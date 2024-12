Zemřel Jimmy Carter. Prezident, který umetl cestu Reaganovi

Zemřel bývalý americký prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Jimmy Carter. Letos v říjnu mu bylo 100 let. Demokrat Carter vykonával prezidentskou funkci mezi lety 1977 a 1981. V roce 1982 se svou ženou Rosalynn založil Carterovo centrum (The Carter Center), kde pracoval další čtyři desítky let. Náplní centra bylo nastolit mír, bojovat proti nemocem a budovat naději. V roce 2002 Carter obdržel Nobelovu cenu za mír.

Jimmy Carter (1924-2024) byl 39. prezidentem Spojených států amerických a jedním z nejdéle žijících prezidentů v historii USA. Narodil se 1. října 1924 v Plains v Georgii jako James Earl Carter Jr. do farmářské rodiny. Před vstupem do politiky sloužil v námořnictvu, kde pracoval v jaderném programu ponorkového loďstva.

Jeho politická kariéra začala v Georgii, kde byl v letech 1971 až 1975 guvernérem. V roce 1976 překvapivě vyhrál prezidentské volby jako málo známý kandidát z jihu, když porazil úřadujícího prezidenta Geralda Forda.

Úspěchy na mezinárodní scéně, kritika doma

Carterovo prezidentství (1977 až 1981) provázeno řadou úspěchů i neúspěchů. V domácí politice čelil Carter obtížným ekonomickým podmínkám včetně vysoké inflace, nezaměstnanosti a energetické krize. Zavedl komplexní energetický program, který podporoval úspory energie a alternativní zdroje. Prosadil vytvoření ministerstva energetiky a ministerstva školství.

V zahraniční politice dosáhl několika významných úspěchů. Kromě dohod z Camp Davidu mezi Egyptem a Izraelem vyjednal také Panamské smlouvy, které zajistily předání Panamského průplavu pod panamskou kontrolu. Pokračoval v politice détente se Sovětským svazem a podepsal dohodu SALT II o omezení strategických zbraní.

Největší krizí jeho prezidentství se stalo zadržování amerických rukojmích v Íránu po islámské revoluci v roce 1979. Neúspěšný pokus o jejich osvobození v dubnu 1980 (operace Eagle Claw) významně poškodil jeho popularitu. Rukojmí byli propuštěni až v den inaugurace jeho nástupce Ronalda Reagana v lednu 1981.

Carter prosazoval politiku založenou na lidských právech a morálních hodnotách, což někdy vedlo ke konfliktům s tradičními americkými spojenci. Jeho administrativa také normalizovala diplomatické vztahy s Čínou.

Aktivní exprezident

Po odchodu z prezidentského úřadu se Carter stal jedním z nejaktivnějších bývalých prezidentů. V roce 1982 založil společně s manželkou Rosalynn Carterovo centrum, které se zaměřuje na podporu lidských práv, demokracie a řešení konfliktů po celém světě. Za své humanitární úsilí získal v roce 2002 Nobelovu cenu míru.

Carter byl průkopníkem v oblasti mírového řešení konfliktů a preventivní diplomacie. Pod jeho vedením Carterovo centrum dohlíželo na demokratické volby v mnoha zemích, pomáhalo v boji proti nemocem v rozvojových zemích a angažovalo se v mírovém zprostředkování.

V osobním životě byl Carter známý svou hlubokou křesťanskou vírou, skromným životním stylem a dlouholetým manželstvím s Rosalynn. Byl také produktivním autorem, napsal přes 30 knih o politice, diplomacii, náboženství a svém životě.

I po odchodu z aktivního veřejného života zůstal Carter respektovanou osobností, která se nebála kritizovat politický vývoj bez ohledu na stranickou příslušnost. Jeho odkaz spočívá především v jeho poválečné humanitární práci a neúnavném úsilí o mír a lidská práva, které daleko přesáhlo jeho prezidentské období.

Carter představuje vzácný příklad politika, který měl větší vliv a dosáhl významnějších úspěchů po svém prezidentství než během něj. Jeho život je příkladem toho, jak lze využít vysoké postavení k prosazování humanitárních cílů a služby lidstvu.

Den smutku 9. leden

Jimmy Carter byl člověk zásad, víry a pokory. Uvedli to dosluhující americký prezident Joe Biden a první dáma USA Jill k úmrtí prezidenta z let 1977 a 1981. Biden na 9. ledna vyhlásil státní smutek za zesnulého exprezidenta, oznámil Bílý dům.

„Dnes Amerika a svět přišly o mimořádného lídra, státníka a humanistu,“ uvedli Bidenovi, kteří Cartera označili za „drahého přítele“. Tak o něm podle prezidentského páru smýšleli i lidé, kteří se s Carterem nikdy nesetkali. Každý, kdo chce vědět, co znamená žít smysluplný život, by měl se měl učit u Cartera, „muže zásad, víry a pokory“, zdůraznili Bidenovi.

Zvolený prezident Donald Trump prohlásil, že Carter byl prezidentem v rozhodující době pro Spojené státy a dělal vše pro zlepšení životů Američanů, vyzdvihl Trump. Jako obhájce míru či lidských práv Cartera vyzdvihli francouzský prezident Emmanuel Macron či britský král Karel III. a premiér Keir Starmer.

