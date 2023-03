Ekonomové představili tři scénáře, které mohou zabránit kolapsu českého důchodového systému

Česká vláda má podle analytiků společnosti Cyrrus před sebou nyní jen tři možné scénáře, jak řešit patovou situaci s českým důchodovým systémem. Ani jeden scénář sice tenhle systém nespasí, ale může aspoň zamezit budoucímu katastrofickému kolapsu, který by jinak nastal, pokud by se teď nedělalo nic, tak jako dosud, varuje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. A upozorňuje, že stejně bude nutné, aby lidé převzali odpovědnost za vlastní důchod, jinak prožijí svou penzi v chudobě.

Reklama

Prodloužit věk odchodu do důchodu, zvýšit sociální pojištění nebo snižovat náhradový poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. To je trojice reálných scénářů, které má podle analytiků společnosti Cyrrus nyní česká vláda na výběr, aby alespoň nějak zabránila negativnímu vývoji tuzemského důchodového systému.

Pavel podepsal nižší růst důchodů. Na řadě je zřejmě Ústavní soud Money Mimořádný červnový růst důchodů bude o víc než polovinu nižší než podle běžných zákonných pravidel. Spornou vládní novelu o omezení valorizace podepsal prezident Petr Pavel. Průměrná měsíční penze tak vzroste o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování důchodců a hodlá novelu napadnout u Ústavního soudu, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání ve sněmovně. ČTK Přečíst článek

Už několik desetiletí je přitom všeobecně známo, že nám kvůli nepříznivému demografickému vývoji, hrozí kolaps celého systému. Česká populace tedy rapidně stárne, přesto se do řešení důchodové reformy nikdo až dosud viditelně nehrnul.

Pštrosí politika

„Z politického hlediska to je pochopitelný vývoj. Hrozba, kterou kolaps důchodového systému představuje, dalece přesahuje standardní volební cyklus, a zatímco jejím neřešením tak politik nemá mnoho co ztratit, snahy o nápravu by byly bolestivé, nepopulární, a tedy politicky nákladné,“ konstatuje Vít Hradil z Cyrrusu.

Dalibor Martínek: Jaký je český sen? Dobýt vesmír? Zachránit planetu? Ne. Být starý a bohatý Názory Důchody, to je prostě české téma. Jiné země, třeba v Africe, řeší populační explozi, lokální války, nedostatek zdravotní péče. Původní vegetace na Sumatře je téměř vypálená kvůli pěstování palem, palmový olej se dobře prodává. Tamní poddruh tygra je vyhuben. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Nyní se celá situace v Česku ještě více vyostřila v okamžiku, kdy se vládní pětikoalice pokusila negativní vývoj alespoň trochu zbrzdit úpravou kdysi špatně nastavené valorizace důchodů. Opozice v čele s hnutím ANO a SPD si to vzala jako bojový štít ve všech debatách a zuby nehty se tomu snažila zabránit. A ve stejném bojovém postoji navíc pokračuje i přesto, že pokud by se nyní nezpomalila valorizace důchodů, bude muset možná sama v budoucnu řešit kolem důchodů mnohem horší situace.

Správný okamžik na reformu jsme už promeškali

Ani jedna ze zmiňovaných tří variant scénářů se však nedá podle Hradila považovat za skutečnou důchodovou reformu. Ten správný čas na ní jsme už dávno promeškali, na rozdíl od Švédska. To přišlo s vlastní reformou důchodů už na přelomu milénia, kdy tamní populace byla mladší a byl čas a prostor na překlenutí období transformace systému.

Dopisy čtenářů: Proč stát šetří jenom na důchodcích? Názory Komentář Stanislava Šulce s titulkem Proč Fialova vláda za sebou nechává jen poražené? vyvolal sérii čtenářských reakcí. Vybíráme dvojici reprezentativních názorů čtenářů. Reakce zveřejňujeme bez redakčních zásahů jen po běžné jazykové korektuře. Dopis čtenáře, nst Přečíst článek

Na to my prostor už podle analytiků nemáme. „Pokud v průběžném systému financování důchodů, který máme v Česku, vytáhnete jako tenkrát ve Švédsku 2,5 procenta ze sociálního pojištění a dáte je na fondové spoření, systém se tím vyrovná právě díky dynamickým investicím do fondů. V důchodovém systému vám ale těch 2,5 procenta bude pořád chybět,“ upozorňuje Hradil a dodává, že je proto nutné v takovém období transformace systém „vypolštářovat“, tedy ošetřit dalšími finančními nástroji. Tím může být kupříkladu zvýšení daní na přechodnou dobu nebo privatizace.

Moc změn se ale nečeká, dokud nebude problém

Nyní máme podle Hradila už šanci jen na určité vynucené úpravy parametrů, abychom zabránili tomu nejhoršímu možnému vývoji. „Na to, že ale někdo přijde s geniální důchodovou reformou, kterou zatím žádná ze třiceti důchodových komisí v Evropě nevynalezla, moc nevěřím,“ poznamenává Hradil.

Lukáš Kovanda: Kde vzít peníze na úplnou mimořádnou valorizaci důchodů? Ať vláda zruší dva státní svátky Názory Vláda Petra Fialy (ODS) by hypotetickým zrušením dvou státních svátků mohla letos získat do veřejné kasy zhruba osmnáct miliard korun. To shodou okolností zhruba odpovídá úspoře ze zamýšleného snížení mimořádné červnové valorizace. Tato úspora má činit necelých dvacet miliard korun. Jestliže by se tedy zrušily dva svátky, důchodci by mohli mít valorizován důchod beze změny, aniž by se přitom stát dále zadlužil, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Podle něj je v tuto chvíli asi nejpravděpodobnější varianta, že stávající systém zůstane bez velkých změn až do momentu, kdy se české veřejné zadlužení začne vymykat kontrole. To podle odhadů Cyrrusu nastane přibližně v roce 2032. „Teprve tehdy předpokládáme, že dojde k potřebné úpravě parametrů důchodového systému tak, aby přestal generovat deficity,“ odhaduje Hradil.

Patrně nejsnazší úprava by ale podle analytiků spočívala v postupném snižování náhradového poměru, tedy relace mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Ta by tak mohla klesnout z dnešních 48 až na 27 procent.

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz Leaders Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Budoucí generace českých důchodců tak zakusí dosud nevídaný propad životní úrovně. Pokud by se tento scénář naplnil, byli by dnešní mladí povinni nadále platit stávající kolabující důchodový systém, ovšem sami by od něj již mnoho nedostali. Průměrný Čech narozený v roce 2000 by při očekávatelné době dožití 76 let na sociálním pojištění tratil zhruba 1,5 procenta vložených prostředků ročně,“ podotýká vedoucí analytička Cyrrusu Anna Píchová.

Apel na zodpovědnost za vlastní důchod

Od českého důchodového systému nemají mladí lidé proto podle Hradila nic moc očekávat. Ten stávající jim nedokáže zajistit ani slušný důchod. S bídou je prý čeká státní důchod na úrovni dnešních 12 tisíc korun. A to nejsou dobré vyhlídky. Kdo se tak nechce smířit s ohromným propadem životní úrovně v důchodu, musí už teď převzít větší odpovědnost za vlastní důchod.

Důchodová komise zasedala a nic. Nikam jsme se neposunuli, říká její člen Money Důchodová komise diskutovala o možnostech změn ve spoření na stáří, aby si lidé našetřené peníze vybírali postupně každý měsíc jako součást důchodu. Debatovala i o dalších změnách, a to třeba o poplatcích fondům. Žádné rozhodnutí či doporučení však nepřijala, oznámil člen důchodového poradního týmu Filip Pertold. Dobrovolné spoření na stáří představuje takzvaný třetí pilíř důchodového systému. Podle Asociace penzijních společností ČR si v něm na konci minulého roku peníze odkládalo 4,39 milionu lidí. ČTK Přečíst článek

„Pravidelné spoření či investice dokáží v průběhu desetiletí vygenerovat i z relativně malých částek dostatečný finanční polštář. Pokud by hypoteticky veškeré sociální pojištění bylo pravidelně investováno, stačilo by průměrnému Čechovi na 15 let luxusního důchodu ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy,“ dodává Píchová.

Tisícikoruna udělá za desetiletí divy

Na stejnou životní úroveň jako mají důchodci dnes bude dvacátníkům stačit dynamicky investovat zhruba tisícikorunu měsíčně. Nezajistí jim to sice podle Píchové důchod v luxusu, ale spíše důchod podobný současnému průměrnému důchodu. Střední generace by pak už měla pracovat s investicí ve výši minimálně pěti či šesti tisíc korun, aby se měla podobně jako dnešní senioři.

Lidé narození v roce 1965 a starší mají podle analytičky ovšem docela slušnou naději, že ještě dosáhnou na důchod podobný tomu dnešnímu, který bude na úrovni 40 procent průměrné mzdy. „Nejhorší prognózu pak mají občané narození kolem roku 1985. Právě ti stráví celý důchod v období nejhlubšího propadu náhradového poměru, a pokud se spolehnou jen na stát, budou muset v penzi vyžít průměrně s 28 procent soudobé mzdy,“ předpovídá Hradil vývoj důchodů pro ty, kteří si nebudou na vlastní penzi sami spořit.

Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit Názory Starobních důchodců bylo ke konci roku 2022 podle statistik sociální správy téměř 2,4 milionu. Spolu s invalidními důchodci a vdovami a vdovci je v Česku celkem 2,85 milionu lidí, kteří pobírají státní penzijní dávky. Celkový počet nějaké formy důchodu byl ke konci loňského roku víc než 3,4 milionu. Je to součet starobních či pozůstalostních důchodů, někdo má starobní i vdovský důchod zároveň. Dalibor Martínek Přečíst článek