Stanislav Šulc: Ve vypouštění informačních balonků si stávající vláda nezadá s Babišem

Naše chyba, měli jsme si zvyknout. Minulá vláda přišla s novým stylem politiky: když něco chtěla nebo potřebovala udělat, nejprve to některý z ministrů někde prohlásil mimoděk ve vedlejší větě, nebo to zveřejnilo některé z médií na základě zdrojů obeznámených s návrhem. A podle míry nenávisti v reakcích se daná věc buďto skutečně zavedla, zavedla se v jiné podobě, nebo skončila jako „nápad konkrétního ministra“ v propadlišti dějin. Od stávající vlády řada lidí očekávala návrat rozumové i rozumné politiky s jasnými procesy. Leč, realita je opět jiná, jak naznačují nejnovější veletoče kolem možných nových sazeb DPH.

Říká se tomu balonek. Ne, nejde o ten hezký nafukovací, který dostávají děti. Ačkoli určitá míra dětinskosti v tom je. Je to balonek informační a vypouštějí je politici zejména v tíživých situacích, kdy něco potřebují, ale bojí se reakce lidí.

Takový balonek se pak vypustí ústy jednoho konkrétního politika nebo média, do nějž unikne návrh. A podle míry nenávisti v reakcích se pak z balonku buďto stane nový zákon (nenávisti bylo snesitelné množství), nebo zůstane „nápadem konkrétního politika“, který neměl ani mandát o něčem takovém mluvit veřejně. Případně médium zveřejnilo médium a nikdo nevíme, kde to vzali. A počkejte si na konkrétní návrhy, nespekulujte o neoficiálních věcech, dostane pak veřejnost radu od politiků.

Kdo chce vládnout, nesmí naštvat

Mistrem v balonkování byla vláda Andreje Babiše, která naplno využívala emocionální stránky politiky. V dobrém i špatném smyslu. A samozřejmě podobných balonků nejvíce vypustila v situacích, kdy se jednalo o daně nebo naopak o nezvyšování některých platů či důchodů.

U populistické vlády, za kterou bývá Babišův kabinet celkem správně označován, to není zase tolik šokující.

I proto celá řada lidí vkládala naděje do kabinetu nového, v němž přeci jen hrají dominantu konzervativněji laděné strany, které navíc mají i docela dost zkušeností s vládnutím.

Leč, chyba lávky. I tato vláda nakonec čelí značně proměněnému veřejnému diskursu, a i ona ví, že pokud chce být u moci déle než pouhé čtyři roky, nemůže si dovolit mnoho politických přešlapů.

Modré balonky

A tak se také ona uchyluje k vypouštění balonků. Snad jen místo fialové barvy loga hnutí ANO mají tyto balonky barvy více domodra. Ale jinak jsou napuštěny úplně stejným plynem.

Ještě neodlétly balonky o důchodové reformě, které vypouštěl zejména ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, a už tu máme další celou sadu balonků, které se týkají daní.

Ministr financí Zbyněk Stanjura tak jeden den zveřejní možnost, že by se nově DPH namísto stávajících třech sazeb smrskla na dvě sazby. Konkrétně na 14 a 21 procent. Zmizela by tak druhá snížená sazba ve výši 10 procent, v níž jsou například léky nebo voda. Tyto nezbytnosti by tedy zdražily.

Naopak řada potravin by teoreticky mohla zlevnit o jeden procentní bod, což se v praxi ukáže jako nemožné a nestane se vůbec nic. Navíc Stanjura připustil, že by některé služby, v tuto chvíli v pásmu 15 procent, mohly spadnout do základní, tedy 21procetní sazby. Tedy by zdražily.

Fiala propíchl Stanjurův balonek

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Zdražování zboží a služeb v době, kdy inflace ještě neodezněla a lidem se značně propadla životní úroveň, je prostě smrtící koktejl, který se líbí snad jen… no vlastně nikomu. Protože i té části ekonomů, kteří souhlasí s látáním státního rozpočtu, se prostě nelíbí růst daní.

A proto, podobně jako v případě důchodů, musel vystoupit premiér Petr Fiala, aby vše uvedl na pravou míru.

Nespekulujte. Nekomentujte žádné uniklé nápady. Počkejte si. Za měsíc představíme komplexní reformu daní.

Fiala tak vzal špendlík a propíchl Stanjurův balonek.

A celé to má působit, že novináři šíří jakousi smyšlenou paniku, straší veřejnost, zatímco ve skutečnosti politici pilně makají jako včeličky a vyšívají na nějaké dokonalé, vybroušené reformě, která nejspíš všechny omráčí.

Ne. Novináři ani komentátoři nejsou ani hloupí, ani nešíří paniku. To jen politici si zvykli usnadňovat práci a vše, co se nelíbí, hodit na někoho jiného. Takže si to řekněme natvrdo: Fialova vláda je v této disciplíně zcela rovnocenným soupeřem pro vládu Andreje Babiše. Akorát to od ní nikdo nečekal.