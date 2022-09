Jestli chce Putin mír, musí Ukrajině vrátit území, vzkázal turecký prezident

Turecký prezident Erdogan se vidí jako zprostředkovatel míru mezi Ukrajinou a Ruskem.

Rusko by mělo vrátit okupované území Ukrajině jako součást mírového urovnání, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rozhovoru pro PBS v New Yorku. Včetně v roce 2014 anektovaného Krymu.

Politik dodal, že minulý týden v Uzbekistánu vedl „velmi rozsáhlé diskuse“ s prezidentem Vladimirem Putinem. „Vlastně dával najevo, že je ochoten to ukončit co nejdříve,” řekl televizní stanici Erdogan, který prosazoval Turecko jako prostředníka v konfliktu. „To byl můj dojem, protože to, jak se věci teď vyvíjejí, je docela problematické,” dodal.

Ukrajina se ale na mír úplně nechystá. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který je také v New Yorku na Valném shromáždění OSN, dříve vyzval spojence, aby poslali více zbraní, aby pomohli udržet tempo nedávné protiofenzívy země.

Odpověď Erdogana na otázku, zda Putin podcenil sílu a vytrvalost ukrajinského lidu postavit se za vlastní zemi, byla diplomatická. „Žádný z lídrů stran konfliku vám neřekně, že chyboval. Platí to stejně pro Putina i Zelenského. Když se jednou rozhodnou pro postup, je nemožné své rozhodnutí vzít zpět,” dodal Erdogan.

„Žádná invaze ale není ospravedlnitelná. Ale my tu nejsme tu od toho, abychom si vybírali strany,” doplnil.