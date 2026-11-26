Anthropic potvrdil smutné pravidlo IPO. Propadl pod upisovací cenu
V letošním roce se na burzu dostaly hned dvě výrazné a snad i významné společnosti. SpaceX, která mění vesmírný byznys, a Anthropic, jedna z předních AI firem světa. Před oběma IPO se retailoví investoři ptali, zdali se mají snažit koupit akcie hned v prvních dnech obchodování. A nyní se ukazuje, že odpověď byla v obou případech stejná: neměli. Akcie SpaceX jsou nyní pod cenou IPO, a totéž platí i pro Anthropic, s jehož akciemi se obchoduje teprve týden.
Neformální pravidlo zkušených investorů zní: akcie každé firmy, která vstupuje na burzu, se přinejmenším jednou v její historii obchodují za cenu nižší, než jaká byla při IPO. A platí to i pro dnes největší a nejúspěšnější firmy, které investorům nabízejí obří dividendy, případně nárůst cen jejich akcií představuje tisíce procent.
A platí to i pro rekordní IPO, která se letos uskutečnila hned dvě. Obě akcie se poměrně záhy po začátku obchodování dostaly pod upisovací ceny. Jenomže zatímco u SpaceX akcie nejprve několik dní rostly enormní rychlostí, Anthropic uzavřel pod upisovací cenou již po několika dnech.
Ačkoli obě akcie do určité míry stahuje dolů sentiment, tedy obecnější nálada na trhu, obě zároveň trpí tím, že firmy přehnaly očekávání před samotným vstupem na burzu, vytvářely FOMO efekt a investoři více kupovali příběh budoucího růstu než aktuální stav firem a jejich byznysu.
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Vladimír Holovka z XTB o emocích při investování: Akcie jsou jako děti, leccos jim odpustíte
Newstream TV
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Problém pro OpenAI
Zejména rychlý propad akcií Anthropicu pak podle listu Financial Times může znamenat velký problém pro případné další burzovní premiéry firem z AI odvětví, zejména pro OpenAI. Aktuálně se tržní kapitalizace Anthropicu pohybuje jen mírně nad bilionem dolarů, proti nejvyšší úrovni ztratila více než 20 procent. Naproti tomu hodnota OpenAI, které letos prošlo dalším kolem financování a získalo nacenění na úrovni 1,25 bilionu dolarů, sice aktuálně zůstává stabilní, ale pro případné IPO v příštím roce, o němž se čile spekuluje, scénář Anthropicu představuje výrazný problém.
Investoři budou totiž napříště mnohem citlivější na údaje, které u Anthropicu měli tendenci podceňovat. Zejména na efektivitu samotného fungování AI modelů a dále na schopnost firmy promítat inovace do reálného byznysu.
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