kyjeva podílela celá sedmadvacítka. Babiš zároveň žádá jasnou odpověď, kdy a jak má válka skončit.
Kolik dalších let bude Evropa financovat Ukrajinu a kdy začne vážně jednat o ukončení války? Právě těmito otázkami český premiér Andrej Babiš otevřel svůj příspěvek k debatě o budoucnosti evropského rozpočtu a další podpoře Kyjeva. Při příchodu na mimořádný summit Evropské unie v Bruselu odmítl propojování dlouhodobého rozpočtu EU s financováním Ukrajiny. Podle něj musí Česko v první řadě hájit peníze z kohezních fondů, které potřebuje na dostavbu dopravní infrastruktury a modernizaci zdravotnictví.
„Česká republika bude za tyto peníze bojovat, 37 let od revoluce bohužel stále nemáme dálnici do Rakouska. Také musíme stavět nemocnice,“ prohlásil Babiš před zahraničními novináři. Připomněl přitom, že jedním ze základních cílů evropských fondů soudržnosti je vyrovnávat rozdíly v životní úrovni jednotlivých členských států. Financování Ukrajiny by proto podle něj mělo zůstat oddělenou otázkou a nemělo by být podmínkou pro schválení příštího sedmiletého rozpočtu EU.
Kdo čekal, že nám europoslanci nařídí platit televizní a rozhlasové poplatky, bude zklamaný. Ve Štrasburku totiž prošel mnohem nepříjemnější požadavek, který podpořilo 442 ze 647 přítomných europoslanců. Ať už česká vláda vymyslí pro Českou televizi a Český rozhlas jakýkoli způsob financování, musí zajistit, aby obě média mohla svobodně dělat svou práci. A to i ve chvíli, kdy se jejich práce nebude vládě ani trochu líbit.
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Názory
Kdo čekal, že nám europoslanci nařídí platit televizní a rozhlasové poplatky, bude zklamaný. Ve Štrasburku totiž prošel mnohem nepříjemnější požadavek, který podpořilo 442 ze 647 přítomných europoslanců. Ať už česká vláda vymyslí pro Českou televizi a Český rozhlas jakýkoli způsob financování, musí zajistit, aby obě média mohla svobodně dělat svou práci. A to i ve chvíli, kdy se jejich práce nebude vládě ani trochu líbit.
Merz chce společný účet za Ukrajinu. Babiš odmítá
Právě v této otázce se český premiér rozchází s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ten požaduje, aby se všech 27 členských zemí zavázalo k financování Ukrajiny také v roce 2027 a v následujících letech. Německý souhlas s příštím dlouhodobým rozpočtem EU tím Merz přímo podmínil. Podle kancléře jde o otázku společné evropské bezpečnosti, jejíž náklady mají spravedlivě nést všechny členské státy. Německý postoj podpořil také nizozemský premiér Rob Jetten.
Ve hře jsou přitom další desítky miliard eur. Evropská komise minulý týden navrhla poskytnout Ukrajině novou půjčku ve výši 45 miliard eur, tedy přibližně 1,1 bilionu korun, určenou na rok 2027. Doplnila by již schválený evropský úvěr v objemu 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Z nové částky by až 25 miliard eur směřovalo na vojenskou pomoc a dalších 20 miliard na podporu ukrajinského státního rozpočtu.
Dohoda se však na současném mimořádném summitu neočekává. Evropské státy budou v debatě pokračovat také na pravidelném summitu naplánovaném na 17. a 18. prosince.
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„Deset, dvacet, třicet let?“ Babiš chce vědět, kdy financování skončí
Český premiér zároveň zpochybnil smysl dlouhodobých finančních závazků, pokud podle něj Evropa nemá jasně definovanou strategii ukončení války. Připomněl, že Ukrajina už od začátku ruské invaze získala pomoc v řádu stovek miliard eur, a vyzval evropské představitele, aby otevřeně řekli, jak dlouho má současný způsob podpory pokračovat.
„Každý rok budeme platit Ukrajině 135 miliard eur a do kdy? Kolik let? Deset, dvacet, třicet? Nebo co to je za strategii?“ prohlásil Babiš. Částku 135 miliard eur uvedl v rámci své kritiky dlouhodobého financování, nikoliv jako výši aktuálně navržené unijní půjčky.
Podle Babiše je nyní zásadní především diplomatické úsilí. „Ať řeknou jasný plán. Kdy budeme vyjednávat, jaký je cíl,“ vyzval evropské lídry. Současně zdůraznil, že Česká republika s Ukrajinou dál komunikuje a pokračuje také v muniční iniciativě. „My samozřejmě s Ukrajinou mluvíme, my pokračujeme v muniční iniciativě, ale znovu opakuju, zeptejte se lídrů, kdy skončí ta válka,“ dodal.
Ukrajina v NATO jako výhoda pro Vladimira Putina? Podle prezidenta Volodymyra Zelenského by o její přijetí do aliance měla Moskva stát dokonce více než samotný Kyjev. Pokud se totiž Kreml skutečně obává ukrajinské vojenské odvety, členství v NATO by mu podle Zelenského poskytlo důvod k uklidnění. Ukrajina by se totiž kvůli svým spojencům nepokoušela získat okupovaná území zpět silou.
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Politika
Ukrajina v NATO jako výhoda pro Vladimira Putina? Podle prezidenta Volodymyra Zelenského by o její přijetí do aliance měla Moskva stát dokonce více než samotný Kyjev. Pokud se totiž Kreml skutečně obává ukrajinské vojenské odvety, členství v NATO by mu podle Zelenského poskytlo důvod k uklidnění. Ukrajina by se totiž kvůli svým spojencům nepokoušela získat okupovaná území zpět silou.
„My to platíme, ale u jednání nejsme. To není normální“
Babiš se kriticky vyjádřil také k tomu, kdo má rozhodující slovo při jednáních o ukončení války. Vadí mu, že diplomatické rozhovory vedou především Spojené státy a Rusko, zatímco evropské země poskytují Ukrajině rozsáhlou finanční podporu.
„Pokud mluví Američané a my u toho nejsme jako Evropa, my to platíme, tak to není normální,“ uvedl premiér. Připomněl proto dohodu z listopadového neformálního summitu v Dublinu, podle níž mají Evropu při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí.
Právě účast Británie Babiš zmínil při odpovědi na dotaz britského novináře. Brexit přitom označil za chybu. Podle českého premiéra je zásadní, aby Evropa u jednacího stolu nechyběla a aby měla jasnou představu nejen o další finanční podpoře Ukrajiny, ale také o cestě k ukončení války.