Putinova ropa, evropské sankce. Brusel chystá další kolo ekonomického souboje
Ropa, tankery a banky. Evropská unie se znovu zaměřuje na zdroje peněz, z nichž Rusko financuje svou ekonomiku i válku proti Ukrajině. Nové sankce mají podle Francie zasáhnout dalších 150 subjektů a 50 bank. Brusel zároveň přitvrzuje proti stínové flotile, na jejíž sankční seznam už zařadil více než 690 plavidel.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie by měli v pondělí přijmout další individuální sankce proti Rusku. Zaměří se na osoby a právnické subjekty spojené s ropnými rafineriemi a ruskou stínovou flotilou. Evropská komise a unijní diplomacie zároveň dokončují návrh již 22. balíčku takzvaných sektorových sankcí. V Evropském parlamentu to uvedla komisařka pro finanční služby Maria Luís Albuquerqueová.
Podle francouzského ministra pro evropské záležitosti Benjamina Haddada se nové sankce budou týkat 150 dalších subjektů a 50 bank. Většinu z nich navrhla zařadit na sankční seznam právě Francie.
„V rychlém sledu jsme od začátku války přijali již 21 balíčků sankcí, které vytvořily mimořádně rozsáhlý soubor opatření. Rozsah odvětvových sankcí je obrovský a zahrnuje oblasti od obchodu, energetiky a dopravy až po finance a média,“ připomněla Albuquerqueová v debatě s europoslanci.
Evropská unie nezruší žádné sankce proti Rusku, dokud Moskva neukončí válku na Ukrajině, prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Lídři na summitu v Bruselu řeší další podporu napadené země, včetně energetiky, protivzdušné obrany a financování. Podle estonského premiéra bude zřejmě nutná nová půjčka na pokrytí ukrajinského rozpočtového schodku v příštím roce.
Sankce zůstanou, dokud Rusko neukončí válku. EU řeší další peníze pro Ukrajinu
Politika
Evropská unie nezruší žádné sankce proti Rusku, dokud Moskva neukončí válku na Ukrajině, prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Lídři na summitu v Bruselu řeší další podporu napadené země, včetně energetiky, protivzdušné obrany a financování. Podle estonského premiéra bude zřejmě nutná nová půjčka na pokrytí ukrajinského rozpočtového schodku v příštím roce.
Rusko přišlo o bilion eur, tvrdí Brusel
Celkový počet osob a subjektů zařazených na sankční seznam kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny se podle Evropské komise přiblížil 4600. EU se soustředí zejména na energetiku, která je pro Moskvu významným zdrojem příjmů.
„Výrazně jsme se zaměřili také na ruský ropný a plynárenský sektor, který je hlavním zdrojem příjmů Ruska, a v tomto úsilí budeme pokračovat,“ uvedla komisařka.
Na sankčním seznamu už figuruje více než 690 plavidel ruské stínové flotily. Tyto lodě mají zakázaný přístup do přístavů Evropské unie a poskytování vybraných služeb. Jde převážně o starší tankery, které Rusko využívá k přepravě ropy a obcházení západních sankcí. Unie také zakázala transakce s více než stovkou ruských bank.
„Sankce fungují a Moskva to ví. Rusko kvůli nim přišlo o více než bilion eur, které by jinak mohlo vynaložit na válku,“ prohlásila Albuquerqueová. Podle ní Rusko navzdory diplomatickému úsilí neprojevuje ochotu válku ukončit a zintenzivňuje hybridní útoky proti Evropě. Sankce proto mají zůstat v platnosti a dále se zpřísňovat, dokud nebude dosaženo spravedlivého a trvalého míru.
Evropské součástky stále končí v ruských zbraních
Část europoslanců požaduje nejen další sankce, ale především důslednější vymáhání těch stávajících. Polský europoslanec Andrzej Halicki upozornil na potřebu zasáhnout energetický a finanční sektor a zabývat se využitím zmrazených ruských aktiv.
Nizozemský europoslanec Thijs Reuten připomněl, že evropské součástky se nadále dostávají do ruských dronů a dalších zbraní. Podobně lotyšský europoslanec Reinis Poznaks kritizoval nedostatečné vymáhání sankcí a pokračující využívání evropských technologií v ruské výzbroji.
Francouzský europoslanec Bernard Guetta varoval, že ruský prezident Vladimir Putin usiluje o obnovu ruského impéria a jeho politika představuje hrozbu pro celou Evropu.
Sankce rozdělují europoslance. Část varuje před účtem pro Evropu
Další zpřísňování sankcí však nemá v Evropském parlamentu jednomyslnou podporu. Italská europoslankyně Susanna Ceccardiová upozornila na pokles evropského exportu do Ruska a vyzvala Evropskou komisi, aby předložila konkrétní výsledky dosavadních opatření.
Její argumenty odmítl rumunský europoslanec Nicolae Ștefănuță ze Zelených. „Není snad pro naši ekonomiku největším problémem to, že Rusko rozpoutalo válku? Nemá to snad největší dopad na naše občany?“ reagoval.
Německá europoslankyně Özlem Demirelová z frakce Levice zase uvedla, že další sankce ani dodávky zbraní podle ní válku neukončí. Evropská unie by se podle ní měla více soustředit na diplomatické řešení konfliktu.
Slovenský europoslanec Milan Uhrík z frakce Evropa suverénních národů (ESN) odmítl další financování Ukrajiny z evropského rozpočtu. Evropské peníze by podle něj měly směřovat především do škol, nemocnic a dalších potřeb členských států.
Američané znovu zkoušejí prolomit pat kolem války na Ukrajině. Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Moskvy na jednání s Vladimirem Putinem. Po schůzce mají zamířit do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předchozí rozhovory v Abú Zabí sice označili za produktivní, zásadní průlom ale nepřinesly. Největší překážkou zůstávají spory o území.
Trumpovi vyjednavači dorazili za Putinem do Moskvy
Politika
Američané znovu zkoušejí prolomit pat kolem války na Ukrajině. Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Moskvy na jednání s Vladimirem Putinem. Po schůzce mají zamířit do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předchozí rozhovory v Abú Zabí sice označili za produktivní, zásadní průlom ale nepřinesly. Největší překážkou zůstávají spory o území.