Důchody se zvednou v létě, o reformě bude jasno dřív, slibuje Jurečka

O kolik a kdy letos mimořádně znovu kvůli inflaci vzrostou penze, bude mít ministerstvo práce jasno v únoru. Navýšení by se mohlo u průměrného starobního důchodu pohybovat od léta podle nynějších očekávání v průměru od 750 do 1000 korun. Záviset bude hlavně na lednovém růstu cen.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že není ochoten připustit debatu o případném seškrtání výchovného. Kvůli zvládnutí rostoucího zadlužování to doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV), zmínil to i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskusi o podobě reformy penzí v koalici i s opozicí by chtěl ministr práce zvládnout v prvním čtvrtletí.

Mimořádně vláda penze zvedá tehdy, pokud růst cen za sledované období od posledního přidání přesáhl pět procent. Loni k tomu kabinet kvůli zdražování přikročil dvakrát.

„Předpokládám, že po 10. únoru už budeme mít finálně jasno,” uvedl Jurečka. Očekávané částky podle něj představují jen odhad, v jakém rozptylu by se mohlo mimořádné navýšení v červnu či červenci pohybovat. Záležet bude na lednovém vývoji cen.

Výchovné se rušit nebude

Při mimořádné valorizaci se navyšuje zásluhový díl penzí, v němž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky a od letoška také počet potomků. Za vychované dítě se vyplácí bonus 500 korun. Dostává ho ten z rodičů, který převážně pečoval. Jsou to většinou ženy.

Schválený rozpočet počítá s tím, že se letos na penze vyplatí o 62,5 miliardy korun víc, než se na ně vybere. Deficit nezahrnuje plánovanou mimořádnou valorizaci. Zadlužení penzijního systému tak dál poroste. Podle ekonomů není stav udržitelný. NERV doporučoval vedle dalších kroků nezavádět od letoška výchovné. Do bonusu za výchovu dětí letos poputuje téměř 20 miliard korun, postupně suma každý rok poroste.

„Nejsem ochoten připustit debatu, že by se výchovné škrtalo,” řekl Jurečka.

Za letošní hlavní výzvu pro svůj resort považuje Jurečka přípravu důchodové reformy. Na její podobě by se chtěl v koalici i s opozicí shodnout do konce prvního čtvrtletí. Nastavení jednotlivých opatření už úřad propočítal, uvedl ministr. Výsledky chce ale zveřejnit až po diskusi politiků. Ve druhém čtvrtletí by pak ministerstvo připravilo návrh zákona. Část kroků by měla platit od ledna příštího roku, a to třeba možnost dřívějších penzí pro náročné profese, zmínil Jurečka. Další změny by pak byly účinné od roku 2025.