Důchody dál porostou podle inflace, ujistil ministr Jurečka odboráře

Pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci. Po jednání s odboráři o změnách penzijního systému to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů. Pozmění se tak hlavně mimořádné přidávání kvůli inflaci.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent. Národní ekonomická rada vlády (NERV) loni kabinetu doporučila růst důchodů kvůli zadlužování zpomalit a přidávat o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu.

„Padlo důležité ujištění, že u úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemáme jako vládní koalice ambici, aby se tato valorizace nastavila pod inflací. Počítáme u růstu s tím, že valorizace budou plně odrážet inflaci,” řekl Jurečka. Návrh s úpravou valorizace a podmínek předčasných důchodů by chtěl předložit v příštích 14 dnech.

Růst cen zohledňují valorizace už nyní. Pokud je podle nynějšího zákona navýšení cen výraznější pro domácnosti důchodců, započítá se. Když je prudší zdražování u všech domácností, tak se bere v potaz tento ukazatel. Zda by pro výpočet nemohly brát cenové přírůstky jen u určitých položek, není zatím jasné. K mimořádné valorizaci ministr už dřív řekl, že by se při ní neměly rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími důchodci. Růst vyšších penzí by tak měl být při vysoké inflaci pomalejší než nyní a nižších důchodů naopak vyšší.

Jurečka také řekl, že nepočítá se zvyšováním důchodového věku v zákoně. Zůstat má na 65 letech. „Pracujeme s parametry, které by měly objektivně reagovat na dobu dožití nebo na dobu, kdy lidé byli aktivní na pracovním trhu a odváděli sociální pojištění,” uvedl ministr. Roli bude hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19 438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

Odboráři si opakovaně stěžovali na to, že s nimi šéf resortu práce o reformě penzí nejedná a k přípravě je nepřizval. ČMKOS chtěla mít svého zástupce v Jurečkově poradním důchodovém týmu, v němž jsou vedle zástupců stran, ministerstev práce a financí nově i zástupkyně opozičních hnutí ANO a SPD. Jurečka odborářům účast dnes nabídl. V důchodové komisi by měl být místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.