Ukrajina válku nemůže vyhrát, tvrdí americký miliardář Musk

Miliardář Elon Musk se opět pustil do Ukrajiny. Nevěří, že by mohla válku vyhrát a lobbuje proti další finanční pomoci.

Neexistuje možnost, kdy by Vladimir Putin mohl pohrát válku na Ukrajině, uvedl během diskuse na platformě X Spaces Elon Musk. V diskusi, které si všiml i server agentury Bloomberg, se na stranu miliardáře společnosti Tesla přidali další odpůrci návrhu zákona o plánované podpoře zákona Ukrajiny.

Kromě Muska proti novele zákona v diskusi otevřeně vystoupili i další američtí podnikatelé a politici, například podnikatel a republikánský senátor za Wisconsin Ron Johnson, J. D. Vance z Ohia, Vivek Ramaswamy, neúspěšný uchazeč o republikánskou kandidatura na prezidenta, nebo investor a spoluzakladatel společnosti Craft Ventures David O. Sacks.

Americké peníze Ukrajině nepomáhají

Musk vyjářil podporu senátorovi Johnsonovi, který se nechal slyšet, že Putin na Ukrajině neprohraje. „Ti, kdo věří ve vítězství Ukrajiny, žijí ve světě fantazie,“ napsal Johnson. „Musíme to zastavit,“ přidal se do diskuse senátor Ron Johnson. Ostře se tak vyhranil proti další finanční pomoci Ukrajině, stejně jako Izraeli, Tchajwanu nebo humanitární pomoci Gaze.

Musk rovněž vyzval ve svém příspěvku Američany, aby se ohledně návrhu zákona o Ukrajině obrátili na svoje volené zástupce. „Naše výdaje Ukrajině nepomáhají. Prodlužování války Ukrajině nepomáhá,“ dodal.

Není to poprvé, co majitel společnosti Tesla veřejně vyjádřil pochybnosti o tom, že by Ukrajina mohla vyhrát. V minulosti se rovněž vysmíval žádostem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o finanční pomoc. Za tento svůj postoj se stal posléze stal terčem kritiky, ať už od samotných Ukrajinců, tak od amerických Demokratů.

„Pro podkopání Ruska jsem udělal víc než kdokoliv jiný,“ obhajuje se nadále Musk. Obvinění ukrajinské rozvědky, že Rusko používá jeho satelitní internetový systém Starlink, označuje miliardář za absurdní. „Podle našeho nejlepšího vědomí nebyly do Ruska prodány - ať už přímo nebo nepřímo - žádné starlinky," napsal na sociální síti X v minulosti.

