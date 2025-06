Erdogan chce k jednacímu stolu dostat Zelenského, Putina i Trumpa. Návrh na příměří Rusové odmítli

Rusko odmítlo myšlenku na bezpodmínečné příměří, řekl podle agentur po ukrajinsko-ruském jednání v Istanbulu náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja. Ukrajina podle něj nemohla bezprostředně reagovat na ruské návrhy, protože je obdržela teprve v pondělí. Rusové později uvedli, že nabídli částečné příměří na dva až tři dny. Turecký prezident Erdogan řekl, že chce do Turecka k jednacímu stolu dostat Putina, Zelenského i Trumpa.

Obě strany se však dohodly na výměně všech válečných zajatců, kteří jsou těžce zraněni, nebo mladší 25 let. Po dnešním asi hodinovém jednání to podle agentur odděleně oznámili vedoucí delegací obou stran, ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov a poradce Kremlu Vladimir Medinskij. Zástupci obou zemí souhlasili i s návratem těl 6000 padlých vojáků na každé straně.

Rusko dnes také Ukrajině nabídlo částečné příměří na dva až tři dny na určitých úsecích fronty, oznámil podle agentury AFP Medinskij. Podle agentury Reuters řekl, že ruští zástupci Ukrajincům předali memorandum nastiňující požadavky Moskvy pro celkové příměří.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja před tím podle agentur poznamenal, že Rusko odmítlo myšlenku na bezpodmínečné příměří a Ukrajina nemohla bezprostředně reagovat na ruské návrhy, protože je obdržela teprve dnes.

Setkání tří prezidentů

Umerov mimo to řekl, že Ukrajina navrhla, aby se další kolo jednání s Ruskem konalo ještě do konce měsíce. „Navrhujeme ruské straně uspořádat schůzku do konce tohoto měsíce, od 20. do 30. června,“ řekl ministr a dodal, že delegace by se měly pokusit dohodnout na schůzce prezidentů obou zemí Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina. O uspořádání takového rusko-ukrajinského summitu, kterého by se mohl zúčastnit také prezident USA Donald Trump, bude usilovat také Turecko, prohlásil podle agentur turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

„Mým největším přáním je, aby se Putin a Zelenskyj sešli v Istanbulu nebo v Ankaře a aby se k nim přidal také Trump. Budou-li souhlasit, rád se k nim přidám, aby se tak Istanbul stal centrem míru,“ řekl Erdogan po zasedání vlády v Ankaře. „Po posledních rozhovorech podnikneme kroky, aby se toto setkání mohlo uskutečnit,“ dodal.

Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak podle Reuters uvedl, že ukrajinská delegace na schůzce na předala ruským protějškům seznam dětí, které má Moskva vrátit na Ukrajinu. Ukrajinské úřady tvrdí, že ruské síly z Ukrajiny odvlekly do Ruska mnoho ukrajinských dětí. Kyjev žádá, aby jejich návrat byl součástí případné mírové dohody. Moskva tvrdí, že děti byly přemístěny, aby nepřišly k úhoně během bojů.

