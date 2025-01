Karel Pučelík: Rok ve znamení Trumpa 2.0. Jak tvrdá bude jeho srážka s ekonomikou?

Ať už se nám to líbí nebo ne, hlavní postavou světové politiky je Donald Trump, který se do Bílého domu na začátku roku 2025 vrátí s ještě větší mocí, než tomu bylo v jeho prvním období. I když o jeho programu víme poměrně málo, dá se očekávat, že způsobí mnoho rozruchu doma i v zahraničí.

„Trumpův politický přerod nemá v americké historii obdoby,“ píše magazín Time, který Donalda Trumpa už podruhé zvolil osobností roku. Americký časopis připomíná dobu před čtyřmi lety, kdy Trump opouštěl prezidentskou funkci s ostudou po vyplenění Kapitolu davem jeho příznivců a ničím nepodloženými litaniemi o ukradených volbách.

Následovaly soudní procesy, v nichž byl mimo jiné exprezident usvědčen z podvodu v rámci svého podnikání i pokusů zakrýt v průběhu první prezidentské kampaně „držhubné“ pro pornoherečku, se kterou měl mít aférku. Během druhého procesu musel sedět po mnoho dní v soudní síni, kde se hodiny probíraly jeho hrubé způsoby a jeho někdejší spolupracovníci svědčili o jeho nepoctivých záměrech. Na vyhlášeného zastánce „rodinných a tradičních“ hodnot to bylo dost informací na pohřeb politické kariéry. Zdálo se, že v prezidentských volbách, ve kterých se přes to všechno chystal kandidovat, bude pro demokraty snadným soustem.

Nynější Amerika se však této logice vymyká. Dnes je všechno úplně jinak a Trump je hegemonem americké politiky. „Porazil ne jednoho, ale hned dva demokratické soupeře, ovládl všech sedm rozhodujících států a stal se prvním republikánem, který vyhrál lidové hlasování po dvaceti letech. Přeskupil americkou politiku, přetvořil GOP (republikánskou stranu – pozn. autora) a nechal demokraty, aby se vyrovnávali s tím, co se nepovedlo,“ dodává magazín Time. Zkrátka velký triumf trumpovského universa, které už dávno není jen o něm, ale i o milionech příznivců žijících mimo realitu a odmítajících a možná i nenávidějících cokoliv, co má spojitost s establishmentem a tradičními informačními kanály.

Trump zbavený řetězů

Trumpovo vítězství má minimálně jednu výhodu, která ovšem pro jeho kritiky je jen slabou záplatou. 6. leden 2021 se opakovat nebude, demokraté totiž navzdory přesvědčení, že Trump je absolutně nevhodným člověkem pro nejdůležitější úřad světa, problémy dělat nebudou. I Kamala Harrisová jako dosluhující viceprezidentka výsledek hlasování potvrdí, jak se sluší a patří na demokrata (zde nikoliv stranické označení).

Jedno drama přesto na obzoru je, ale mají ho překvapivě na svědomí republikáni. Kongres totiž nemůže dělat nic, dokud nebude mít Sněmovna reprezentantů zvoleného svého předsedu (speakera), tedy ani stvrdit prezidentskou volbu. V minulém období byly o tuto pozici velké tahanice a není jasné, zda bude i nadále pokračovat republikán Mike Johnson. Přestože se na něj Trump dosud mohl spolehnout, na jeho podporu se zvolený prezident nepostavil.

Jinak si ale Trump dokáže o jmenování svých lidí hlasitě říci. Velmi mu v tom pomáhá nynější „trumpovský“ stav republikánské strany, kterou v posledních letech přebudoval k nepoznání. V jejím vedení zasedají i jeho příbuzní a celá mašinerie slouží jeho „věci“. Stejně tak bude Trump těžit z republikánské převahy v obou komorách Kongresu i konzervativní většiny soudců Nejvyššího soudu.

Kongres má slovo například i při obsazování pozic ve vládě a úřadech, takže i to bude mít nový prezident usnadněné. Trumpův tým začal chrlit jména členů budoucí administrativy takřka ihned po volebním vítězství. A z některých, nutno dodat, padala brada i zkušeným pozorovatelům. Skládání vlády probíhalo podle jediného vzorce – důležitá je především absolutní loajalita, o expertizu příliš nejde. Mezi ministry a šéfy státních úřadů se tak sejde nevídaná směsice obsahující nekompetentní politiky, lidi dříve označované jako bezpečnostní hrozby, dezinformátory či člověka podezřelého ze sexuálního obtěžování.

Všichni mají společného to, že jsou Trumpovými nohsledy, kteří by se v žádné jiné konstelaci tak vysoko nedostali - a patrně tedy nebudou svému chlebodárci klást žádný odpor při prosazování kontroverzních politik. Posledně Trumpovi jeho lidé problémy dělali, když se snažili jeho i zemi chránit před katastrofou, a tak se evidentně poučil.

Od hraček po česnek

To všechno znamená, že letos budeme sledovat Trumpa 2.0, jehož možnosti budou výrazně rozsáhlejší, než v prvním období, kdy na vítězství a plnění radikálního programu nebyl zdaleka tak připravený jako dnes. Co to znamení v ekonomické rovině?

Trump se podle vyjádření z kampaně i dosavadních jmenování rozchází s ekonomickým mainstreamem. Například do vlivné role šéfa ekonomických poradců vyšle Stephena Mirana, který působil na ministerstvu financí za Trumpova prvního mandátu, a nyní je známý jako kritik politiky Fedu Jeroma Powella a nepřekvapivě i Joea Bidena.

Trump chce zachovat či ještě snižovat daně. Prostor pro úlevy mu má přinést protekcionismus v obchodní politice. V kampani avizoval, že na dovoz z celého světa uvalí cla ve výši deseti až dvaceti procent, ale třeba pro Čínu až 60 procent. Konkrétní plány však začínají vycházet na povrch až nyní. Za zmínku stojí především slib, že hned po inaguraci (20. ledna) podepíše exekutivní příkaz, kterým dovoz z Kanady a Mexika zatíží clem 25 procent. Trump sice tvrdí, že tato politika „udělá USA bohatými“, přitom jsou to ale všechno proinflační opatření. Jak uvádí Forbes: „Bude to mít dopad na cenu všeho od praček až po česnek.“ Těžko si lze představit, že merkantilistická politika jako vystřižená z doby Ludvíka XIV. bude mít nějaký výrazně pozitivní vliv.

Obavy vyvolává i Trumpův vztah k NATO. Silácké řeči o vystoupení USA z organizace nevzal zpět ani po volbách, i když k tomu měl vícero příležitostí. Důrazně vybízí členské státy, aby na obranu vydávaly dostatečné prostředky. Ovšem kolik bude stačit? Padly zmínky i o tom, aby na obranu směřovalo pět procent HDP, což by pro země stěží plnící dvouprocentní závazky znamenalo velké potíže.

Z budoucí politiky Trumpovy administrativy známe pouze fragmenty. Něco může být jen kampaň, některé plány jsou velmi obtížně realizovatelné. Viděli jsme ale dost na to, aby evropská politická reprezentace mohla zůstávat v klidu a počítat s dosavadními jistotami. Nevyhnutelně nás čekají „báječná“ léta s Trumpem.

