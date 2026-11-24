Zelenskyj: Putin by měl být první, kdo chce Ukrajinu v NATO
Ukrajina v NATO jako výhoda pro Vladimira Putina? Podle prezidenta Volodymyra Zelenského by o její přijetí do aliance měla Moskva stát dokonce více než samotný Kyjev. Pokud se totiž Kreml skutečně obává ukrajinské vojenské odvety, členství v NATO by mu podle Zelenského poskytlo důvod k uklidnění. Ukrajina by se totiž kvůli svým spojencům nepokoušela získat okupovaná území zpět silou.
Ruský prezident Vladimir Putin by měl mít na vstupu Ukrajiny do NATO větší zájem než samotný Kyjev. Alespoň pokud skutečně věří, že se ukrajinská armáda připravuje na vojenskou odvetu. V rozhovoru pro Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který úryvek z interview sdílel na síti X. Zelenskyj tak obrátil jeden z hlavních argumentů Kremlu proti členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci.
Podle Zelenského by totiž Ukrajina jako člen NATO neusilovala o návrat ztracených území vojenskou silou. Nechtěla by riskovat ztrátu podpory svých spojenců. „Pokud si myslí, že Ukrajina je připravená na vojenskou odvetu, tak by měl mít na vstupu Ukrajiny do NATO větší zájem než kdokoliv jiný,“ prohlásil Zelenskyj.
Ukraine’s NATO membership is something the Russians need even more than Ukraine does. Because Ukraine has every right to reclaim what legally belongs to it. Right now, Putin is saying that he cannot agree to a two- or three-month ceasefire because Ukrainians want to catch their breath, rotate their troops, and rearm. I believe this is a lie. He simply wants to break us this winter. But even if that is his logic, how can he then support a ceasefire under whatever conditions? If he thinks Ukraine is ready for a military revanche, then he should be more interested in Ukraine joining NATO than anyone else in the world. Because if Ukraine is in NATO, we will not be able to reclaim our territories by force. Otherwise, we would lose all our partners. Ukraine would never do that and risk losing the partners who have helped us and will continue to help us. But he's just interested in something else. When Putin says, “No, anything but NATO,” it is not about us coming after them with weapons. It is about making sure we do not slip out of his reach. In other words, Putin’s goal remains unchanged: the occupation of Ukraine. From an interview with Bloomberg. (1/3)— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026
Putin podle Zelenského o příměří lže
Šéf Kremlu dlouhodobě odmítá možnost několikaměsíčního příměří s argumentem, že by Ukrajina získaný čas využila k přezbrojení a přeskupení svých jednotek. Zelenskyj však tvrdí, že Putin o skutečných důvodech svého postoje lže.
Ukrajinský prezident je přesvědčen, že cílem Kremlu zůstává okupace Ukrajiny. Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Putinův rozkaz v únoru 2022 a válka od té doby pokračuje.
Rusko chce Ukrajince v zimě zlomit
Zelenskyj zároveň upozornil na pokračující ruské útoky proti ukrajinské energetické infrastruktuře. Moskva se podle něj snaží využít chladných měsíců k tomu, aby oslabila odhodlání ukrajinského obyvatelstva.
Ruské útoky připravují obyvatele Ukrajiny na celé dny o dodávky elektřiny, tepla i vody. „Prostě nás letos v zimě chce zlomit,“ uvedl Zelenskyj. Podle něj se Putin ani po téměř pěti letech války nevzdal svého cíle Ukrajinu okupovat.
Pokračování války s Ruskem bude Ukrajinu v příštím roce stát nejméně 115 miliard eur, tedy zhruba 2,8 bilionu korun. Kyjev počítá s evropskou pomocí ve výši 90 miliard eur, dalších 25 miliard ale stále chybí. O penězích rozhodne nadcházející summit EU. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko už přitom oznámily, že se na dalším financování podílet nechtějí.
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