Jurečkův nový plán: Předčasné penze se komplikují, sociální pojištění se musí platit 40 let

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představuje podobu částečné důchodové reformy. První informace naznačují, že například odchod do předčasné penze se výrazně zkomplikuje. Sociální pojištění bude nutné odvádět 40 let namísto dosavadních 35 let.

Ministr Jurečka chce změny v mimořádné valorizaci penzí, nahradí je mimořádný příspěvek. Předčasný důchod bude nově možný pouze tři roky před běžnou hranicí. Podmínkou bude 40 let sociálního pojištění namísto dosavadních 35 let.

„Nyní tento návrh posíláme do standardního připomínkového řízení, nikdo nemusí mít strach, proběhne standardní legislativní proces. My v tuto chvíli pracujeme s datem 1. září, od kdy by mohla být tato novela platná,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „V tuto chvílli se nejedná o komplexní důchodovou reformu, na tu si necháváme ještě několik týdnů,“ dodal ministr a šéf KDU-ČSL.

Penze se budou podle Jurečkova návrhu řádně valorizovat ke každému 1. lednu, plně o inflaci a jednu třetinu růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu, který se bude dávat do penze automaticky.

V případě odchodu do předčasného důchodu, se bude penze přísněji krátit. Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.

Letošní valorizaci, která bude v červnu, nový princip nezmění. Dočasný příspěvek budou důchodci v roce s vyšší inflací pobírat automaticky s penzí v druhé polovině daného roku. Důvodem změny je snaha o zamezení rozevírání nůžek mezi nižšími a vyššími penzemi, jak se stalo v letech 2022 a 2023, popsal Jurečka.

Současné i budoucí důchody budou podle Jurečkova návrhu řádně valorizovány vždy k 1. lednu, plně o inflaci, a třetinu růstu reálných mezd, i v příštích letech tak porostou, uvedl Jurečka. Mimořádná valorizace má být připočtena k současnému důchodu, takzvaný dočasný příspěvek bude rozdělen na dvě oblasti - první část bude tvořena fixní částkou pro všechny stejnou, druhá polovina má být odvislá od procentní výměry. „Pokud by inflace dosáhla pěti procent a průměrný starobní důchod byl přibližně 20 tisíc korun, pak by fixní částka byla přibližně 300 korun ke každému důchodu a variabilní u průměrného starobního důchodu rovněž 300 korun,” řekl na tiskové konferenci ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva Tomáš Machanec.

Příspěvek se nebude započítávat trvale k důchodu, ten bude následně valorizován řádně s 1. lednem. Dočasný příspěvek budou důchodci v roce s vyšší inflací pobírat automaticky s penzí v druhé polovině daného roku. „Z pohledu důchodců tam bude nějaké navýšení příjmů od července, aby při vyšší inflaci nečekali 12 měsíců na nejbližší posílení sociální situace,” uvedl Machanec. Důvodem změny je současně snaha o zamezení rozevírání nůžek mezi nižšími a vyššími penzemi, jak se stalo v letech 2022 a 2023, popsal Jurečka.

Letos situaci s mimořádnou valorizací řešila vláda jednorázovou novelou, podle které průměrná měsíční penze vzroste od června o 760 korun. Bez změny pravidel by to bylo 1770 korun. Podle vlády byla změna nutná kvůli stabilitě veřejných rozpočtů, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Projednávání novely provázely mohutné opoziční obstrukce, hnutí ANO chystá návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu.

Machanec připomněl loňský téměř desetiprocentní propad reálných mezd a to, že letos pravděpodobně také mírně propadnou. "Růst reálných mezd se ve valorizacích zhruba tři, čtyři roky nebude promítat, než se odmaže loňský propad," uvedl. V nejbližší době tedy úprava parametru z poloviny na třetinu nebude mít vliv na úspory. "Je to ale velmi důležité z pohledu dlouhodobé udržitelnosti, přínos bude až 0,3 procenta HDP ročně, v dnešních relacích přibližně 20 miliard korun," řekl.

Předčasné důchody by podle Jurečky měli využívat především lidé, kteří pracovali v oborech s vyšší mírou zátěže. Podmínky pro ně vláda ještě zpřesní, uvedl.