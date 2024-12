Američané rekordně nezvládají splácet kreditky. Donald Trump jim nepomůže, spíš jim ještě víc zavaří

Staronový americký prezident bude mít velmi brzy šanci dokázat, že mu skutečně jde o obyčejné Američany a nikoli jen hrstku nejbohatších kamarádů. Chudší třetina obyvatel USA totiž rekordně nezvládá splácet své kreditní karty a dostávají se do velkých finančních problémů. Banky registrují nejvyšší podíl nesplácených úvěrů z kreditek od finanční krize 2008. Podle listu The Financial Times je jednou z příčin skutečnost, že peníze ušetřené během covidu lidem definitivně došly.

Není silnějšího symbolu moderní Ameriky než kreditní karty. Možnost kupovat na dluh je jedním ze základních pilířů poválečného ekonomického zázraku a každý, kdo v USA kdy byl, dobře ví, že bez kreditky se ani neubytujete v hotelu. Zlatou éru prožívaly kreditky zejména po roce 2010, kdy byly minimální úrokové sazby. Nyní však přichází o poznání krutější doba.

Z předběžných dat o hospodaření amerických bank a finančních institucí vyplývá, že prudce roste podíl nesplácených úvěrů právě z kreditních karet.

„Podle údajů z odvětví, které shromáždila společnost BankRegData, odepsali poskytovatelé úvěrů z kreditních karet v prvních devíti měsících roku 2024 zůstatky úvěrů v závažném prodlení ve výši 46 miliard dolarů, což je o 50 procent více než ve stejném období předchozího roku a nejvyšší úroveň za posledních 14 let,“ uvedl Stephen Gandel z The Financial Times. V roce 2010 přitom nominální hodnota nesplácených úvěrů značně překročila částku 50 miliard.

Lidem došly peníze

Za nebezpečným trendem stojí zejména nedávná vlna vysoké inflace, která značně nabourala rozpočty zejména nízkopříjmových lidí, dále pak růst úrokových sazeb na úvěrech.

The Financial Times pak upozorňují, že růst nesplácených úvěrů je také jednou z příčin to, že lidem definitivně došly peníze, které ušetřili během pandemie covidu-19.

To potvrzuje také šéf Moody’s Analytics Mark Zandi. „Domácnosti s vysokými příjmy jsou v pohodě. Spodní třetina amerických spotřebitelů je ale na dně. Jejich míra úspor je nyní nulová.“

Šance pro Trumpa?

Nastalá situace může mít výrazný dopad na spotřebu amerických domácností, která patří k výraznému motoru tamní ekonomiky. V posledním kvartálu sice dosáhla rekordní úrovně, podle Odysseas Papadimitrioua z výzkumné společnosti WalletHub však kupní síla velké části Američanů klesla. „Tato data naznačují budoucí problémy,“ dodává Papadimitriou.

Na úspěšné fungování ekonomiky přitom spoléhá staronový prezident Donald Trump. Aktuální problémy chudší třetiny Američanů se tak mohou stát prvním testem jeho slibu postarat se právě o obyčejné lidi.

Podle odborníků tomu však může být právě naopak. Očekávají, že jeho klíčová ekonomická opatření v čele se zaváděním cel budou mít spíše negativní dopad na růst cen a inflaci, to pak bude jednak zvyšovat ceny zboží pro koncové zákazníky, jednak bude tlačit na Fed, aby držel úrokové sazby na vyšších úrovních, což se projeví i v úrokových sazbách komerčních úvěrů včetně kreditních karet. „To přinese největší problémy spotřebitelům v roce 2025,“ uzavírá Odysseas Papadimitriou.

