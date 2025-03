Trump otevřel Putinovi cestu k větší agresi, zní od amerických demokratů

Američtí demokraté ostře odsoudili rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině a vyzývají k jeho zrušení. Trump tímto krokem svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi otevřel dveře k většímu násilí na Ukrajině, varovala Jeanne Shaheenová, vysoce postavená demokratka v zahraničním výboru Senátu. Demokratický kongresman Brendan Boyle prezidentovo rozhodnutí označil za bezohledné, neobhajitelné a přímo ohrožující americkou národní bezpečnost, uvádí média.

Reklama

„Prezident Trump zmrazením vojenské pomoci Ukrajině otevřel Putinovi dveře dokořán k eskalaci násilné agrese proti nevinným Ukrajincům. Důsledky budou nepochybně zničující,“ uvedla Shaheenová. Podle Boylea si USA před zraky světa nemohou dovolit, aby Trumpovo bezohledné jednání ohrozilo americký „závazek vůči našim spojencům a demokracii jako takové“.

Americký Institutu pro studium války (ISW) varoval, že rozhodnutí přerušit americkou pomoc „přímo podkopává deklarovaný cíl prezidenta Trumpa dosáhnoutna Ukrajině trvalého míru“.

Poté, co se objevily zprávy o přerušení dodávek pomoci Ukrajině, americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že Trumpův krok souvisí s širším diplomatickým úsilím USA, píše list Financial Times (FT). „Chceme dostat Rusy k jednacímu stolu. Chceme prozkoumat, zda je možný mír,“ uvedl Rubio v prohlášení, aniž by zmrazení pomoci přímo zmínil.

Trump přerušil vojenskou pomoc pro Ukrajinu Politika Americký prezident Donald Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Informovala o tom agentura Bloomberg a televize Fox News s odvoláním na zdroje z Trumpovy administrativy. Trump se rozhodl veškerou vojenskou podporu aktuálně mířící na Ukrajinu zastavit po páteční roztržce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, po níž v Bílém domě sešlo s očekávaného podpisu smlouvy o využívání ukrajinských nerostných surovin Spojenými státy. ČTK Přečíst článek

Reklama

Americký viceprezident J.D. Vance v dnešním interview pro televizi Fox News prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má otevřené dveře pro obnovu rozhovorů s Trumpem, pokud je ukrajinský lídr ochoten jednat o míru vážně. „Nelze přijít do Oválné pracovny nebo kamkoli jinam a odmítnout byť jen diskutovat o detailech mírové dohody,“ řekl Vance.

Podle viceprezidenta je problém v tom, že Zelenskyj nebyl ochoten jednat o míru bez získání bezpečnostních záruk. To je však diskuse, která by se podle Bílého domu měla odehrát až po uzavření mírové dohody. Otázku bezpečnostních záruk podle Vance vyřeší smlouva o minerálech, díky níž budou mít USA na Ukrajině své ekonomické zájmy a pracovníky. „To je daleko lepší bezpečnostní záruka, než mít 20 tisíc vojáků z nějaké náhodné země, která ve válce nebojovala 30 nebo 40 let,“ řekl Vance.

Republikáni jsou v Kongresu, kde mají většinu v obou komorách, rozděleni v názoru na přerušení pomoci Ukrajině. Kongresmanka a Trumpova blízká spojenkyně Marjorie Taylorová Greeneová byla jednou z prvních, která věc podpořila. „Důrazně podporuji prezidenta Trumpa v zastavení dodávek amerických zbraní na Ukrajinu. Prezident Trump se snaží nastolit mír a ukončit každodenní zabíjení tisíců lidí ve válce. Od začátku jsem hlasovala proti financování této války a podporuji mír,“ napsala Greeneová na síti X.

Lukáš Kovanda: Svět je v obchodní válce Názory Americký prezident Donald Trump naplňuje svoji hrozbu masivních cel. Na dovoz z Kanady a Mexika zavádí nové clo ve výši 25 procent, s výjimkou dovozu energetických surovin z Kanady (na které uplatní clo desetiprocentní). Na Čínu pak uplatní nově sazbu desetiprocentní, když už však na její dovoz v únoru zavedl nové, rovněž desetiprocentní clo. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Trumpa podpořil také senátor Markwayne Mullin, podle kterého má povinnost USA pomáhat Ukrajině své meze. „Nevěřím, že kdokoli z nás, kdo tu sedí, věří, že Ukrajina může tuto válku vyhrát, a prezident říká: Ukončeme ji,“ sdělil Mullin podle stanice CNN. Pokud Zelenskyj bude chtít, USA podle něj budou pokračovat ve vyjednávání míru. V opačném případě podle něj není úkolem Spojených států „nutit daňové poplatníky, aby pokračovali ve financování nekonečné války“.

Senátorka za Maine Susan Collinsová naopak zmrazení pomoci kritizovala. „Pro Ukrajinu nastala kritická doba... Nemyslím si, že bychom měli přerušit naše úsilí. Jsou to Ukrajinci, kdo prolévá krev,“ řekla podle CNN Collinsová.

Trump se rozhodl veškerou vojenskou podporu aktuálně mířící na Ukrajinu zastavit po páteční roztržce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, po níž v Bílém domě sešlo s očekávaného podpisu smlouvy o využívání ukrajinských nerostných surovin Spojenými státy.