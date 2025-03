Grónsko bude mít novou vládu, vládní koalici utvoří čtyři z pěti stran

Čtyři grónské strany se po nedávných volbách dohodly na vládní koalici, kterou povedou vítězní Demokraté (Demokraatit). Den před návštěvou amerického viceprezidenta to oznámila grónská televizní a rozhlasová stanice KNR.

Po dvou týdnech vyjednávání vše nasvědčuje tomu, že čtyři z pěti stran jsou připraveny podepsat novou koaliční smlouvu, uvedla ve čtvrtek KNR. Čtyři strany mají dohromady 75 procent hlasů, což jim dává v grónském parlamentu solidní většinu. Součástí vládní koalice budou všechny parlamentní strany, kromě strany Naleraq, která skončila ve volbách druhá.

Předčasné parlamentní volby v Grónsku, které se uskutečnily 11. března, vyhrála opoziční strana Demokraté se ziskem 29,9 procenta voličských hlasů. Demokraté upřednostňují pomalejší cestu k nezávislosti ostrova. Druhé skončilo další opoziční uskupení Naleraq, které chce získat nezávislost na Dánsku rychleji. Dosud vládnoucí strana Inuitské společenství (Inuit Ataqatigiit) a její koaliční partner Pokroková strana (Siumut) skončily na třetím a čtvrtém místě.

Grónsko se v pátek chystá navštívit americký viceprezident J.D. Vance, který se vydá na americkou základnu Pituffik na severozápadě ostrova. Původně měla cesta americké delegace trvat tři dny a viceprezidentova manželka Usha Vanceová měla mít doprovod Trumpova poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze a ministra energetiky Chrise Wrighta.

Úřadující grónská vláda, která dřívější plány americké delegace kritizovala, podle stanice Euronews uvedla, že Američané původně ohlášenou návštěvu metropole Nuuku a druhého největšího města Sisimiutu zrušili a celou návštěvu zkrátili na jeden den.

Grónsko je autonomní oblastí Dánského království. Největší ostrov světa má geostrategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím. Americký prezident Donald Trump po svém znovuzvolení opakovaně prohlásil, že USA by měly Grónsko převzít - naposledy v pondělí. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, mnozí si ale také přejí plnou nezávislost na Dánsku.

