Konflikt mezi Izraelem a Íránem zvýšil cenu plynu

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se vyšplhala na nejvyšší úroveň od začátku dubna a přiblížila se hranici 40 eur (zhruba 990 korun) za megawatthodinu. Za jejím růstem stojí eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem a její možné dopady na dodávky plynu.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku si krátce před 13:30 středoevropského letního času připisovala přes čtyři procenta a pohybovala se v blízkosti 39,5 eura za megawatthodinu.

Írán již v důsledku konfliktu s Izraelem omezil těžbu na rozsáhlém nalezišti zemního plynu South Pars. Panují rovněž obavy, že Teherán by mohl zablokovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází zhruba 20 procent celosvětových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), napsala agentura Reuters.

„Ceny ropy na trhu s plynem znatelně vzrostly kvůli zvýšenému napětí na Blízkém východě. Trh se obává, že situace by mohla mít dopad na dodávky LNG do Evropy. To by se mohlo stát, kdyby Írán uzavřel Hormuzský průliv,“ uvedli v pravidelné ranní zprávě o situaci na trhu analytici ze společnosti Mind Energy.

