Dalibor Martínek: Jurečkovo laškování s důchody. Opravdová reforma nebude, všechny by bolela

Je celkem jisté, že Marian Jurečka, zemědělec z Přerovska, není ten pravý, který by měl v Česku udělat reformu důchodů. Nicméně to na něj tak nějak zbylo, když si vládní pětikoalice dělila židle. Logicky nemá ponětí, jak si s rostoucími výdaji na důchody poradit, tak vymýšlí všelijaké kličky a doufá, že za pár let celá agenda spadne na nějakého jiného nebožáka.

Do té doby však musí s důchody něco předvádět. Má za úkol udělat reformu, ale patrně ani premiér Fiala nevěří, že by se něco takového stalo. Takže Jurečka tady bude ještě tři roky vypouštět všelijaké důchodové balonky. Posledním jsou penze živnostníků. Což je politicky docela dobré téma, protože živnostníci více méně nikoho nezajímají, takže se kolem jejich penzí dá dobře vymýšlet bez rizika, že by to vyvolalo nějakou společenskou odezvu.

Jurečkovým nápadem je zvýšit minimální odvod na penzi osobám, které se nenechávají živit erárem a jedou na vlastní triko. Ze současných necelých tří tisíc korun měsíčně by měli odvádět od příštího roku víc než pět tisíc korun. Toto zvyšování odvodů by mělo pokračovat i v dalších letech.

V příštím roce, pokud bude Jurečkův model schválen, by penzijní účet na konto živnostníků narostl o zhruba deset miliard korun. Za první dva měsíce letošního roku je saldo důchodového systému přes patnáct miliard korun. Důchodců je přes 2,8 milionu a bude jich přibývat, průměrná penze je přes osmnáct tisíc korun. Což je mimochodem víc než minimální mzda, která je v současnosti 17 300 korun. Za nejhnusnější manuální práci dostávají lidé bez vzdělání nebo cizinci méně než lidé, kteří nepracují.

Reforma jen na oko

Jsou to jednoduché počty, jejichž výsledkem je, že zvýšení odvodu živnostníků skutečně nelze nazvat reformou. Jurečka předvádí klasický politický marketing. Prostě se tváří, že něco dělá. Koza však zůstane celá.

Do skutečné reformy se nikomu nechce. A nelze se divit. Reforma penzí je politická sebevražda, a proto se nikdy neuskuteční. Margaret Thatcherová je mrtvá. O reformě se bude jenom mluvit a budou se pořádat za erární peníze konference. Premiér Fiala to dobře ví. Jurečkovi sice zadal vytvoření penzijní reformy, ale je mu jasné, že žádná reforma se neuskuteční. A je za to rád, určitě by chtěl dovládnout do řádných voleb.

Každá reforma by totiž znamenala totální překopání zažitého a příliš robustního systému, který v současnosti požere třetinu veškerých státem vybraných peněz. Tento poměr bude růst spolu s valorizacemi, které taktéž vláda nedokáže snížit, protože by se jí plnila náměstí. Demonstrace by svolávala opozice ruku v ruce a odboráři.

Směřujeme k rovnému důchodu

Co je vlastně reforma penzí? Jistě ne jejich zvýšení. Možná by výsledkem mohla být nějaká základní dávka pro chudé, konec zásluhového, průběžného vzorce. Který přestává vycházet s tím, jak ubývá pracujících a přibývá důchodců. Na současném modelu však všichni relevantní hráči trvají. Takže místo reformy tady budeme mít urputné války o věk odchodu do důchodu a souboj o zatížené profese. To nám na dva a půl roku této vlády bohatě vystačí. Potom to vezme Babiš a důchodce za toto trauma veřejných diskusí náležitě odmění.

Zatížení státních financí penzemi vydržíme ještě nějakých dvacet, možná třicet let. Což je tak daleko, abychom jako společnost mohli o důchodech dlouze debatovat, ale hlavně nic nedělat. Veřejný dluh bude postupně narůstat, ale nad tím rádi zamhouříme oči a budeme poukazovat na Francii nebo Itálii, kde mají dluh proti nám asi třikrát větší vůči HDP. Takže klid a pohoda, jede se dál. Koho by teď zajímaly nějaké odvody kadeřnic a elektrikářů.