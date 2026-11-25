Michal Nosek: „Bruselský diktát“ má pro Babiše nepříjemný háček. Musel by si sám svázat ruce
Kdo čekal, že nám europoslanci nařídí platit televizní a rozhlasové poplatky, bude zklamaný. Ve Štrasburku totiž prošel mnohem nepříjemnější požadavek, který podpořilo 442 ze 647 přítomných europoslanců. Ať už česká vláda vymyslí pro Českou televizi a Český rozhlas jakýkoli způsob financování, musí zajistit, aby obě média mohla svobodně dělat svou práci. A to i ve chvíli, kdy se jejich práce nebude vládě ani trochu líbit.
V Česku se demonstruje za to, aby lidé mohli dál platit koncesionářské poplatky. Taková zpráva by měla ministryni financí dojmout až k slzám. Jenže lidem jde hlavně o to, kdo bude mít v ruce peníze pro Českou televizi a rozhlas. Zrušením poplatků může vláda získat laciné body u části voličů. Pokud ale bude každý rok rozhodovat i o tom, kolik televize dostane, v redakci přibude zásadní otázka. Až bude na stole nepříjemná reportáž o premiérovi či ministrech, někdo se může zeptat už před vysíláním: Kolik nám za to seberou na příští rok?
Evropský parlament vyzval Babišovu vládu, aby při změnách financování České televize a Českého rozhlasu ochránila jejich nezávislost. Ministr kultury Oto Klempíř ale rezoluci označil za skandální PR akci českých europoslanců a tvrdí, že vládu k ničemu nezavazuje. Opozice naopak mluví o chaosu a obavách v Evropě. Evropská komise už oznámila, že vývoj v Česku pozorně sleduje.
Brusel tepe Babišovu vládu kvůli ČT. Klempíř mluví o skandálu a politickém PR
Politika
Evropský parlament vyzval Babišovu vládu, aby při změnách financování České televize a Českého rozhlasu ochránila jejich nezávislost. Ministr kultury Oto Klempíř ale rezoluci označil za skandální PR akci českých europoslanců a tvrdí, že vládu k ničemu nezavazuje. Opozice naopak mluví o chaosu a obavách v Evropě. Evropská komise už oznámila, že vývoj v Česku pozorně sleduje.
A začíná debata o tom odporném zestátnění. Samotný převod financování do státního rozpočtu z České televize vládní televizi neudělá. Rozhodující je, kdo bude určovat částku, podle jakých pravidel a jak snadno ji může změnit. Je rozdíl, jestli ředitel rozhlasu při sestavování rozpočtu otevře zákon a dopočítá se peněz na příští rok, nebo zda otevře kalendář a začne hledat termín, kdy by se mohl jít pokorně ponižovat na ministerstvu financí.
Pozitivní reportáže
Na rozpočtové páce je tak pro vládní politiky nejpůvabnější, že ji vůbec nemusí použít. Stačí, když o ní obě strany vědí. Nikdo nemusí volat do redakce a žádat stažení reportáže. Kontroverzní investigativní reportáže nebudou mít z finančních důvodů v programu místo. Zůstanou pouze ódy na úspěchy vlády, a klid na poctivou pozitivní práci.
Premiér Andrej Babiš představil další možnou podobu financování České televize a Českého rozhlasu. Koncesionářské poplatky by podle něj mohly být dobrovolné, stát by však oběma institucím garantoval určitou částku. Peníze by přitom neměly pocházet přímo ze státního rozpočtu. Premiér současně hovoří o inspiraci skandinávským modelem. Z ekonomického hlediska však jeho návrh vyvolává zásadní otázku: pokud občané nebudou muset platit, a přesto má být financování garantované, odkud se chybějící miliardy vezmou?
Dobrovolné poplatky za ČT a ČRo? Pokud lidé nezaplatí, peníze stejně musí zajistit stát
Názory
Premiér Andrej Babiš představil další možnou podobu financování České televize a Českého rozhlasu. Koncesionářské poplatky by podle něj mohly být dobrovolné, stát by však oběma institucím garantoval určitou částku. Peníze by přitom neměly pocházet přímo ze státního rozpočtu. Premiér současně hovoří o inspiraci skandinávským modelem. Z ekonomického hlediska však jeho návrh vyvolává zásadní otázku: pokud občané nebudou muset platit, a přesto má být financování garantované, odkud se chybějící miliardy vezmou?
Pro požadavek na předvídatelné financování a pojistky proti politickým zásahům hlasovalo 442 europoslanců. Koncesionářské poplatky Česku nepředepsali. Andrej Babiš má tedy pořád dost prostoru předvést, jak by jeho vláda financovala veřejnoprávní média lépe. Až ten návrh položí na stůl, měl by si však položit otázku. Byl bych ochoten svěřit přesně stejnou moc nad penězi České televize a Českého rozhlasu i svému největšímu politickému soupeři?
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.