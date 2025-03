OBRAZEM: „Nejsme na prodej“. V Grónsku lidé protestovali proti Trumpovi

Stovky lidí demonstrovaly v grónském hlavním městě Nuuk proti výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura DPA. Trump ve čtvrtek znovu vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy Grónsko anektují. Ostrov obývá přibližně 56 tisíc lidí. Volební právo má podle BBC asi 44 tisíc z nich.

„Grónsko. Naše země. Naše rozhodnutí. Naše svoboda,“ napsal v příspěvku na sociální síti Facebook Jens-Frederik Nielsen, lídr strany Demokraté (Demokraatit), která tento týden zvítězila v parlamentních volbách.

Nielsen příspěvek doprovodil emotikony modrého srdce a grónských vlajek a také fotografiemi z dnešního protestního shromáždění. Na fotografiích jsou vidět demonstranti s grónskými vlajkami nebo transparentem „Stop Trump“.

Nielsen, který se pravděpodobně stane novým grónským premiérem, už ve středu odmítl snahu amerického prezidenta převzít kontrolu nad ostrovem. Prohlásil, že Gróňané musejí mít možnost sami rozhodnout o své budoucnosti.

„Myslím, že se to stane,“ řekl Trump o připojení Grónska na čtvrteční schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. Grónský premiér Múte Egede následně oznámil, že svolá lídry stran, aby společně připravili ostřejší odmítavý postoj vůči Trumpovi.

Trpělivost dochází

„Americký prezident opět vyslovil myšlenku na naši anexi,“ napsal grónský Egede na facebooku s tím, že to nemůže akceptovat. „Protože tentokrát musíme Trumpa odmítnout ostřeji. Nesmí se s námi nadále zacházet neuctivě. Už toho bylo dost,“ uvedl Egede.

Republikánský prezident dává hlasitě najevo zájem získat Grónsko od lednového návratu do Bílého domu. Ostrov je bohatý na nerostné suroviny a má strategickou polohu na přístupu k Severní Americe za strany severního Atlantiku a Arktidy. Nuuk i Kodaň opakovaně veřejně odmítají Trumpovy výroky o jeho záměru Grónsko získat.

Úterní předčasné parlamentní volby v Grónsku vyhrála opoziční strana Demokraté (Demokraatit) s 29,9 procenta hlasů. Strana upřednostňuje pomalejší cestu k nezávislosti ostrova. Na druhém místě s 24,5 procenta hlasů skončilo další opoziční uskupení Naleraq, které chce naopak nezávislost získat rychleji.

Ostrov býval do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Trump zvažuje, že omezí vstup do USA občanům čtyř desítek zemí Politika Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že omezí vstup do Spojených států občanům čtyř desítek zemí. Cestovní omezení by tak bylo širší než ta, která Trump zavedl během svého prvního funkčního období. Píší o tom list The New York Times (NYT) a agentura Reuters s odvoláním na interní vládní memorandum. ČTK Přečíst článek