Koaliční jednání zkrachovala. Německo spěje k předčasným volbám

Německý kancléř Olaf Scholz požádá po Novém roce Spolkový sněm o vyslovení důvěry. Pokud mu ji poslanci na zasedání 15. ledna nevysloví, mohly by se předčasné volby konat nejpozději na konci března. Scholz to řekl ve středu večer v projevu po koaličních jednáních, která ztroskotala. Potvrdil také, že požádal prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera o odvolání ministra financí Christiana Lindnera, který je předsedou nejmenší koaliční strany FDP. Scholz řekl, že Lindner jedná egoisticky a ztratil jeho důvěru.

Reklama

Bulvární deník Bild a agentura DPA předtím shodně uvedly, že Lindner při koaličních jednáních navrhl uspořádat předčasné volby, do nichž by byla FDP ochotna pokračovat v koaličním vládnutí. Sociální demokrat Scholz podle zdrojů médií takovou nabídku odmítl a Lindnera z funkce odvolal. Podle DPA ztroskotala koaliční jednání na neshodách ohledně hospodářské a finanční politiky.

Zbylé tři ministry za FDP Scholz neodvolal. Pokud by se rozhodli vládu sami opustit, mohl by Scholz pokračovat v menšinové vládě se zelenými, kteří jsou druhou největší koaliční stranou.

Scholz řekl, že se s vicekancléřem a ministrem hospodářství Robertem Habeckem za Zelené shodl, že Německo potřebuje mít rychle jasno o dalším politickém kurzu. Důvodem je podle něj i řada výzev, kterým Německo čelí, včetně ruské války proti Ukrajině či nově zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Vláda podle Scholze Spolkovému sněmu do Vánoc předloží všechny návrhy zákonů, jejichž schválení nesnese odkladu. K nim podle něj patří mimo jiné opatření na podporu průmyslu či návrhy zákonů v oblasti migrace.

Reklama

Strany německé vlády tvořené sociální demokracií (SPD), zelenými a FDP se v posledních dnech snažily najít východisko z hluboké krize, kterou vyvolaly především neshody v postupu při oživení hospodářství. Středeční večerní koaliční jednání ale ztroskotalo.

Scholz vyráží do boje za záchranu své vlády Politika Německý kancléř Olaf Scholz se tento týden pokusí na sérii schůzek s koaličními partnery zachránit svou vládu. Koalice sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) je v hluboké krizi, její představitelé hovoří o nutnosti najít nový směr. Německá média už týdny spekulují o tom, že místo řádných parlamentních voleb příští září by se mohlo hlasování uskutečnit už v březnu. ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Volkswagen čekají těžké časy. O práci přijdou desetitisíce lidí Názory Výsledky Volkswagenu jsou ještě horší, než se čekalo. A to se moc nečekalo. Německá automobilka bude muset zavírat fabriky, propouštět či snižovat a zmrazovat mzdy. Lukáš Kovanda Přečíst článek