David Ondráčka: Vondráček, Benda, Blažek. Trio sněmovních kutilů, které vymýšlí nebezpečné věci

VBB (Vondráček, Benda, Blažek) je kutilské legislativní trio poslanců ANO a ODS, které společně vymýšlí nepoužitelné a nebezpečné nesmysly. Nyní chce zavést plošnou cenzuru na média, aby nemohla popsat jména stíhaných za korupci a hospodářskou kriminalitu, tedy dělat svou práci. Vědět o obvinění a korupčních kauzách v politice a veřejném sektoru je jednoduše ve veřejném zájmu. Skutečným cílem těchto poslanců je snaha ukrýt korupční skandály politiků před voliči.

Určitě je možné hledat rozumné cesty, jak omezit nezákonné úniky ze spisů k médiím, ale cenzurní pokusy jsou hloupá a slepá ulička. Omezovat nebo dokonce zastrašovat média je nebezpečné a jde proti svobodě slova a projevu. Stojí tedy poslanci ODS (a Spolu) vůbec na správné straně, jak říká jejich volební heslo? Pokud by taková věc nakonec prošla, nepochybně to skončí u Ústavního soudu a ten bude posuzovat přiměřenost zásahu do těchto základních svobod.

Trio VBB jako KKK

Toto trio sebejistých sněmovních amatérů navazuje v tom nejhorším smyslu na jiné kutilské trio poslanců před 20 lety. Šlo o trio KKK (Křeček, Koudelka, Kala), tehdy poslanců za ČSSD a taky to bylo tehdy neštěstí. Křeček se stal ombudsmanem (v té funkci je zbytečný, jen tam sedí), Kala prezidentem NKÚ (naopak za mě aktivní a kvalitní práce). No a Koudelka se prostě od té doby chce hlavně vrátit, tak kandiduje v každých volbách všude někam za různé šílence. Asi to letos zase zkusí, Motoristé, Okamura nebo Stačilo!, někam se určitě nechá napsat. Je až absurdní, jak pár poslanců v klíčovém ústavně-právním výboru kutí klíčové zákony, lobbisti jim tam nosí pozměňovací návrhy a oni přijímají nedomyšlené nesmysly. Je to fakt smutné.

O co jde

Vondráček (opoziční poslanec za ANO) předložil změnu trestního řádu, podle které by novináři nesměli zveřejňovat jména stíhaných v přípravném řízení, tj. před podáním samotné obžaloby. Argumentuje, že kvůli častým únikům z trestních spisů novináři obviněné zveřejněním totožnosti lynčují a ničí jim kariéry. Ale jak se má novinář dozvědět, že už bylo přípravné řízení skončeno a psát o tom už může? Je to úplný nesmysl a paskvil. A vládnoucí koaliční poslanec Benda i ministr spravedlnosti Blažek za svůj úřad vyjádřili souhlas.

V praxi by to vypadalo asi takhle. Policajti vedou do vazby Ludvíka a Janstu, obviněné v kauze Motol. Kamery je zabírají, všichni to vidí, ale novináři nemohou napsat to, co všichni vidí, že to je Ludvík a Jansta. To je úplný bizár hodný těchto sněmovních kutilů. Chtějí, aby bylo možné jmenovat až po vznesení obžaloby, což může taky trvat několik let od obvinění, vyšetřování bývá dlouhé.

Kdo to Vondráčkovi napsal?

Jako u každého většího pozměnovacího návrhu je na místě se ptát, kdo přesně ho poslancům napsal a jakou k tomu měl moticaci. Tady se dá dost jasně přečíst stopa lobby trestních advokátů, kteří tak chtějí zkomplikovat zveřejňování informací o svých klientech. A trio VBB tomu jim v tom dělá užitečné idioty. A takto může jejich destruktivní spolupráce pokračovat i po dalších volbách.

