newstream.cz Politika Mladí proti Orbánovi. Volby v Maďarsku může rozhodnout generační střet

Mladí proti Orbánovi. Volby v Maďarsku může rozhodnout generační střet

ČTK
nst
nst

Skupina mladých lidí kolem pětadvaceti let minulý týden obcházela domácnosti v malém maďarském městě. Jako dobrovolníci podporovali politické hnutí, které by podle nich mohlo ukončit vládu premiéra Viktora Orbána. Aktivisté z oblasti Balatonu pomáhali středopravicové straně Pétera Magyara a snažili se přesvědčit ostatní, že je čas skoncovat s tím, co označují za narušený politický systém.

„Celý náš život žijeme v tomto systému a chceme vidět, jaké by to bylo bez něj,“ říká pětadvacetiletý student Florián Végh. Podle něj jeho vrstevníci současné fungování země považují za nefunkční.

V Maďarsku se přitom stále výrazněji prohlubuje generační rozdíl. Zatímco mladší voliči ve velké míře volají po změně, starší generace zůstává Orbánovi loajální. Právě tento střet může rozhodnout parlamentní volby, které se uskuteční 12. dubna.

Dvaašedesátiletý Orbán podle průzkumů zaostává za pětačtyřicetiletým právníkem Péterem Magyarem. Ten se po politickém skandálu v roce 2024 rozešel s vládní stranou Fidesz a postavil se do čela nového hnutí Tisza. Strana za krátkou dobu výrazně posílila a dokázala oslovit i voliče, kteří se politice dlouhodobě vyhýbali.

Politické a korupční skandály

Popularitu Orbánovy vlády oslabuje stagnující ekonomika i opakované politické a korupční skandály. Nejvýrazněji se to projevuje právě u mladých. Podle průzkumu institutu 21 Research Center podporuje Tiszu 65 procent voličů mladších dvaceti let, zatímco Orbána jen 14 procent.

Politoložka Andrea Szabóová hovoří o nástupu nové generace. Zatímco Orbánovu politickou dráhu formoval boj proti komunismu, dnešní mladí lidé se podle ní vymezují právě proti jeho systému. „Před očima nám vyrůstá nová, aktivní politická generace,“ říká.

Orbánova vláda se označuje za křesťansko-národní a v posledních letech se více vzdálila partnerům v Evropské unii. Naopak posílila vztahy s Ruskem a Čínou. Kritici premiéra mu vyčítají ovládnutí institucí, omezení médií i rozsáhlou korupci. Orbán tato obvinění odmítá a pro část pravicových hnutí ve světě se stal symbolem odporu vůči liberální politice.

Lidé v Budapešti kráčejí vedle plakátu kampaně strany Fidesz, který zní: „Náš vzkaz Bruselu: Nezaplatíme“ ČTK

Jeho podporovatelé oceňují především tvrdý postoj k migraci, omezení práv LGBTQ komunity a štědrou prorodinnou politiku. Například zrušení daně z příjmu pro matky s více dětmi nebo mimořádné důchody si získaly oblibu zejména mezi staršími voliči. U lidí v důchodovém věku má Fidesz podle průzkumů zhruba padesátiprocentní podporu, zatímco Tisza dosahuje asi 19 procent.

„Jsem spokojená s důchodovou politikou vlády,“ říká seniorka Zsuzsanna Préposová. Podle ní stát dnes mladým pomáhá více než dříve.

Tato opatření ale nedokázala získat mladou generaci. Orbán ji v poslední době otevřeně kritizuje a vyzývá ke změně postoje. „Mladí, probuďte se! Toto není doba pro experimenty,“ prohlásil nedávno. Zdůraznil přitom, že jen jeho vláda dokáže zajistit zemi stabilitu.

Podle Szabóové však mladí lidé vnímají věci jinak. Přestože některé vládní kroky oceňují, odmítají autoritářský styl vládnutí, korupci a pocit nejistoty.

J.D. Vance

Vance přijede do Budapešti podpořit Orbána

Politika

Americký viceprezident J. D. Vance navštíví mezi 7. a 8. dubnem Maďarsko, aby podpořil premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Informoval o tom server Politico a agentura Reuters, která se odkazovala na dva zdroje seznámené s Vanceovými plány. Podle těchto zdrojů se však program cesty může ještě změnit s ohledem na vývoj války na Blízkém východě, která začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán.

ČTK

Masové protesty

Zlomem byl i skandál z února předloňského roku. Tehdejší prezidentka Katalin Nováková udělila milost muži odsouzenému za krytí zneužívání dětí. Případ vyvolal masové protesty, do nichž se zapojili i influenceři, a přivedl řadu mladých lidí k většímu zájmu o politiku.

Právě po této aféře Magyar opustil Fidesz a založil Tiszu. Ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024 získala jeho strana 30 procent hlasů. V kampani nyní slibuje návrat k západní orientaci a oživení ekonomiky prostřednictvím evropských fondů, které jsou kvůli sporům s Bruselem zmrazené.

Přestože Tisza v průzkumech vede, výsledek voleb zůstává otevřený. Orbán má silnou podporu mezi staršími voliči i na venkově.

„V naší rodině to vedlo k rozdělení,“ říká mladá podporovatelka Tiszy Dorina Csobánová. „My mladší jasně říkáme, že změna musí přijít.“

"Orbán-gate" otřásá Maďarskem

"Orbán-gate" otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze

nst

Rusko přitvrzuje: za VPN se má nově platit, hrozí i postihy

Ruská vláda se chystá operátory přimět k poplatkům za VPN
ČTK
ČTK

Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev o víkendu požádal operátory mobilního a internetového spojení, aby zavedli poplatky za používání služeb vzdáleného připojení (VPN), uvedl časopis Forbes ve své ruské verzi s odvoláním na nejmenované zdroje. Ti se podle listu shodují, že iniciativa vychází z tajného příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Služby VPN umožňují lidem v Rusku získat přístup k zahraničním technologickým platformám a k obsahu, který Rusko zakázalo nebo omezilo. Poptávka po VPN v této situaci prudce vzrostla a aktuálně různé aplikace pro obcházení zákazů představují osm z deseti nejvíce stahovaných aplikací v ruském App Store a šest míst v Google Play Market, podotkl server Meduza.

Šadajev nyní požádal velké hráče na trhu, aby přijali opatření proti obcházení zákazů. Podle zdroje Forbes z telekomunikační branže mají operátoři zavést poplatek za využívání více než 15 gigabajtů mezinárodního provozu měsíčně v mobilní komunikaci, a to ještě před 1. květnem. Podle zdroje z jedné velké internetové společnosti mají komunikační platformy omezovat přístup klientů využívajících VPN. Šadajev během porady podle dalších zdrojů nevyloučil, že za obcházení zákazů by úřady mohly v ruské obdobně správního řízení zavést postih.

Ukrajina zapojila byznys do obrany. Ruské drony sestřelují soukromé firmy

Na Ukrajině začala fungovat protivzdušná obrana, kterou provozují soukromé podniky. Uvedl to ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, podle nějž bylo tímto způsobem sestřeleno v Charkovské oblasti několik ruských dronů Šáhed a Zala.

ČTK

U ruských operátorů nejtypičtější balíček služeb zahrnuje pět gigabajtů dat měsíčně, čili 15 GB představuje hodně vysoko nastavený limit. Forbes připravovaná opatření dal do souvislosti se zprávami, že v Rusku se od 1. dubna chystají úplně zablokovat sociální síť Telegram, podobně jako dříve Instagram či Facebook.

O chystaných opatřeních proti používání VPN informoval také ruský deník Kommersant. Hlavní ruské digitální platformy podle listu budou muset omezovat uživatele s VPN, anebo je úřady vyškrtnou z „bílých seznamů“ webů, které zatím fungují i při odpojení mobilního internetu. Omezení by se mohla dotknout internetových obchodů, služeb ruského vyhledávače Yandex, sociálních sítí a dalších. O úplném zákazu VPN se podle poslance Antona Gorelkina neuvažuje, protože VPN aktivně využívají podniky pro ochranu dat a zákaz by tedy postihl rozvoj digitální ekonomiky.

Kolik vydělává prezident ve válce? Zelenskyj ukázal příjmy své rodiny

ČTK
nst
nst

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.

Samotný prezidentský plat činil 336 tisíc hřiven ročně, tedy přibližně 28 tisíc hřiven měsíčně (asi 13 660 korun). Významnou část celkových příjmů však tvořily jiné zdroje. Největší položkou byl výnos ze státních dluhopisů, který dosáhl téměř 8,4 milionu hřiven. Další příjmy plynuly z úroků z bankovních úspor a z pronájmu nemovitostí.

O rok dříve, tedy předloni, Zelenskyj s rodinou vydělali 15,286 milionu hřiven, což tehdy odpovídalo zhruba 8,5 milionu korun. Součástí této částky byl i příjem ze splacených státních dluhopisů ve výši 8,6 milionu hřiven. Tyto údaje tehdy zveřejnila prezidentská kancelář.

Zelenskyj se dlouhodobě staví za transparentnost majetkových přiznání. V září 2023 vetoval zákon, který měl na rok utajit majetková přiznání veřejných činitelů. „Majetková přiznání by měla být otevřená. A to okamžitě. Ne až za rok,“ uvedl tehdy na síti X. Podle něj musí být registr přístupný bez odkladu.

Moneta zdražuje hypotéky. Reaguje na geopolitické napětí a mění sazby

Hypotéky u Monety zdraží. Banka reaguje na napětí ve světě a jeho dopady na finanční trhy a od začátku dubna upraví úrokové sazby. Klienti ale mají ještě krátké okno, kdy mohou získat stávající výhodnější podmínky.

nst

Kritici zákona, včetně protikorupčních aktivistů a opozičních politiků, varovali, že by opatření zmařilo hlavní smysl přiznání – tedy kontrolu a odpovědnost veřejných činitelů. Petici vyzývající k vetu během několika dní podepsaly desítky tisíc lidí.

Důraz na transparentnost podporují i mezinárodní instituce. Mezinárodní měnový fond označil obnovení povinných majetkových přiznání, která byla po začátku ruské invaze v únoru 2022 pozastavena, za jednu z podmínek pro vyplacení části finanční pomoci Ukrajině. Boj proti korupci je zároveň klíčovým kritériem pro vstup země do Evropské unie.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

