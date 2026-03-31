Mladí proti Orbánovi. Volby v Maďarsku může rozhodnout generační střet
Skupina mladých lidí kolem pětadvaceti let minulý týden obcházela domácnosti v malém maďarském městě. Jako dobrovolníci podporovali politické hnutí, které by podle nich mohlo ukončit vládu premiéra Viktora Orbána. Aktivisté z oblasti Balatonu pomáhali středopravicové straně Pétera Magyara a snažili se přesvědčit ostatní, že je čas skoncovat s tím, co označují za narušený politický systém.
„Celý náš život žijeme v tomto systému a chceme vidět, jaké by to bylo bez něj,“ říká pětadvacetiletý student Florián Végh. Podle něj jeho vrstevníci současné fungování země považují za nefunkční.
V Maďarsku se přitom stále výrazněji prohlubuje generační rozdíl. Zatímco mladší voliči ve velké míře volají po změně, starší generace zůstává Orbánovi loajální. Právě tento střet může rozhodnout parlamentní volby, které se uskuteční 12. dubna.
Dvaašedesátiletý Orbán podle průzkumů zaostává za pětačtyřicetiletým právníkem Péterem Magyarem. Ten se po politickém skandálu v roce 2024 rozešel s vládní stranou Fidesz a postavil se do čela nového hnutí Tisza. Strana za krátkou dobu výrazně posílila a dokázala oslovit i voliče, kteří se politice dlouhodobě vyhýbali.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Politické a korupční skandály
Popularitu Orbánovy vlády oslabuje stagnující ekonomika i opakované politické a korupční skandály. Nejvýrazněji se to projevuje právě u mladých. Podle průzkumu institutu 21 Research Center podporuje Tiszu 65 procent voličů mladších dvaceti let, zatímco Orbána jen 14 procent.
Politoložka Andrea Szabóová hovoří o nástupu nové generace. Zatímco Orbánovu politickou dráhu formoval boj proti komunismu, dnešní mladí lidé se podle ní vymezují právě proti jeho systému. „Před očima nám vyrůstá nová, aktivní politická generace,“ říká.
Orbánova vláda se označuje za křesťansko-národní a v posledních letech se více vzdálila partnerům v Evropské unii. Naopak posílila vztahy s Ruskem a Čínou. Kritici premiéra mu vyčítají ovládnutí institucí, omezení médií i rozsáhlou korupci. Orbán tato obvinění odmítá a pro část pravicových hnutí ve světě se stal symbolem odporu vůči liberální politice.
Jeho podporovatelé oceňují především tvrdý postoj k migraci, omezení práv LGBTQ komunity a štědrou prorodinnou politiku. Například zrušení daně z příjmu pro matky s více dětmi nebo mimořádné důchody si získaly oblibu zejména mezi staršími voliči. U lidí v důchodovém věku má Fidesz podle průzkumů zhruba padesátiprocentní podporu, zatímco Tisza dosahuje asi 19 procent.
„Jsem spokojená s důchodovou politikou vlády,“ říká seniorka Zsuzsanna Préposová. Podle ní stát dnes mladým pomáhá více než dříve.
Tato opatření ale nedokázala získat mladou generaci. Orbán ji v poslední době otevřeně kritizuje a vyzývá ke změně postoje. „Mladí, probuďte se! Toto není doba pro experimenty,“ prohlásil nedávno. Zdůraznil přitom, že jen jeho vláda dokáže zajistit zemi stabilitu.
Podle Szabóové však mladí lidé vnímají věci jinak. Přestože některé vládní kroky oceňují, odmítají autoritářský styl vládnutí, korupci a pocit nejistoty.
Americký viceprezident J. D. Vance navštíví mezi 7. a 8. dubnem Maďarsko, aby podpořil premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Informoval o tom server Politico a agentura Reuters, která se odkazovala na dva zdroje seznámené s Vanceovými plány. Podle těchto zdrojů se však program cesty může ještě změnit s ohledem na vývoj války na Blízkém východě, která začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán.
Vance přijede do Budapešti podpořit Orbána
Masové protesty
Zlomem byl i skandál z února předloňského roku. Tehdejší prezidentka Katalin Nováková udělila milost muži odsouzenému za krytí zneužívání dětí. Případ vyvolal masové protesty, do nichž se zapojili i influenceři, a přivedl řadu mladých lidí k většímu zájmu o politiku.
Právě po této aféře Magyar opustil Fidesz a založil Tiszu. Ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024 získala jeho strana 30 procent hlasů. V kampani nyní slibuje návrat k západní orientaci a oživení ekonomiky prostřednictvím evropských fondů, které jsou kvůli sporům s Bruselem zmrazené.
Přestože Tisza v průzkumech vede, výsledek voleb zůstává otevřený. Orbán má silnou podporu mezi staršími voliči i na venkově.
„V naší rodině to vedlo k rozdělení,“ říká mladá podporovatelka Tiszy Dorina Csobánová. „My mladší jasně říkáme, že změna musí přijít.“