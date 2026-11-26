Drahá nafta udělala své. Němci mění „spalováky“ za elektroauta z bazaru
Prodej elektromobilů v Německu roste. Vedle zdražených pohonných hmot, kdy lidé zjišťují, že „natankovat“ elektřinu je vyjde levněji, je to i rozvojem trhu s ojetými bateriovými auty. Jejich cena je totiž pro zákazníky výrazně přijatelnější.
Zájem německých motoristů o elektroauta enormně roste. Důvody jsou zřejmé – výrazné zdražování benzínu a nafty v důsledku situace v Hormuzském průlivu i takzvaná nákupní prémie (tedy sleva při koupi elektromobilu), kterou chce spolková vláda podpořit plánovaný přechod od spalovacích motorů k bezemisní elektromobilitě. Zároveň ale roste i nabídka. Je za tím masivní nástup čínských výrobců s relativně nízkými cenami, ale v poslední době přibyl ještě jeden faktor: stále více elektroaut přichází na trh s ojetinami, což činí tato auta cenově dostupnější.
Statistiky potvrzují růst prodejů
Registrace nových bateriových aut (BEV) v Německu v poslední době nabírají tempo. Za prvních deset měsíců letošního roku se počet nově registrovaných elektroaut podle německého svazu automobilového průmyslu VDA a Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) meziročně zvýšil o téměř 61 procent (60,6 procenta) a v samotném říjnu dokonce o 79,5 procenta. Tím se podíl BEV na nových registracích v období leden až říjen 2026 meziročně zvýšil na 28,2 procenta, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 18,4 procenta. Dlužno dodat, že celkově přibylo ve zmíněném období na německých silnicích meziročně pouhých pět procent nových aut.
Motoristé, kteří přesedlávají ze spalovacích motorů, jež byly mimochodem vynalezeny právě v Německu, na elektropohon, ale nekupují jen nová auta. Podobně jako u klasických aut i tady začalo fungovat nakupování z druhé či další ruky. Podle údajů KBA se počet bateriových aut, která změnila majitele, během prvních deseti měsíců letošního roku meziročně zvýšil o bezmála 56 procent (55,6 procenta). V autobazarech se prodalo přes 294 tisíc ojetých BEV, což je více než za celý loňský rok. Loni se počet převodů na jiného vlastníka meziročně zvýšil o 34 procent. Pro srovnání – celkově trh ojetin meziročně klesl o tři procenta.
Rostoucí zájem potvrzuje i inzertní portál AutoScout24, podle kterého byla v říjnu poptávka po ojetých elektromobilech o 45 procent vyšší než na začátku roku. To se ovšem projevuje na cenách, které rostou. Průměrná cena ojetého elektromobilu podle portálu od ledna do října vzrostla o 20 procent, z necelých 33 na skoro 40 tisíc eur (zhruba 977 tisíc korun).
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Nová éra elektromobility?
Obecným narativem je, že politici, Evropská unie i samotné automobilky byly v očekávání přechodu od spalovacích motorů na bateriová auta příliš optimističtí. A že si tato vize láme zuby na malém zájmu zákazníků, které odrazuje především vysoká cena BEV, málo rozvinutá dobíjecí síť a malý dojezd. Pokud jde o cenu, zastánci z řad expertů na elektromobilitu, respektive mobilitu, nabízeli i argument postupného vzniku trhu s ojetými vozidly. Z německých čísel se zdá, že na jejich předpovědi postupně začíná docházet.
Rostoucí prodeje ojetých BEV potvrzují i zprávy z terénu. „Extrémně ale roste také nabídka. Je to dáno tím, že se vrátila leasingová vozidla, která byla pořízena před třemi až čtyřmi lety,“ uvedl Tim Ziegner, prodejce společnosti J. W. Handelsgesellschaft v durynském Steinbachu-Hallenbergu, pro server Tagesschau. Dodal, že ojetin, kterým skončil leasing, přichází na trh stále více.
Lidé ale přesto pečlivě zvažují řadu věcí: dojezd, dobu nabíjení a často jejich rozhodování přibrzdí otázka, jak je na tom baterie, která tvoří největší část ceny auta, tedy jak dlouho ještě vydrží. Kupci ale dostávají garanci – certifikát, který jim po přezkoumání specializovanými přístroji potvrdí „zdraví“ baterie. Tagesschau dodává, že pokud se na baterii přece jen objeví závada anebo jí skončí záruka, musí majitel auta počítat s tím, že za nový bateriový blok zaplatí pětimístnou částku. U prémiových modelů až 30 tisíc eur i více.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.