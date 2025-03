Konec bombardování? Zelenskyj navrhl první krok k příměří s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že on a jeho tým jsou připraveni pracovat pod silným vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dosáhli trvalého míru. Jako první krok na cestě k němu navrhl příměří s Ruskem na nebi i na moři. Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X také vyjádřil vděk za podporu, které se Ukrajině dostalo ze strany Spojených států při obraně její suverenity a nezávislosti. Zároveň uvedl, že jeho páteční jednání s Trumpem v Bílém domě neproběhlo tak, jak mělo - schůzka vyústila v roztržku a Zelenskyj nyní napsal, že je politováníhodné, že se to stalo.

Reklama

„Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa, abychom dosáhli trvalého míru,“ napsal Zelenskyj. Ve svém příspěvku také uvedl, že „nikdo z nás nechce nekonečnou válku“ a že „nikdo nechce mír více než Ukrajinci“. Ukrajina je podle něho připravena co nejdříve přijít k jednacímu stolu, aby se přiblížila k trvalému míru.

Ukrajinský prezident navrhuje, aby prvním krokem bylo propuštění válečných zajatců a „příměří na nebi“, které by spočívalo v zákazu použití raket, dronů dalekého dosahu a bombardování energetické a civilní infrastruktury. Píše také o okamžitém míru na moři.

Ukrajinu před více než třemi lety vojensky napadlo Rusko, které každodenně útočí nejen na místa na frontě, ale i na města hluboko v ukrajinském vnitrozemí. Terčem jeho úderů bývá často energetická infrastruktura.

Trump otevřel Putinovi cestu k větší agresi, zní od amerických demokratů Politika Američtí demokraté ostře odsoudili rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině a vyzývají k jeho zrušení. Trump tímto krokem svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi otevřel dveře k většímu násilí na Ukrajině, varovala Jeanne Shaheenová, vysoce postavená demokratka v zahraničním výboru Senátu. Demokratický kongresman Brendan Boyle prezidentovo rozhodnutí označil za bezohledné, neobhajitelné a přímo ohrožující americkou národní bezpečnost, uvádí média. ČTK Přečíst článek

Reklama

Čas na nápravu

Po páteční roztržce s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J.D. Vancem během schůzky v Oválné pracovně Zelenskyj napsal, že „je načase věci napravit“.

„Chtěli bychom, aby budoucí spolupráce a komunikace byly konstruktivní,“ uvedl ukrajinský prezident. Přitom dal najevo, že Ukrajina je připravena kdykoliv a v jakémkoliv vhodném formátu podepsat se Spojenými státy dohodu o vzácných nerostech.

Podpis tohoto dokumentu se očekával právě v pátek, kdy se ovšem Zelenskému nepodařilo posadit požadavek bezpečnostních záruk ze strany USA. „Díváme se na tuto dohodu jako na krok směrem k větší bezpečnosti a k pevným bezpečnostním zárukám,“ napsal nyní Zelenskyj.

Rubio šije do Zelenského: Snaží se zmařit mírový proces Politika Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru se stanicí ABC obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ze snahy zmařit mírový proces s Ruskem. Zelenskyj podle Rubia otevřeně vyzval ke střetu amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance při ostré výměně názorů v Oválné pracovně. Jediné, na čem záleží, je přimět Putina k jednání o ukončení války, prohlásil šéf americké diplomacie. Píší o tom deník The New York Times (NYT) a web Politico. ČTK Přečíst článek

„Opravdu si moc vážíme toho, co (Spojené státy) udělaly, aby Ukrajině pomohly zachovat si suverenitu a nezávislost,“ uvedl Zelenskyj. Poznamenal mimo jiné, že Ukrajinci nezapomenou na moment, „jak se věci změnily, když prezident Trump poskytl Ukrajině (protitankové systémy) Javelin“. „Jsme za to vděční,“ dodal ukrajinský prezident.

Agentura Bloomberg a televize Fox News v noci na dnešek s odvoláním na zdroje z Trumpovy administrativy informovaly, že Trump se rozhodl veškerou vojenskou podporu aktuálně mířící na Ukrajinu zastavit. Ukrajinské vedení musí šéfa Bílého domu přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil, napsala americká média.