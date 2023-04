Lukáš Kovanda: Ne, vláda neupřednostňuje migranty před seniory. Jeden důchodce „stojí“ Česko tolik, co čtyři ukrajinští uprchlíci

Celkové výdaje na ukrajinskou uprchlickou krizi od začátku ruské agrese loni v únoru do konce letošního března činily 33,5 miliardy korun, z toho přímo ze státního rozpočtu šlo 23,4 miliardy korun. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. Částka je dvacetkrát nižší, než kolik stát vyplatil na důchodech, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Částka 33,5 miliardy představuje zhruba jednu dvacetinu sumy, které byla ve stejné době, tj. od konce loňského února do konce letošního března, vyplacena z tuzemské veřejné kasy na důchody. Tato suma totiž činí podle údajů České správy sociálního zabezpečení takřka 654 miliard korun.

Drtivou většinu dané sumy pokrývá částka vyplacená na starobní důchody. Starobních důchodců je v Česku zhruba 2,2 milionu.

325 tisíc uprchlíků v Česku

Dočasnou ochranu udělilo Česko od začátku invaze zhruba půl milionu ukrajinských uprchlíků, nyní jich je v Česku podle ministerstva vnitra přibližně 325 tisíc. To ale znamená, že za dobu války šlo z veřejných peněz v průměru zhruba čtyřikrát více peněz na jednoho tuzemského příjemce důchodové dávky, než kolik ve stejné době šlo na jednoho ukrajinského uprchlíka. (Ministerstvo financí zároveň upozornilo na to, že zhruba 100 tisíc uprchlíků začalo po příchodu do Česka pracovat, takže odvádějí peníze zpět do české ekonomiky, pozn. red.).

Nepotvrzují se tak názory některých kruhů, zejména pak politického extrému, že český stát ve své výdajové politice upřednostňuje ukrajinské uprchlíky před českými občany.