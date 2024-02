Který americký prezident je lepší volba pro vztahy s Ruskem? Putin ukázal na Bidena

Současný americký prezident Joe Biden je zkušenější a předvídatelnější než jeho předchůdce Donald Trump, řekl v rozhovoru šéf Kremlu Vladimir Putin podle agentury TASS. Na dotaz, kdo by byl v čele Spojených států pro Rusko lepší, Putin odvětil, že Biden. Moskva je podle slov ruské hlavy státu připravena spolupracovat s kýmkoliv, koho si Američané letos na podzim do Bílého domu zvolí.

„Je to zkušenější, předvídatelnější člověk, je to politik staré formace,“ řekl na adresu současného demokratického prezidenta USA Bidena šéf Kremlu v rozhovoru s novinářem kanálu Rossija-1 Pavlem Zarubinem. „Budeme ale spolupracovat s jakýmkoliv americkým lídrem, kterému vysloví americký národ důvěru,“ dodal šéf Kremlu.

O Trumpovi Putin řekl, že má vlastní názor na to, jak by se měly vyvíjet vztahy Washingtonu s jeho spojenci, když podle ruské státní agentury komentoval „současnou nespokojenost“ v Evropské unii v souvislosti s možným návratem Trumpa do funkce prezidenta USA.

Spojené státy i Rusko letos čekají prezidentské volby. Zatímco v Rusku je za vítěze březnového hlasování předem považován Putin, Spojené státy čeká v listopadu klání, ve kterém se podle předpokladů opět střetne Trump s Bidenem.

Trump o víkendu vyvolal pobouření projevem na předvolebním mítinku. Prohlásil v něm, že jako prezident jednou varoval lídra nespecifikované alianční země, že USA by jí v případě ruského útoku nepřišly na pomoc, nebude-li dávat dostatečné peníze na obranu. Údajně tehdy dodal, že by Rusko „povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí“, přičemž příběh prezentoval jako ukázku svého úspěšného nátlaku na spojence ohledně vojenských rozpočtů.