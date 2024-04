Fiala: Díky členství v EU jsme dnes mnohem bohatší a bezpečnější zemí

Členství v Evropské unii přispělo k tomu, že je Česko dnes mnohem bohatší zemí. Na konferenci 20 let Česka v EU na Pražském hradě to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Unie podle českého premiéra dává Česku také bezpečnostní garance a pevně zemi ukotvuje na Západě, kam historicky vždy patřila, kromě několika desetiletí komunistického režimu, kdy z něj byla násilně vytržena. Za aktuální výzvy Fiala považuje zejména bezpečnost a konkurenceschopnost.

Největší vliv na bezpečnost v EU má válka na Ukrajině, míní ministerský předseda. „Ukrajina bojuje za svoje právo patřit k naší civilizaci, za svoje právo být svobodná. Její boj zároveň rozhoduje o tom, v jakých bezpečnostních podmínkách budeme my v příštích letech žít,“ řekl. Připomněl českou iniciativu na zajištění munice pro Ukrajinu v zemích mimo EU či další evropské projekty.

V souvislosti s bezpečností zmínil Fiala i tu energetickou, tedy potřebu diverzifikovat zdroje a směřovat k úplné nezávislosti na podle něj nebezpečných režimech. Za zásadní považuje rozvoj obnovitelných zdrojů a investice do jádra, k čemuž je podle něj nutný společný celoevropský postup. „Pokud se shodneme na společných pravidlech a standardech, reaktory bude možné produkovat ve větších sériích pro více zájemců, a budou tedy dostupnější a ekonomicky výhodnější,“ poznamenal.

Podstatnou pro evropskou bezpečnost je nezávislost v kritických odvětvích, jako jsou léky, a v strategických surovinách a technologiích, například v čipech, míní premiér. Za důležité považuje nespoléhat na jediného dodavatele, v současnosti zpravidla na Čínu.

V projevu poukázal také na nelegální migraci, která už deset let vytváří tlak na celou Evropu. Za první, ne však plně dostatečný krok k řešení situace, považuje unijní migrační pakt. „Společné evropské řešení nelegální migrace je nutné, ale musí být odvážnější a také hlubší. Dnes řešíme jen situaci, kdy migranti přicházejí do Evropy, kdy už sem dorazí,“ konstatoval Fiala. Za nutná považuje další opatření citlivá k těm, kdo mají nárok na azyl, ale odradí od cesty do Evropy ty ostatní.

Co se týče konkurenceschopnosti Evropy, podle Fialy už několik desetiletí postupně klesá. Za nejdůležitější považuje přehodnotit přístup k regulacím. „Zde si musíme uvědomit, že pokrok a bohatství nevznikají z regulací a plánování, ale naopak vznikají z konkurence mezi firmami a ze svobodných rozhodnutí, do čeho investovat. A to platí také pro zelené technologie,“ uvedl.

Apeloval na racionální ústup od uhlí či na nespoléhání se na masivní dotace. Změna přístupu k regulacím podle Fialy bude fungovat při výrazné podpoře inovací.

Fiala zopakoval českou podporu rozšíření EU o země západního Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko. Stabilizuje to naše okolí a je to z bezpečnostního a geopolitického hlediska faktická nutnost, řekl. V této souvislosti konstatoval, že podle něj nemá smysl podstatně měnit evropské smlouvy.

Závěr projevu premiér věnoval roli ČR v EU. Česko podle něj musí nadále prosazovat volný trh, jaderné technologie a podporovat bezpečnost a stabilitu a širšího sousedství unie.